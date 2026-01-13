Samsung Galaxy Z Fold7: Januar Update wird ausgeliefert

Samsung hat mit der Verteilung des neuesten Software-Updates für seine aktuellen Foldables begonnen. Ab sofort erhalten das Galaxy Z Fold7 und das Galaxy Z Flip7 in ihrem Heimatmarkt Südkorea die Aktualisierung auf Basis der neuen One UI 8. Das Update bringt die Geräte auf den aktuellen Sicherheitsstand von Januar 2026 und optimiert die Systemstabilität der faltbaren Flaggschiffe.

Dezember-Sicherheitsupdate steht bereit

Das Galaxy Z Fold7 hat gestern in Indien und Europa das Dezember‑Update erhalten. Die Aktualisierung wird unter den Build‑Nummern F966BXXS6AYKF, F966BOXM6AYK9 und F966BXXS6AYKF bereitgestellt. Wir empfehlen wie immer, das Update zeitnah einzuspielen um sicherheitstechnisch auf dem neusten Stand zu sein.

erstes Update wird in Europa ausgeliefert

Samsung liefert derzeit für die brandneuen Z Fold7 ein Europa das erste Update inklusive der Sicherheitspatches bis Juli 2025 aus. Auch in Deutschland können die ersten Nutzer bereits darauf zugreifen und die neue Version installieren. Die BuildNummern dafür laufen: F966BXXS2AYGG / F966BOXM2AYGG / F966BXXS2AYGG

Die neue Version bietet dabei weiter One UI 8 und Android 16 – das Fold7 ist damit eines der wenigen Modelle mit der neusten Android Version bei Samsung (die anderen Geräte werden aber sicher folgen).

So macht man ein Update bei den Galaxy Z Fold7

Ein Software-Update auf dem Samsung Galaxy Z Fold7 ist unkompliziert und sorgt dafür, dass dein Gerät stets mit den neuesten Funktionen, Sicherheitsverbesserungen und Optimierungen ausgestattet ist. Samsung liefert Updates regelmäßig aus – insbesondere für das Fold7, das mit One UI 8 auf Basis von Android 16 läuft.

Um ein Update durchzuführen, öffnest du zunächst die Einstellungen deines Smartphones. Scrolle dort nach unten und tippe auf Software-Update. Anschließend wählst du Herunterladen und installieren. Das Gerät prüft nun, ob eine neue Version verfügbar ist. Falls ja, kannst du das Update direkt starten. Dank der neuen Funktion „Seamless Updates“ wird die Aktualisierung im Hintergrund installiert, sodass du dein Smartphone nach einem kurzen Neustart sofort wieder nutzen kannst.

Samsung empfiehlt, Updates über eine stabile WLAN-Verbindung durchzuführen und den Akku vorher ausreichend zu laden – idealerweise über 50 %. Falls du automatische Updates bevorzugst, kannst du in den Einstellungen ein Häkchen setzen, damit neue Versionen künftig ohne manuelles Zutun installiert werden.

Das Galaxy Z Fold7 erhält laut Samsung bis zu sieben Jahre Software-Updates. Das bedeutet, du bist langfristig mit Sicherheits-Patches und neuen Features versorgt. Besonders spannend: Die KI-Funktionen von Galaxy AI und Gemini Live, die mit One UI 8 eingeführt wurden, verbessern Multitasking, Textbearbeitung und sogar Reiseplanung direkt auf dem Gerät.

