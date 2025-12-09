iOS 26.2 RC2 ab sofort verfügbar – das ist neu

Apple hat am späten Montagabend (Ortszeit) den zweiten Release Candidate (RC 2) von iOS 26.2 für Entwickler und öffentliche Beta-Tester freigegeben. Die kurzfristige Veröffentlichung eines zweiten RC deutet darauf hin, dass im ersten Build ein kritischer Fehler gefunden wurde, der schnell behoben werden musste. Das Update bringt eine Reihe bedeutender Verbesserungen in den Bereichen Personalisierung, App-Funktionen und Performance mit sich und bereitet das Betriebssystem auf die allgemeine Veröffentlichung in der kommenden Woche vor.

Fokus auf Personalisierung und Design

Einer der auffälligsten kosmetischen Änderungen betrifft den Sperrbildschirm, der seit iOS 26 im Zentrum der Anpassungen steht:

Liquid Glass Slider: Im Bearbeitungsmodus des Sperrbildschirms steht ein neuer Regler zur Verfügung. Dieser erlaubt es dem Nutzer, die Transparenz der digitalen Uhrzeit manuell anzupassen. Dies bietet mehr Kontrolle über den „Liquid Glass“-Effekt und soll die Lesbarkeit verbessern.

Aktualisierte Maßband-App: Die Benutzeroberfläche der Maßband-App wurde optisch überarbeitet, um dem neuen Design-Standard von iOS 26 besser zu entsprechen.

Wichtige Funktionen für Europa und AirPods

Die Integration neuer Funktionen im europäischen Raum erfährt mit diesem Update eine entscheidende Erweiterung:

Live-Übersetzung in der EU: Die Echtzeit-Übersetzungsfunktion, die Gespräche über kompatible AirPods (z.B. AirPods Pro 2. Gen.) simultan übersetzt, wird nun offiziell in der Europäischen Union freigeschaltet. Dies war aufgrund von Anpassungen an den Digital Markets Act (DMA) zeitweise verzögert worden.

Produktivität und App-Upgrades

Verschiedene Kern-Apps erhalten Funktions-Updates, die die tägliche Nutzung erleichtern:

App Neue Funktion Nutzen Erinnerungen „Dringend“-Option Erstellt persistente, alarmähnliche Benachrichtigungen für kritische Aufgaben, die nicht übersehen werden können. Freeform Tabellen-Unterstützung Ermöglicht das Einfügen und Strukturieren von Daten in Tabellen innerhalb der digitalen Whiteboard-Anwendung. Podcasts KI-generierte Kapitel Automatische Erstellung von Kapiteln in langen Episoden und direkte Anzeige von erwähnten Links oder Inhalten im Player. Apple Music Offline-Songtexte Die synchronisierten Liedtexte können nun auch ohne aktive Internetverbindung angezeigt werden.

Sicherheit und Systemanpassungen

AirDrop One-Time Code: Für den einmaligen, sicheren Austausch von Dateien mit Personen außerhalb der Kontakte kann ein zeitlich begrenzter Einmal-Code generiert werden.

Passwortverwaltung: Ein neuer Bereich in den Einstellungen ermöglicht die Listung von Websites, für die der Nutzer bewusst keine Passwörter speichern möchte, um die Transparenz zu erhöhen.

Schlafbewertung: Die Skala des Sleep-Scores in der Health-App wurde angepasst. Die Höchstbewertung heißt nun „Sehr hoch" statt „Ausgezeichnet", was eine realistischere Bewertung des Schlafes ermöglichen soll.

Die Veröffentlichung des RC 2 unterstreicht Apples Bemühungen, die Stabilitätsprobleme früherer iOS 26-Versionen vollständig zu beheben.

„Das Ziel des RC 2 war es, ein verbessertes Nutzungserlebnis zu schaffen und das lästige Ruckeln in manchen Apps (Stuttering), das einige Nutzer seit dem initialen iOS 26.0 gemeldet hatten, endgültig zu eliminieren,“ so ein Beta-Tester.

Die finale Version von iOS 26.2 wird voraussichtlich am Dienstag, den 16. Dezember 2025, für alle Nutzer zum Download freigegeben.

Mit iOS 26.2 Beta 2 setzt Apple den Kurs fort, das Betriebssystem durch gezielte Detailverbesserungen zu verfeinern. Die neue Version bringt eine Reihe von Änderungen, die sowohl optisch als auch funktional spürbar sind und den Alltag der Nutzer bereichern. Besonders auffällig ist das neue „Liquid‑Glass“-Design in der Wasserwaage-App. Statt der klassischen Kreise erscheinen nun zwei dynamische Blasen, die sich wie Flüssigkeit über den Bildschirm bewegen. Dieser moderne Look verleiht der App ein frisches Erscheinungsbild und macht die Nutzung intuitiver.

Auch der Sperrbildschirm erhält eine wichtige Neuerung: Die Uhrzeit lässt sich nun über einen Schieberegler in ihrer Transparenz anpassen. Nutzer können wählen, ob die Anzeige fast durchsichtig oder deutlich hervorgehoben sein soll. Zusätzlich gibt es eine „Solid“-Option, die den Effekt komplett deaktiviert. Damit wird der Sperrbildschirm stärker individualisierbar und passt sich besser an persönliche Vorlieben an.

In der Spiele-App hat Apple eine neue Sortierfunktion integriert. Spiele können nun nach Speichergröße geordnet werden, was besonders für Geräte mit begrenztem Speicherplatz hilfreich ist. So lassen sich große Titel schneller identifizieren und gegebenenfalls verwalten. CarPlay profitiert ebenfalls von Verbesserungen: Angeheftete Nachrichten in der Messages-App können deaktiviert werden, was die Übersicht im Fahrzeug erhöht und Ablenkungen reduziert.

Darüber hinaus hat Apple die Animationen überarbeitet. Buttons, die in den Ecken des Displays liegen, erhalten eine neue Bewegung, wodurch die Bedienung flüssiger und moderner wirkt. Auch die Sicherheitswarnungen wurden erweitert. Bereits in Beta 1 eingeführt, liefern sie nun detailliertere Informationen und stärken den Schutz vor potenziellen Bedrohungen.

Ein weiteres Highlight ist die Anpassung des Sleep Scores, die gemeinsam mit watchOS 26.2 eingeführt wurde. Die Skala wurde überarbeitet und bietet nun differenziertere Bewertungen der Schlafqualität. Zudem wird die Live-Übersetzung über AirPods erstmals auch in der EU verfügbar, was den praktischen Nutzen dieser Funktion erheblich steigert.

iOS 26.2 Beta 2 erschien am 12. November 2025 und wird voraussichtlich im Dezember als finales Update veröffentlicht. Apple setzt damit auf eine Mischung aus optischen Verfeinerungen, praktischen Funktionen und erweiterten Sicherheitsmaßnahmen, die das System insgesamt runder und alltagstauglicher machen.