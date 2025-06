Redmi Note 15: Vorbereitungen auf den globalen Marktstart abgeschlossen

Xiaomi steht mit dem kommenden Redmi Note 15 Pro 5G offenbar kurz vor dem internationalen Rollout: Das Gerät mit der Modellnummer 25080RABDC hat jüngst die Zertifizierung durch Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (CMIIT) erhalten. Neben vollständiger 5G-Unterstützung deuten umfangreiche Funkstandards wie GSM, WCDMA, CDMA, LTE FDD/TD, WLAN und Bluetooth auf eine breite Kompatibilität über globale Mobilfunkmärkte hinweg hin.

Mehrere Varianten für den Weltmarkt

Intern unter dem Codenamen „flourite“ geführt (Modellkennung P16U), plant Xiaomi das Note 15 Pro 5G in mindestens fünf regionalen Varianten – darunter 25080RABDT, 25080RABDR, 25080RABDI und 25080RABDG. Diese Maßnahme dürfte vor allem der Anpassung an verschiedene Frequenzbänder sowie regulatorische Anforderungen in Zielmärkten dienen.

Positionierung im oberen Mittelklasse-Segment

Die Redmi-Note-Serie war stets für ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt – und auch das neue Pro-Modell will dieses Erbe fortführen. Erwartet werden ein leistungsstarker SoC, verbesserte Kamerasysteme sowie hochwertige Displayspezifikationen, wie sie bislang teureren Geräten vorbehalten waren. Die vollständige 5G-Unterstützung macht das Modell insbesondere für Nutzer:innen interessant, die zukunftssicheres mobiles Arbeiten und Streaming schätzen.

Offizielle Details zu Preis und Verfügbarkeit stehen zwar noch aus, doch Marktbeobachter rechnen mit einer Vorstellung in den kommenden Wochen. Angesichts der Marktdynamik im Mittelklasse- bis oberen Mittelklasse-Segment könnte Xiaomi mit dem Note 15 Pro 5G einmal mehr punkten – nicht zuletzt durch globale Verfügbarkeit bei weiterhin aggressiver Preisgestaltung.

BILD Redmi Note 14