Crash startet Mobilfunkaktion: 20 GB 5G Allnet Flat für 6,99 € monatlich kündbar

Der Mobilfunkanbieter Crash hat eine neue Tarifaktion im Top D-Netz gestartet. Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden eine 20 GB Allnet Flat mit 5G für nur 6,99 € pro Monat – statt der regulären 19,99 €. Der Tarif ist monatlich kündbar und kommt ohne Anschlusspreis.
Das Angebot umfasst:
- 20 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz
- Flatrate für Telefonie und SMS
- EU-Roaming inklusive
- VoLTE- und WLAN-Call-Unterstützung
- eSIM-Option verfügbar
Die Aktion richtet sich an preisbewusste Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Flexibilität und Netzqualität legen. Durch die monatliche Kündbarkeit eignet sich der Tarif auch für kurzfristige Nutzung oder als Zweitkarte.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Crash nutzt das leistungsstarke D-Netz und bietet damit eine hohe Netzabdeckung und stabile Verbindung. Die Kombination aus großem Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit und Allnet Flat macht das Angebot besonders attraktiv im aktuellen Mobilfunkmarkt.
Der Tarif kann ab sofort online gebucht werden. Eine Begrenzung der Aktion oder ein konkretes Enddatum wurde bislang nicht kommuniziert.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.