iOS 26.2 offiziell verfügbar – das sind die Neuerungen

Apple hat soeben iOS 26.2 veröffentlicht und bringt damit eine Reihe von spannenden Features, Verbesserungen der Lebensqualität und wichtigen regionalen Erweiterungen auf das iPhone. Das Update konzentriert sich auf Feintuning des Designs, bessere Produktivitätstools und erweiterte Barrierefreiheitsoptionen.

Live-Übersetzung für AirPods (EU-Erweiterung)

Eines der am meisten erwarteten Features, insbesondere für Nutzer in Europa, ist die Freigabe der Live-Übersetzung für unterstützte AirPods-Modelle (u.a. AirPods Pro 2. Gen).

Funktion: Ermöglicht eine Simultanübersetzung von Gesprächen direkt ins Ohr des Nutzers.

Ermöglicht eine Simultanübersetzung von Gesprächen direkt ins Ohr des Nutzers. Relevanz: Macht freihändige, mehrsprachige Kommunikation in Echtzeit möglich und unterstreicht Apples Fokus auf globale Interoperabilität. Die Verfügbarkeit in der EU ist hier ein wichtiger Meilenstein.

Design- und Personalisierungs-Feintuning

Das mit iOS 26 eingeführte „Liquid Glass“-Design erfährt eine wichtige Überarbeitung:

Liquid Glass-Regler auf dem Sperrbildschirm: Nutzer erhalten jetzt einen dedizierten Schieberegler in den Sperrbildschirmeinstellungen, um die Deckkraft der Uhrzeit anzupassen. Dadurch lässt sich feiner bestimmen, wie transparent oder matt der visuelle Effekt des Liquid Glass sein soll.

Nutzer erhalten jetzt einen dedizierten Schieberegler in den Sperrbildschirmeinstellungen, um die anzupassen. Dadurch lässt sich feiner bestimmen, wie transparent oder matt der visuelle Effekt des Liquid Glass sein soll. Überarbeitete Animationen: Diverse Systemanimationen wurden verfeinert, um ein „federnderes“ und haptisch ansprechenderes Erlebnis zu bieten, beispielsweise beim Scrollen in der Fotos-App oder beim Bearbeiten von Widgets.

Produktivität und Apps im Fokus

Mehrere Kern-Apps erhalten funktionelle Upgrades, die den Alltag erleichtern:

Erinnerungen mit Alarm-Funktion: Bei der Erstellung einer Erinnerung kann nun die Option „Dringend" aktiviert werden. Dies löst zum festgelegten Zeitpunkt einen lauten, weckerähnlichen Alarm aus, der auch den Fokus-Modus durchbrechen kann. Endlich ein hartnäckiger Reminder.

AirDrop mit Zugangscodes: Zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts beim Teilen mit Fremden: AirDrop ermöglicht jetzt das Generieren temporärer numerischer Einmal- oder Zugangscodes. Diese Codes sind bis zu 30 Tage gültig und erlauben den Datentransfer, ohne den Empfänger dauerhaft zu den Kontakten hinzuzufügen.

Zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts beim Teilen mit Fremden: AirDrop ermöglicht jetzt das Generieren temporärer . Diese Codes sind bis zu 30 Tage gültig und erlauben den Datentransfer, ohne den Empfänger dauerhaft zu den Kontakten hinzuzufügen. Apple Music Offline-Texte: Zeitbasierte Songtexte von geladenen Titeln können jetzt offline angezeigt werden, ohne dass eine aktive Internetverbindung notwendig ist.

Verbesserungen bei Apple Podcasts: Die App nutzt KI, um automatisch Kapitelmarken zu generieren. Zudem werden erwähnte Podcasts und Inhalte direkt im Player und Transkript als klickbare Links bereitgestellt.

Die App nutzt KI, um zu generieren. Zudem werden erwähnte Podcasts und Inhalte direkt im Player und Transkript als klickbare Links bereitgestellt. Freeform erhält Tabellen: Die Kollaborations-App wird um eine Funktion zur Erstellung von Tabellen erweitert, was die Strukturierung von Daten, Bildern und Dokumenten vereinfacht.

Kleinere, aber wichtige Updates

Überarbeiteter Schlaf-Score: Das Schlaftracking in der Health-App erhält eine überarbeitete Skala zur Bewertung der Schlafqualität, die präziser und aussagekräftiger sein soll (z.B. wurde der Bereich „Sehr niedrig" und „Sehr hoch" angepasst).

iPhone Bildschirmblitz für Benachrichtigungen: Eine neue Option in den Barrierefreiheitseinstellungen ermöglicht es, den iPhone-Bildschirm bei eingehenden Benachrichtigungen kurz aufblitzen zu lassen – eine visuelle Alternative oder Ergänzung zum LED-Blitz.

Eine neue Option in den Barrierefreiheitseinstellungen ermöglicht es, den iPhone-Bildschirm bei eingehenden Benachrichtigungen kurz aufblitzen zu lassen – eine visuelle Alternative oder Ergänzung zum LED-Blitz. Erweiterte Sicherheits-Alarme: Eine neue Kategorie in den Mitteilungseinstellungen bündelt und priorisiert standortbasierte Warnmeldungen wie Erdbeben- oder unmittelbare Bedrohungswarnungen.

iOS 26.2 ist ein substanzielles Wartungsupdate, das nicht nur wichtige Sicherheitslücken schließt (die Release Notes deuten auf mehrere behobene Schwachstellen hin), sondern auch die Funktionalität vieler Kernbereiche verbessert. Besonders die AirPods Live-Übersetzung für europäische Nutzer und die Alarmfunktion der Erinnerungen bieten einen sofortigen Mehrwert im Alltag. Es ist ein Update, das die Nutzererfahrung insgesamt runder und effizienter macht.

