Samsung Galaxy Watch8: August Update steht bereit

Samsung hat das August-Update für die Galaxy Watch8 veröffentlicht. Die neue Firmware mit der Build-Nummer AYH7 steht ab sofort zur Verfügung. Mit dem Update werden sicherheitsrelevante Schwachstellen behoben und die Systemstabilität verbessert. Neue Funktionen sind nicht enthalten, jedoch sorgt die Aktualisierung für eine zuverlässigere Nutzung im Alltag.
Das Update kann über die Galaxy Wearable-App installiert werden. Dazu öffnet man die App, wählt „Uhreinstellungen“, navigiert zu „Softwareupdate“ und tippt auf „Herunterladen und installieren“. Alternativ lässt sich die Aktualisierung direkt über das Display der Uhr starten. Die Dateigröße beträgt rund 160 MB, daher empfiehlt sich eine stabile WLAN-Verbindung und ein ausreichend geladener Akku.
Der Rollout beginnt in Südkorea und wird schrittweise auf weitere Regionen ausgeweitet. Wer seine Galaxy Watch8 regelmäßig verwendet, sollte das Update zeitnah durchführen, um von den Verbesserungen zu profitieren.
