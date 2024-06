Prepaid Allnet Flat – die aktuellen Deals und Sonderaktionen – Allnet Flat mit kostenlosen Gesprächen und SMS sowie einem integrierten Datenvolumen dominieren derzeit den Mobilfunk-Markt und haben lange Zeit den Prepaid Bereich sehr stark unter Druck gesetzt. Mittlerweile setzen aber auch fast alle Prepaid Anbieter auf diese Form der Tarife und bieten neben den Grundtarifen auch Prepaid Allnet-Flat an. der Hauptunterschied zu den normalen Allnetflat ist dabei weiterhin die Abrechnung: für die Buchung einer Prepaid Allnet Flat muss das Guthaben vorher auf der Simkarte sein. Nur dann kann sie gebucht werden. Dazu haben Prepaid Allnet Flat fast immer einen Laufzeit von nur einem Monat oder 28 Tagen, Ausnahme sind hier die Prepaid Jahresflat die gleich für ein gesamtes Jahr fest gebucht werden.

In diesem Artikel stellen wir die aktuellen Sonderaktionen und Deals rund um diese Form der Allnetflat zusammen und werden auch immer die neusten Angebote nachtragen, so dass man hier immer die besonders günstigen Versionen der Prepaid Allnet Flat findet.

Alternativen zur Allnet-Flat: gibt es diese noch auf dem Markt?

Eine spannende Alternative zu einer Allnet Flatrate ist der Prepaid Anbieter WhatsApp Sim. Das Unternehmen bietet gar keine Flatrates an, sondern setzt neben dem kostenlosen Grundtarif auf Optionen mit Freieinheiten. Dabei gibt es 1000 Einheiten für 5 Euro pro Monat oder 4000 Einheiten für 10 Euro monatlich. Eine Einheit kann für eine SMS, Gesprächsminute oder ein Megabyte Datenübertragung genutzt werden. Dieses Angebot ist damit sehr flexibel und hat vor allem keine längerfristige Laufzeit. Man kann den Tarif also auch auf den Grundtarif umstellen und hat dann keine Kosten mehr und bucht die Einheiten erneut, wenn man sie wieder braucht. Das gibt es so bei Allnet Flatrates nicht.

WhatsApp ist dazu immer kostenfrei enthalten. Das Unternehmen bietet eine sogenannte WhatsApp Flat, die auch ohne Datenvolumen genutzt werden kann. Man hat daher immer eine Verbindung über WhatsApp (zumindest was Textnachrichten betrifft).

WhatsApp SIM nutzt dabei das Mobilfunk-Netz von O2 und bietet LTE Verbindungen bis zu 25 MBit/s an. Leider gibt es bisher noch kein 5G beim Unternehmen und auch eSIM steht aktuell nicht zur Verfügung.

HINWEIS: Leider gibt es bisher noch kaum sinnvolle Angebote mit große Datenflat. Wer also unbegrenztes Datenvolumen zu den Tarifen sucht oder auch mehr als 10 Gigabyte Datenvolumen, hat bei den Prepaid Allnet Flat kaum Auswahl.

Die billigste D-Netz Prepaid Allnet Flat

Wer auf die gute Qualität des D1 Netzes der Telekom setzt, findet in diesem Netz mit Congstar einen der größten Prepaid Anbieter auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen setzt natürlich auch auf Allnet Flat und hat gleich mehrere Prepaid Flat Varianten dieser Art im Angebot. Man hat also sowohl beim Preis als auch beim Datenvolumen die Auswahl. Die billigste Allnet Flat als Paket gibt es dabei ab 10 Euro (inklusive 3 Gigabyte Datenvolumen im Monat) und wer sich die Flat per Baukasten selbst zusammenbaut, zahlt sogar nur 7 Euro, dann aber auch nur mit ! gB Datenvolumen monatlich.

