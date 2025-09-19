Xiaomi: Diese Geräte sollen HyperOS 3.0 bekommen

Xiaomi hat mit HyperOS 3.0 seine neueste Benutzeroberfläche vorgestellt – basierend auf Android 16 und ausgestattet mit einem überarbeiteten Design, KI-Funktionen und einer erweiterten Cross-Device-Integration. Der globale Rollout beginnt im Herbst 2025 – Termin für den globalen Rollout ist wohl der 24. September – und auch deutsche Nutzer:innen dürfen sich auf das Update freuen.
Xiaomi Smartphones
|Serie
|Modelle mit HyperOS 3.0
|Xiaomi 15
|15, 15 Pro, 15 Ultra
|Xiaomi 14
|14, 14 Pro, 14 Ultra
|Xiaomi 13
|13, 13 Pro, 13 Lite
|Xiaomi 12
|12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra (nicht 12X)
Die T-Modelle der jeweiligen Serien werden ebenfalls versorgt.
Redmi Smartphones
|Serie
|Modelle mit HyperOS 3.0
|Redmi Note 14
|Alle Modelle
|Redmi Note 13
|Alle Modelle
|Redmi Note 12
|12 4G, 12 4G NFC, 12S, 12 Turbo, 12T Pro
|Redmi K-Serie
|K70, K70E, K70 Pro, K70 Extreme, K80, K80 Pro, K80 Extreme
|Redmi A-Serie
|ausgewählte Modelle
POCO Smartphones
|Serie
|Modelle mit HyperOS 3.0
|POCO F-Serie
|F7, F7 Pro, F7 Ultra
|POCO X-Serie
|ausgewählte Modelle
|POCO M-Serie
|ausgewählte Modelle
|POCO C-Serie
|ausgewählte Modelle
Foldables und Tablets
|Kategorie
|Modelle mit HyperOS 3.0
|Xiaomi MIX
|MIX Flip, MIX Flip 2, MIX Fold 4
|Xiaomi Pads
|Pad 6S Pro 12.4, Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro 12.5
|Redmi Pads
|Redmi K Pad
Rollout-Zeitplan für Deutschland
- Die Beta-Version ist bereits in China verfügbar.
- Der globale Rollout beginnt im Oktober 2025 und läuft bis Dezember 2025.
- In Deutschland wird HyperOS 3.0 voraussichtlich mit dem Launch der Xiaomi 16-Serie im März 2026 vollständig verfügbar sein.
Was bringt HyperOS 3.0?
- Neues „Super Island“-Interface für interaktive Benachrichtigungen
- KI-gestützte Texterkennung und Fotooptimierung
- Cross-Device-Verknüpfung zwischen Smartphone, Tablet, TV und Auto
- Verbesserte Performance und flüssigeres Multitasking
