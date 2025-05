WhatsApp testet User-Namen Funktion

WhatsApp ist normalerweise mit der Telefonnummer des jeweiligen Nutzers verknüpft. Man sieht also immer, welche Rufnummer ein WhatsApp Kontakt hat und kann diese dann auch außerhalb von WhatsApp nutzen. Das Unternehmen arbeitet nun an einer Funktion, dies zu ändern und die Rufnummer nicht mehr direkt anzuzeigen. Stattdessen sollen WhatsApp-Nutzer die Möglichkeit bekommen, einen Usernamen zu vergeben und diesen stattdessen anzeigen zu lassen.

Bei wabetainfo.com heißt es zu der neuen Funktion:

… prüft WhatsApp die Implementierung einer Funktion, die es Nutzern ermöglicht, einen eindeutigen Benutzernamen zu vergeben, der bestimmten Kriterien entspricht. Die Veröffentlichung ist für ein zukünftiges Update geplant. Um Konsistenz und Sicherheit zu gewährleisten, hat WhatsApp klare Regeln für die Wahl von Benutzernamen definiert. Benutzernamen dürfen nicht mit „www.“ beginnen, da dies den Eindruck erwecken könnte, mit einer offiziellen Website zu interagieren. Benutzernamen müssen mindestens einen Buchstaben enthalten, was die Verwendung von Benutzernamen, die nur aus Zahlen oder Sonderzeichen bestehen, verhindert. Erlaubt sind nur bestimmte Zeichen: Kleinbuchstaben (a–z), Zahlen (0–9), Punkte und Unterstriche. Dies trägt zu einer klaren und vorhersehbaren Struktur aller Benutzernamen bei.

WhatsApp führt eine Regel ein, die bereits in den Kontakten eines Nutzers gespeicherte oder bereits vergebene Benutzernamen verbietet, da doppelte Benutzernamen nicht zulässig sind und WhatsApp keine Unterscheidungsmerkmale zur Unterscheidung unterstützt. Benutzernamen dürfen außerdem nicht mit einer Domain (wie .com oder .net) enden, um Verwirrung und potenziellen Betrug zu vermeiden. Benutzernamen dürfen weder mit einem Punkt beginnen noch mit einem Punkt enden. Auch die Verwendung von zwei Punkten hintereinander ist verboten, da dies die Lesbarkeit und Erkennung von Benutzernamen erschweren kann. Die Zeichenlänge ist auf 3 bis 30 Zeichen begrenzt. Diese Anforderung kann sich jedoch in Zukunft ändern, da WhatsApp die Funktion anhand bestimmter Überlegungen weiter verfeinert.