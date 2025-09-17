Gute Nachrichten beim Xiaomi 17 ultra

Xiaomi hat mit der Umbenennung der Modellreihe in Xiaomi 17 (statt Xiaomi 16) die Fans bereits überrascht. Bei der Modellpolitik wird es aber wohl keine größeren Überraschungen geben. Zwei Modelle der neuen Xiaomi 17 Reihe sollen auch nach Europa kommen.

Die globale Markteinführung ist selektiv geplant. Während das Standardmodell Xiaomi 17 (Codename P3 „Pudding“) und das Xiaomi 17 Ultra (Codename P1 „Nezha“) für internationale Märkte wie Europa, Indien, Türkei, Russland, Indonesien, Taiwan und die EEA-Region vorgesehen sind, bleiben die Modelle Xiaomi 17 Pro (P2 „Popsicle“) und Xiaomi 17 Pro Max (Q200 „Pandora“) voraussichtlich exklusiv für den chinesischen Markt. Die Pro-Reihe wird es daher wohl nicht in Europa geben, dafür bekommt Nutzer hierzulande Zugriff auf die Ultra-Version.

Besonders das Xiaomi 17 Ultra wird im internationalen Marketing eine zentrale Rolle spielen. Es setzt die Kooperation mit Leica fort und bietet ein Triple-Kamera-System mit drei 50-MP-Sensoren (Weitwinkel, Ultraweitwinkel, Telefoto), ergänzt durch eine 32-MP-Frontkamera. Das Gerät verfügt über ein 6,3 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit 1.5K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate sowie einen 7.000 mAh Akku mit 100W Schnellladen.

Xiaomi setzt damit auf eine zweigleisige Strategie: Während die innovativsten Modelle zur Stärkung der heimischen Marktposition in China verbleiben, sollen die international verfügbaren Varianten ausreichend wettbewerbsfähig sein, um Apples Marktanteile schrittweise herauszufordern.

Bisher gibt es aber noch keine Termine, wann genau die Modelle auch in Deutschland zu haben sein werden. Wir gehen aber davon aus, dass spätestens Anfang 2026 die Smartphones verfügbar sind.