Wichtig allerdings: bei den Congstar Prepaid Allnet Flat sind KEINE SMS mit dabei. Wer also häufiger Kurzmitteilungen verschickt, ist bei diesem Angebot also eher falsch. Dazu gibt es bei Congstar bisher auch kein 5G und kein schnelles LTE. Maximal unterstützt der Discounter mobiles Internet mit Geschwindigkeiten bis 25bit/s. Wer höhere Geschwindigkeiten als 25MBit/s nutzen will, ist ebenfalls beim Discounter verkehrt.

direkt zur Allnet Flat auf der Webseite von Congstar*

Die schnellste Prepaid Allnet Flat

Wer mit der Prepaid Allnet Flat richtig schnell surfen will, sollte sich die Allnet Angebote der Vodafone Freikarten anschauen. Dort unterstützt man LTE max mit Geschwindigkeiten von bis zu 500MBit/s und mittlerweile gibt es auch 5G Verbindungen dazu. Viel mehr Speed gibt es derzeit bei keinem anderen Anbieter und auch die Laufzeittarife sind in der Regel nicht schneller. Vodafone bietet die billigste Allnet Flat derzeit ab 9.99 Euro an. Das sind nur etwa 2 Euro Aufpreis im Vergleich beispielsweise zu ALDI und in der Regel ist das gute Vodafone Netz und der hohe Speed den Aufpreis durchaus wert. Die 5G Zusatzoption lohnt sich aber natürlich nur dann, wenn man auch 5G Netz vor Ort hat, das sollte man also vorher prüfen.

Mittlerweile hat Vodafone im Callya Digital Tarif 5G mit integriert. Bei diesen Simkarte ist für die Prepaid 5G Nutzung also KEIN Aufpreis mehr notwendig. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ab sofort ist 5G fester Bestandteil im Tarif CallYa Digital. Das gilt auch für alle Bestandskunden. Diese werden im Laufe des Tages für 5G freigeschaltet und können mit einem 5G-fähigen Smartphone dann an immer mehr Orten noch schneller surfen. Wer bereits zuvor die 5G-Option gebucht hatte, muss jetzt nichts mehr dafür zahlen. Mit satten 15 Gigabyte bringt der CallYa Digital nicht nur ein enorm großes Datenpaket fürs ausgiebige Highspeed-Surfen mit. Der attraktive Basispreis von 20 Euro alle vier Wochen macht ihn auch zum ersten Prepaid 5G-Tarif für die breite Masse.

Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Unbegrenztes Datenvolumen bei Prepaid Tarifen und Sim Karten

Im Postpaid Bereich ist unbegrenztes Datenvolumen zur Flat bereits weit verbreitet und auch die Preise sind in den letzten Jahren immer weiter gesunken und liegen jetzt (im O2 Netz) stabil unter 50 Euro für so einen Handytarif. Damit können Nutzer dann so viel Surfen, wie sie möchten, ohne dass es eine Drosselung oder das die Internet-Flatrate im Handy abgeschaltet würde. Im Prepaid Bereich und auch bei den Prepaid Allnet Flatrates sieht es dagegen eher schlecht aus. Bisher gibt es nur sehr wenige Angebote mit unlimitiertem Datenvolumen und wenn sind sie eher wenig lukrativ. Die Telekom bietet unter dem Namen MagentaMobil Prepaid Max einen solchen Tarif an. Man bekommt eine Prepaid Allnetflat mit integriertem 5G und unbegrenzt Surfen ohne Drosselung. Der Preis dafür liegt aber auch bei stolzen 99.95 Euro – man zahlt also für unbegrenztem Prepaid Datenvolumen fast 100 Euro für 4 Wochen. das dürfte den Rahmen der meisten Prepaid Kunden deutlich überschreiten. Die Telekom schreibt selbst zu diesem Tarif:

