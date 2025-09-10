Crash startet Mobilfunkaktion: 20 GB 5G Allnet Flat für 6,99 € monatlich kündbar

Der Mobilfunkanbieter Crash hat eine neue Tarifaktion im Top D-Netz gestartet. Ab sofort erhalten Kundinnen und Kunden eine 20 GB Allnet Flat mit 5G für nur 6,99 € pro Monat – statt der regulären 19,99 €. Der Tarif ist monatlich kündbar und kommt ohne Anschlusspreis.

Das Angebot umfasst:

20 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz

mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz Flatrate für Telefonie und SMS

EU-Roaming inklusive

VoLTE- und WLAN-Call-Unterstützung

eSIM-Option verfügbar

Die Aktion richtet sich an preisbewusste Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Flexibilität und Netzqualität legen. Durch die monatliche Kündbarkeit eignet sich der Tarif auch für kurzfristige Nutzung oder als Zweitkarte.

Crash nutzt das leistungsstarke D-Netz und bietet damit eine hohe Netzabdeckung und stabile Verbindung. Die Kombination aus großem Datenvolumen, 5G-Geschwindigkeit und Allnet Flat macht das Angebot besonders attraktiv im aktuellen Mobilfunkmarkt.

Der Tarif kann ab sofort online gebucht werden. Eine Begrenzung der Aktion oder ein konkretes Enddatum wurde bislang nicht kommuniziert.