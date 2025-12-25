Honor Power 2: Das erste Mainstream-Smartphone mit 10.000 mAh Akku

Honor setzt seine „Akku-Offensive“ fort. Mit dem Honor Power 2 (Modellnummer SER-AN00) steht ein Gerät in den Startlöchern, das herkömmliche Powerbanks überflüssig machen könnte. Dank modernster Silizium-Kohlenstoff-Technologie kombiniert Honor eine gigantische Kapazität mit einem überraschend schlanken Design.

Der Akku: Ein neuer Meilenstein

Das absolute Highlight des Honor Power 2 ist die Batterie. Laut Zertifizierungen (3C) und Leaks von Insidern wie Digital Chat Station sind folgende Details bekannt:

Kapazität: Vermarktet werden 10.000 mAh (nennwertig ca. 9.886 mAh bis 10.080 mAh).

Vermarktet werden (nennwertig ca. 9.886 mAh bis 10.080 mAh). Technologie: Einsatz der Silizium-Kohlenstoff-Anode (Si/C) . Diese erlaubt eine deutlich höhere Energiedichte, wodurch der Akku trotz der enormen Kapazität in ein Gehäuse passt, das nur etwa 8,0 mm dick sein soll.

Einsatz der . Diese erlaubt eine deutlich höhere Energiedichte, wodurch der Akku trotz der enormen Kapazität in ein Gehäuse passt, das nur etwa dick sein soll. Laden: Unterstützt wird kabelgebundenes Schnellladen mit 80 Watt (eine Steigerung gegenüber den 66W des Vorgängers). Auch Reverse Wired Charging (5W) ist an Bord, um andere Geräte aufzuladen.

Display und Hardware

Trotz des Fokus auf die Laufzeit spart Honor nicht an der restlichen Ausstattung:

Display: Ein 6,79 Zoll LTPS-OLED-Panel mit einer „1,5K“-Auflösung (ca. 2.640 x 1.200 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz . Die Spitzenhelligkeit soll bei beeindruckenden 4.000 Nits liegen.

Ein mit einer „1,5K“-Auflösung (ca. 2.640 x 1.200 Pixel) und einer Bildwiederholrate von . Die Spitzenhelligkeit soll bei beeindruckenden liegen. Prozessor: Wie bereits erwähnt, kommt der brandneue MediaTek Dimensity 8500 zum Einsatz, der für hohe Effizienz bei starker Performance sorgt.

Wie bereits erwähnt, kommt der brandneue zum Einsatz, der für hohe Effizienz bei starker Performance sorgt. Speicher: Varianten mit 8 GB oder 12 GB RAM sowie 256 GB oder 512 GB internem Speicher werden erwartet.

Varianten mit sowie internem Speicher werden erwartet. Kameras: Eine 50 MP Hauptkamera (mit OIS) wird von einer 5 MP Ultraweitwinkelkamera flankiert. Für Selfies steht eine 16 MP Frontkamera zur Verfügung.

Software und Konnektivität

Das Gerät soll direkt mit Android 16 und Honors eigener Oberfläche MagicOS 10 ausgeliefert werden. Ein interessantes Detail für das 512-GB-Modell: Es gibt Hinweise auf eine eingeschränkte Satelliten-Konnektivität (nur Nachrichten), was in dieser Preisklasse ein Novum wäre.

Release und Verfügbarkeit

Das Honor Power 2 wird für das erste Quartal 2026 (Januar bis März) erwartet. Zuerst wird ein Launch in China erfolgen, wobei eine globale Version (vielleicht unter einem anderen Namen wie der X-Serie) im Laufe des Frühlings 2026 wahrscheinlich ist.