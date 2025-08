Samsung Galaxy A17: kompletter Leak kurz vor dem Start

Kurz vor dem Marktstart der neuen Modelle gibt es nun bereits den kompletten Leak mit den Grafiken und allen technischen Daten sowie der Ausstattung der neuen Modelle. Samsung verzichtet dabei auf ein Ladegerät und legt nur das USB C Ladekabel bei.

Euro-Preise geleakt [UPDATE Zertifizierungen]

Es gibt mittlerweile auch erste Hinweise auf die Preise im Euro Raum. In Frankreich sollen die Modelle ab 188 Euro zu bekommen sein und man kann davon ausgehen, dass die Preisgestaltung in Deutschland identisch sein wird:

Galaxy A17 5G : 229 Euro

: 229 Euro Galaxy A17 4G : 199 Euro

Damit lägen die Smartphones etwa 20 Euro unter den Preise aus dem Vorjahr. Samsung hat wohl bemerkt, dass die Galaxy A16 vergleichsweise teuer waren und versucht in diesem Jahr, gegenzusteuern.

UPDATE Es gibt gleich zwei neue Zertifizierungen für die Smartphones. Das Galaxy A17 ist in der 4G Version bei der Bluetooth SIG aufgetaucht und als 5G Variante ist es in den Listen der NBTC in Thailand zu finden. Das bestätigt nochmal, dass es wieder zwei Versionen der neuen Smartphones geben wird.

Erste Hinweise auf die neuen Modelle

Das Samsung Galaxy A17 nimmt langsam Form an und verspricht, die Erfolgsgeschichte der A-Serie fortzuschreiben. Obwohl eine offizielle Präsentation noch aussteht, liefern Leaks und Spekulationen bereits eine Fülle spannender Details. Hier ein Überblick über die bisherigen Erkenntnisse.

Zwei Versionen mit modernen Chipsätzen: 4G und 5G

Gerüchten zufolge bringt Samsung das A17 in zwei Varianten: Als 4G-Modell soll ein MediaTek Helio G99, der ähnliche MT6789, oder sogar ein neuer Helio G100 verbaut sein. Die 5G-Ausführung dürfte auf den Exynos 1330 setzen – ein solider Mittelklasse-SoC. Es kursieren auch Hinweise auf einen Snapdragon 855+ mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher, allerdings ohne glaubwürdige Bestätigung.

In der SGS Datenbank sind auch bereits Versionen der neuen Modelle aufgetaucht: SM-A176B/DS; SM-A176B; SM-A176U; SM-A176U1; SM-A176N

Kamera-Upgrade mit OIS für stabile Aufnahmen

Ein echtes Highlight könnte die 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) sein – ein echter Fortschritt für die preisgünstige A1x-Serie. OIS verspricht klare Fotos und ruhige Videos, was das A17 in seinem Segment deutlich attraktiver machen würde. Über mögliche Zusatzlinsen wie Ultraweitwinkel oder Makro ist bislang wenig bekannt.

Großzügiges AMOLED-Display für starke Farben

Vermutlich wird ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Panel zum Einsatz kommen, mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln (FHD+). Die hohe Leuchtkraft – bei Vorgängermodellen wie dem A16 5G bis zu 1.040 nits – und das kräftige Kontrastverhältnis machen das Display besonders tauglich für sonnige Umgebungen.

Software: Aktuell und langlebig

Samsung dürfte das Galaxy A17 mit Android 14 und einer angepassten One UI ausstatten. Android 16 oder One UI 8 gelten als unwahrscheinlich. Wie gewohnt ist mit einer Update-Garantie zu rechnen, möglicherweise bis 2030 – ein echter Pluspunkt für Nutzer, die auf langfristige Softwarepflege setzen.

Optisch bleibt das A17 wohl dem typischen A-Serie-Stil treu: ein geradliniger Rahmen, Kunststoffrückseite – womöglich anfällig für Fingerabdrücke. Eine IP54-Zertifizierung wird erwartet, was Schutz vor Staub und Spritzwasser bedeutet, jedoch keine vollständige Wasserdichtigkeit garantiert.

Die Markteinführung wird für Oktober 2025 erwartet – ein Sommer-Launch gilt als unwahrscheinlich, da Samsung in dieser Zeit andere Serien priorisiert.

Das Galaxy A17 richtet sich an Nutzer, die für ihr Geld viel Smartphone möchten: AMOLED-Display, Kamera mit Bildstabilisierung, Update-Versprechen und 5G-Option – all das macht das Gerät spannend für den Massenmarkt. Vor allem die 5G-Version dürfte durch ihre Zukunftssicherheit punkten.

