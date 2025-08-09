Gewinnspiele und Rabatte zum Pixel 10 gestartet

Am 20. August 2025 ist es so weit: Google präsentiert die neue Pixel 10-Serie – und die MediaMarkt Tarifwelt sorgt schon jetzt für Vorfreude. Mit einer attraktiven Vorbesteller-Aktion können sich Technikfans nicht nur einen satten Preisvorteil sichern, sondern auch an einem spannenden Gewinnspiel teilnehmen.

Wer sich bis zum 20.08.2025 um 17:59 Uhr über die offizielle Aktionsseite registriert, erhält einen Rabattcode im Wert von 200 €, der ab dem Launchdatum für die Vorbestellung eines Geräts der Pixel 10-Serie genutzt werden kann. Der Code wird direkt nach der Bestätigung der E-Mail-Adresse verschickt – ganz ohne versteckte Bedingungen oder Mindestbestellwert.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Vorteile auf einen Blick:

Spare 200 € auf dein neues Google Pixel

Exklusiver Zugang zur Vorbestellung

Sofortiger Erhalt deines persönlichen Rabattcodes

Keine versteckten Kosten oder Mindestbestellwerte

ZUM GEWINNSPIEL*

Zusätzliches Highlight: Das Gewinnspiel

Mit der Registrierung nehmen Kundinnen und Kunden automatisch am MediaMarkt-Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es 10 hochwertige Preise, die passend zum Pixel-Launch für echte Technikbegeisterung sorgen. Welche Preise genau verlost werden, bleibt noch geheim – Spannung garantiert!

Auch wenn die konkreten Tarifwelt-Angebote zum Verkaufsstart der Pixel 10-Serie noch nicht final feststehen, lohnt sich die Registrierung schon jetzt. Denn der hohe Sofortrabatt auf die einmalige Zuzahlung macht das Angebot besonders attraktiv – gerade für alle, die ihr neues Smartphone direkt zum Marktstart in den Händen halten möchten.

Die Kombination aus exklusivem Zugang zur Vorbestellung, einem sofort nutzbaren Rabatt und der Chance auf tolle Gewinne bietet echten Mehrwert.