Samsung: Tri-Fold Patent schon seit Jahren vorhanden

Huawei hat mit dem ersten dreifach faltbaren Smartphone Samsung ziemlich ins Hintertreffen gebracht, denn bisher war Samsung im Bereich der faltbaren Geräte tonangebend gewesen. Mittlerweile ist auch klar, dass es nicht am Konzept für so ein Smartphone bei Samsung mangelt, denn das Unternehmen hat bereits seit spätestens 2021 ein Patent auf die passende Technik dazu.

Wie MSPowerUser berichtet, hat das US-Patent- und Markenamt (USPTO) ein technisches Dokument veröffentlicht, das offenbar mit dem Samsung Galaxy Tri-Fold zusammenhängt. Besonders hervorzuheben ist, dass das Patent ursprünglich im Jahr 2021 angemeldet wurde und erst jetzt veröffentlicht wurde.

Wie im Patent beschrieben, wird es Verbesserungen in der Bildschirmtechnologie geben, darunter eine stärkere Schutzschicht für das innere Display und spezielle Öffnungen, um die Belastung an den Scharnieren zu reduzieren. Das Design verfügt außerdem über eine Antireflexbeschichtung, die je nach Dokument aus Kunstharz oder einem anderen Material besteht. Außerdem könnte der Bildschirm aus Glas und Edelstahl bestehen.

Das heißt leider noch nicht, dass Samsung ebenfalls an einem solchen Gerät arbeitet. Im Moment ist es am besten zu warten, da die Anmeldung von Patenten nicht immer zu tatsächlichen Produkteinführungen führt (wie man an diesem Beispiel sieht). Man kann aber davon ausgehen, dass Samsung diesen Bereich Huawei nicht einfach überlassen wird – bleibt nur abzuwarten, ob man tatsächlich ein solches Gerät auch technisch umsetzen kann.

Zuletzt aktualisiert: 9. November 2024