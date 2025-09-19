iPhone 17 Serie: Lieferzeiten teilweise Ende Oktober

Ab heute sind die iPhone 17 Modelle im Handel offiziell erhältlich und wie jedes Jahr sind die Lieferzeiten wieder recht lang – wenn auch nicht ganz so lang wie in einigen anderen Jahren. Vor allem die iPhone 17 pro max Modelle scheinen recht beliebt, denn auf diese muss man am Längsten warten. Die aktuellen Lieferfristen sehen wie folgt aus:

Lieferung in der zweiten Oktober-Woche. Spätestens am 14. Oktober sind die Geräte laut Apple beim Kunden. Die Pro-Modelle sind meistens am beliebtesten und daher muss man auf diese Smartphones oft auch am längsten warten. iPhone 17: je nach Speicher-Version und Farbe sind die Geräte sofort verfügbar, teilweise muss man aber auch bis zur ersten Oktober-Woche warten, bis das iPhone 17 verfügbar ist.

iPhone 17 air: fast alle Modelle sind bereits in der kommenden Woche verfügbar. Lediglich auf das iPhone air in Weiß muss man bis zur ersten Oktober-Woche warten. Apple scheint also entweder genug iPhone Air vorproduziert zu haben oder aber die Nachfrage nach den neuen Modellen ist nicht so hoch wie erwartet.

Insgesamt scheint Apple die Lieferzeit in diesem Jahr besser im Griff zu haben als in einigen Vorjahren. Wartezeiten von einer bis zwei Wochen sind bei Start fast normal und wer die Geräte schneller haben will, kann natürlich jederzeit auch im Shop vor Ort schauen, ob es die iPhone 17 Serie gibt und fast immer sind die Modelle verfügbar. Dazu kann man auch bei Drittanbietern die iPhone 17 mit Vertrag kaufen – bei O2 sind alle Geräte beispielsweise sofort lieferbar. Das dürfte auch bei den meisten anderen Mobilfunk-Anbietern und Netzbetreibern so sein.