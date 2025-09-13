Vivo X300 (pro): Erstes Smartphone mit Mediatek Dimensity 9500 Prozessor

Die X300-Serie von Vivo wird als weltweit erste Smartphone-Reihe mit dem neuen MediaTek Dimensity 9500-Chip vorgestellt. Der leistungsstarke Prozessor verspricht erhebliche Fortschritte bei Effizienz, KI-Funktionen und Grafikleistung. Die Modelle X300 und X300 Pro bieten hochauflösende Kameras, große Akkus und ein modernes Displaydesign. Der Marktstart in China ist für den 13. Oktober 2025 geplant. Damit setzt Vivo ein starkes Zeichen im Premiumsegment und eröffnet die nächste Generation mobiler Hochleistungsgeräte.

Datum für den Start in China geleakt

Vivo plant die Markteinführung seiner neuen X300-Serie in China am 13. Oktober, wie der bekannte Leaker Digital Chat Station über Weibo berichtet. Die Modelle X300 und X300 Pro sollen als erste Smartphones mit dem leistungsstarken MediaTek Dimensity 9500-Chipsatz erscheinen. Erwartet werden hochauflösende Kameras mit bis zu 200 Megapixeln, große Akkus mit bis zu 6.500 mAh sowie 90-Watt-Schnellladen. Beide Geräte sollen mit OriginOS 6 auf Basis von Android 15 laufen und über ein LTPO-Display sowie einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor verfügen. Vivo hat bereits Vorbestellungen gestartet und positioniert die Serie als Nachfolger der X200-Reihe. Die Präsentation fällt direkt nach Chinas Nationalfeiertagen.

Neue technischen Daten zu den Premium-Modellen

Das Vivo X300 gehört zu den spannendsten Smartphone-Neuheiten des Jahres 2025 und markiert einen weiteren Schritt in Vivos ambitionierter Flaggschiff-Strategie. Die Serie, die voraussichtlich aus vier Modellen besteht – dem X300, X300 Pro Mini, X300 Pro und X300 Ultra – soll im Herbst zunächst in China vorgestellt werden. Besonders im Fokus steht dabei die Kameraausstattung, die erneut in enger Zusammenarbeit mit Zeiss entwickelt wurde und neue Maßstäbe setzen will.

Das Standardmodell Vivo X300 wird mit einer beeindruckenden 200-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet sein, basierend auf dem neuen ISOCELL HPB-Sensor von Samsung, einer speziell für Vivo optimierten Version des HP9. Der Sensor misst 1/1,4 Zoll und bietet neben der vollen Auflösung auch hochwertige 50-Megapixel-Aufnahmen mit einer äquivalenten Brennweite von 50 mm. Unterstützt wird die Kamera durch eine Zeiss T*-Beschichtung, die Bildfehler wie Geistereffekte und Blendungen minimieren soll. Ergänzt wird das Setup durch eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie ein Periskop-Teleobjektiv mit 3-fachem optischen Zoom, basierend auf dem Sony IMX885-Sensor.

Die Pro-Version des Vivo X300 geht noch einen Schritt weiter: Hier kommt ein Sony LYT-828-Sensor mit 50 MP zum Einsatz, der durch Techniken wie Hybrid Frame-HDR und variablem Shutter einen Dynamikumfang von über 100 dB erreicht. Zusätzlich bietet das Pro-Modell eine 200-MP-Telezoom-Kamera mit verbesserter Stabilisierung (CIPA 5.5), schnellerem Autofokus und optimierter Zeiss-Optik. Auch Makroaufnahmen mit der Telelinse sollen möglich sein.

Technisch setzt Vivo auf den neuen MediaTek Dimensity 9500 Prozessor, der noch vor dem Snapdragon 8 Elite 2 vorgestellt werden soll. Damit gehört die X300-Serie zu den ersten Geräten weltweit mit dieser leistungsstarken SoC-Plattform. Das Display des X300 misst 6,31 Zoll und bietet ein kompaktes Design mit integriertem Ultraschall-Fingerabdrucksensor und kabelloser Ladefunktion.

Besonders spannend: Erstmals könnte ein Ultra-Modell von Vivo auch außerhalb Chinas regulär erhältlich sein. Damit würde Vivo in direkte Konkurrenz zu den globalen Kamera-Flaggschiffen von Samsung und Apple treten. Die Kombination aus innovativer Kameratechnik, leistungsstarker Hardware und elegantem Design macht das Vivo X300 zu einem der vielversprechendsten Smartphones des Jahres.

Die technischen Daten (aktueller Stand)

Vivo X300 Das Basismodell der neuen X-Serie setzt auf ein starkes Kamera-Setup:

Hauptkamera mit 200 Megapixeln, ausgestattet mit dem HPB-Sensor (1/1,4 Zoll)

Periskop-Teleobjektiv mit 50 MP (LYT-602), 3-facher optischer Zoom bei 70 mm Brennweite

Frontkamera mit 50 MP und Autofokus für gestochen scharfe Selfies

Zeiss T*-Vergütung zur Reduktion von Reflexionen und zur Verbesserung der Bildqualität

Vivo X300 Pro Die Pro-Variante hebt die Fotografie auf ein neues Level:

Hauptsensor mit 50 MP (LYT-828), großformatig (1/1,28 Zoll) und lichtstark dank f/1.57-Blende

Teleobjektiv mit 200 MP HPB-Sensor, 3,7-facher optischer Zoom bei 85 mm Brennweite

Frontkamera ebenfalls mit 50 MP und Autofokus für professionelle Porträts

Zeiss T*-Beschichtung für maximale Klarheit und minimale Lichtstörungen