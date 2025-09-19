Xiaomi: Diese Geräte sollen HyperOS 3.0 bekommen

Xiaomi hat mit HyperOS 3.0 seine neueste Benutzeroberfläche vorgestellt – basierend auf Android 16 und ausgestattet mit einem überarbeiteten Design, KI-Funktionen und einer erweiterten Cross-Device-Integration. Der globale Rollout beginnt im Herbst 2025 – Termin für den globalen Rollout ist wohl der 24. September – und auch deutsche Nutzer:innen dürfen sich auf das Update freuen.

Xiaomi Smartphones

SerieModelle mit HyperOS 3.0
Xiaomi 1515, 15 Pro, 15 Ultra
Xiaomi 1414, 14 Pro, 14 Ultra
Xiaomi 1313, 13 Pro, 13 Lite
Xiaomi 1212, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra (nicht 12X)

Die T-Modelle der jeweiligen Serien werden ebenfalls versorgt.

Redmi Smartphones

SerieModelle mit HyperOS 3.0
Redmi Note 14Alle Modelle
Redmi Note 13Alle Modelle
Redmi Note 1212 4G, 12 4G NFC, 12S, 12 Turbo, 12T Pro
Redmi K-SerieK70, K70E, K70 Pro, K70 Extreme, K80, K80 Pro, K80 Extreme
Redmi A-Serieausgewählte Modelle

POCO Smartphones

SerieModelle mit HyperOS 3.0
POCO F-SerieF7, F7 Pro, F7 Ultra
POCO X-Serieausgewählte Modelle
POCO M-Serieausgewählte Modelle
POCO C-Serieausgewählte Modelle

Foldables und Tablets

KategorieModelle mit HyperOS 3.0
Xiaomi MIXMIX Flip, MIX Flip 2, MIX Fold 4
Xiaomi PadsPad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5
Redmi PadsRedmi K Pad

Rollout-Zeitplan für Deutschland

  • Die Beta-Version ist bereits in China verfügbar.
  • Der globale Rollout beginnt im Oktober 2025 und läuft bis Dezember 2025.
  • In Deutschland wird HyperOS 3.0 voraussichtlich mit dem Launch der Xiaomi 16-Serie im März 2026 vollständig verfügbar sein.

Was bringt HyperOS 3.0?

  • Neues „Super Island“-Interface für interaktive Benachrichtigungen
  • KI-gestützte Texterkennung und Fotooptimierung
  • Cross-Device-Verknüpfung zwischen Smartphone, Tablet, TV und Auto
  • Verbesserte Performance und flüssigeres Multitasking