Wer völlige Unabhängigkeit wünscht, ist mit der neuen Max-Variante gut bedient: 99,95 Euro/ 4 Wochen werden fällig für unbegrenztes Datenvolumen mit 5G bzw. LTE Max, SMS und telefonieren ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze. Auch hiermit unterstreicht die Telekom ihre Innovationskraft und bietet als erster Anbieter einen Prepaid-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen an. Michael Hagspihl: „Wir sehen im Prepaid-Segment einen relevanten Teil des heimischen Marktes. Einerseits beginnt mit Prepaid für viele junge Menschen der Einstieg in den Mobilfunk und andererseits bedienen wir mit Prepaid Angeboten das Kundenbedürfnis nach Kostenkontrolle und Flexibilität. Wir werden auch in Zukunft aktiv in diesem Markt agieren.”

allya Black ist ein Prepaid-Tarif von Vodafone, der sich durch unbegrenztes Datenvolumen im Vodafone 4G|LTE Max- und 5G-Netz auszeichnet.

Weitere Vorteile des Tarifs sind:

Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands: Du kannst in alle deutschen Netze kostenlos telefonieren und SMS versenden.

Du kannst in alle deutschen Netze kostenlos telefonieren und SMS versenden. 500 Minuten und SMS von Deutschland in andere EU-Netze: Du kannst 500 Minuten und SMS in die Netze anderer EU-Länder nutzen.

Du kannst 500 Minuten und SMS in die Netze anderer EU-Länder nutzen. EU-Roaming inklusive: Du kannst den Tarif auch in anderen EU-Ländern nutzen.

Du kannst den Tarif auch in anderen EU-Ländern nutzen. WLAN Call: Du kannst über WLAN telefonieren, wenn du kein Netzempfang hast.

Du kannst über WLAN telefonieren, wenn du kein Netzempfang hast. Voice over LTE (VoLTE): Du kannst in HD-Qualität telefonieren.

Du kannst in HD-Qualität telefonieren. eSIM: Du kannst den Tarif mit einer eSIM nutzen.

Du kannst den Tarif mit einer eSIM nutzen. Keine Vertragslaufzeit: Du kannst den Tarif jederzeit wechseln oder kündigen.

Du kannst den Tarif jederzeit wechseln oder kündigen. Keine Grundgebühr: Du zahlst nur für die Einheiten, die du nutzt.

Der Callya Black Tarif kostet 79,99 € für 4 Wochen. Dies entspricht einem Preis von 19,99 € pro Woche.

Bei O2 gibt es zwar kein komplett unbegrenztes Datenvolumen, aber zumindest kann das Unternehmen einen Tarif mit 999 Gigabyte Datenvolumen anbieten. Das dürfte für die meisten Nutzer so viel Datenvolumen sein, dass sie Surfen können, ohne sich einschränken zu müssen.

o2 Prepaid Max Flat

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Der O 2 my Prepaid Max bringt neben den 999 Gigabyte Datenvolumen für den Monatspreis von 69,99 Euro eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutsche Mobilfunknetze und ins Festnetz mit.2 Das enthaltene Datenvolumen ist jeweils für vier Wochen verfügbar. EU-Roaming ist enthalten.1 Mit dem neuen O 2 my Prepaid Max erhalten nicht nur Power User, die sich nicht an einen Laufzeitvertrag binden wollen, eine perfekte Lösung. Auch für alle, die kurzfristig oder für kurze Zeit viel Datenvolumen benötigen, da sie auf Reisen gehen oder umziehen, ist der O 2 my Prepaid Max1 interessant. O 2 my Max Tarif kann auf o2online.de, in den O 2 Shops und auch im stationären Handel erworben

Die neue O2 Prepaid Freikarte kann dabei LTE max nutzen und surft bis 300Mbit/s im LTE Mobilfunk-Netz von O2. 5G ist leider weiterhin auch gegen Aufpreis nicht möglich, es sind also weiterhin reine LTE Simkarten. Die monatliche Gebühr für die Flatrate muss dabei vorher auf die O2 Freikarte geladen werden, ist nicht genug Guthaben vorhanden, verlängert sich der Tarif nicht.

Zuletzt aktualisiert: 1. Juni 2024