Xiaomi: Diese Geräte sollen HyperOS 3.0 bekommen

Xiaomi hat mit HyperOS 3.0 seine neueste Benutzeroberfläche vorgestellt – basierend auf Android 16 und ausgestattet mit einem überarbeiteten Design, KI-Funktionen und einer erweiterten Cross-Device-Integration. Der globale Rollout beginnt im Herbst 2025 – Termin für den globalen Rollout ist wohl der 24. September – und auch deutsche Nutzer:innen dürfen sich auf das Update freuen.

Xiaomi Smartphones

Serie Modelle mit HyperOS 3.0 Xiaomi 15 15, 15 Pro, 15 Ultra Xiaomi 14 14, 14 Pro, 14 Ultra Xiaomi 13 13, 13 Pro, 13 Lite Xiaomi 12 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra (nicht 12X)

Die T-Modelle der jeweiligen Serien werden ebenfalls versorgt.

Redmi Smartphones

Serie Modelle mit HyperOS 3.0 Redmi Note 14 Alle Modelle Redmi Note 13 Alle Modelle Redmi Note 12 12 4G, 12 4G NFC, 12S, 12 Turbo, 12T Pro Redmi K-Serie K70, K70E, K70 Pro, K70 Extreme, K80, K80 Pro, K80 Extreme Redmi A-Serie ausgewählte Modelle

POCO Smartphones

Serie Modelle mit HyperOS 3.0 POCO F-Serie F7, F7 Pro, F7 Ultra POCO X-Serie ausgewählte Modelle POCO M-Serie ausgewählte Modelle POCO C-Serie ausgewählte Modelle

Foldables und Tablets

Kategorie Modelle mit HyperOS 3.0 Xiaomi MIX MIX Flip, MIX Flip 2, MIX Fold 4 Xiaomi Pads Pad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5 Redmi Pads Redmi K Pad

Rollout-Zeitplan für Deutschland

Die Beta-Version ist bereits in China verfügbar.

Der globale Rollout beginnt im Oktober 2025 und läuft bis Dezember 2025.

In Deutschland wird HyperOS 3.0 voraussichtlich mit dem Launch der Xiaomi 16-Serie im März 2026 vollständig verfügbar sein.

Was bringt HyperOS 3.0?

Neues „Super Island“-Interface für interaktive Benachrichtigungen

KI-gestützte Texterkennung und Fotooptimierung

Cross-Device-Verknüpfung zwischen Smartphone, Tablet, TV und Auto

Verbesserte Performance und flüssigeres Multitasking