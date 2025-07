Samsung Galaxy A17: erste Hinweise auf die neuen Modelle

Das Samsung Galaxy A17 nimmt langsam Form an und verspricht, die Erfolgsgeschichte der A-Serie fortzuschreiben. Obwohl eine offizielle Präsentation noch aussteht, liefern Leaks und Spekulationen bereits eine Fülle spannender Details. Hier ein Überblick über die bisherigen Erkenntnisse.

Zwei Versionen mit modernen Chipsätzen: 4G und 5G

Gerüchten zufolge bringt Samsung das A17 in zwei Varianten: Als 4G-Modell soll ein MediaTek Helio G99, der ähnliche MT6789, oder sogar ein neuer Helio G100 verbaut sein. Die 5G-Ausführung dürfte auf den Exynos 1330 setzen – ein solider Mittelklasse-SoC. Es kursieren auch Hinweise auf einen Snapdragon 855+ mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, allerdings ohne glaubwürdige Bestätigung.

In der SGS Datenbank sind auch bereits Versionen der neuen Modelle aufgetaucht: SM-A176B/DS; SM-A176B; SM-A176U; SM-A176U1; SM-A176N

Kamera-Upgrade mit OIS für stabile Aufnahmen

Ein echtes Highlight könnte die 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) sein – ein echter Fortschritt für die preisgünstige A1x-Serie. OIS verspricht klare Fotos und ruhige Videos, was das A17 in seinem Segment deutlich attraktiver machen würde. Über mögliche Zusatzlinsen wie Ultraweitwinkel oder Makro ist bislang wenig bekannt.

Großzügiges AMOLED-Display für starke Farben

Vermutlich wird ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Panel zum Einsatz kommen, mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln (FHD+). Die hohe Leuchtkraft – bei Vorgängermodellen wie dem A16 5G bis zu 1.040 nits – und das kräftige Kontrastverhältnis machen das Display besonders tauglich für sonnige Umgebungen.

Software: Aktuell und langlebig

Samsung dürfte das Galaxy A17 mit Android 14 und einer angepassten One UI ausstatten. Android 16 oder One UI 8 gelten als unwahrscheinlich. Wie gewohnt ist mit einer Update-Garantie zu rechnen, möglicherweise bis 2030 – ein echter Pluspunkt für Nutzer, die auf langfristige Softwarepflege setzen.

Optisch bleibt das A17 wohl dem typischen A-Serie-Stil treu: ein geradliniger Rahmen, Kunststoffrückseite – womöglich anfällig für Fingerabdrücke. Eine IP54-Zertifizierung wird erwartet, was Schutz vor Staub und Spritzwasser bedeutet, jedoch keine vollständige Wasserdichtigkeit garantiert.

Preis und Marktstart

In Indien wird der Preis auf etwa ₹24.990 (rund 270 Euro) geschätzt, was das Gerät klar in die günstige bis untere Mittelklasse einordnet. Die Markteinführung wird für Oktober 2025 erwartet – ein Sommer-Launch gilt als unwahrscheinlich, da Samsung in dieser Zeit andere Serien priorisiert.

Das Galaxy A17 richtet sich an Nutzer, die für ihr Geld viel Smartphone möchten: AMOLED-Display, Kamera mit Bildstabilisierung, Update-Versprechen und 5G-Option – all das macht das Gerät spannend für den Massenmarkt. Vor allem die 5G-Version dürfte durch ihre Zukunftssicherheit punkten.

BILD Samsung Galaxy A16