Galaxy Z Fold6 und Flip6: August Sicherheitsupdate wird verteilt

Samsung hat begonnen, das August-Sicherheitsupdate mit den neusten Sicherheitspatches zu verteilen. Aktuell gibt es Bestätigungen dazu aus Süd-Korea, aber wir gehen davon aus, dass zeitnah auch deutsche Nutzer die neue Version bekommen.

Größere Neuerungen sind nicht enthalten. Das Update basiert auf One UI 7 (und daher noch nicht auf Android 16) und schließt in erster Linie die bekannten Sicherheitslücken bei Z Fold6 und Flip6.

So installiert man Update bei Galaxy Z Fold6 und Flip6

Um ein Software-Update auf deinem Samsung Galaxy Z Fold6 einzuspielen, öffnest du zunächst die Einstellungen deines Geräts. Navigiere dort zum Menüpunkt „Software-Update“ und tippe auf „Herunterladen und installieren“. Dein Smartphone sucht nun automatisch nach verfügbaren Updates. Falls ein Update gefunden wird, kannst du es direkt herunterladen. Nach dem Download wirst du gefragt, ob du die Installation sofort starten oder zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchtest. Während der Installation wird dein Gerät neu gestartet, und das Update wird eingespielt.

Wenn du dich für Beta-Versionen wie One UI 7 interessierst, kannst du dich über die Samsung Members App für das Beta-Programm registrieren oder manuell über Tools wie Frija oder Odin ein Update installieren. Diese Methoden sind allerdings eher für fortgeschrittene Nutzer gedacht und erfordern etwas technisches Know-how. Eine gute Quelle für solche manuellen Updates ist das XDA Developers Forum, wo regelmäßig neue Versionen und Installationsanleitungen veröffentlicht werden.

Alternativ kannst du auch Samsung Smart Switch nutzen, um dein Gerät zu aktualisieren – besonders hilfreich, wenn du dein Fold6 gerade neu eingerichtet hast oder Daten von einem anderen Gerät übertragen möchtest. In jedem Fall empfiehlt es sich, vor dem Update ein Backup deiner Daten zu erstellen, um auf der sicheren Seite zu sein.