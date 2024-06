Unbegrenztes Datenvolumen im Vergleich: Surfen ohne Datenlimit!

Unbegrenztes Datenvolumen für Handys und Smartphones: Surfen ohne Datenlimit! – Unbegrenztes Datenvolumen bei den Tarifen und Allnet Flat auf dem deutschen Markt ist nach wie vor eher selten und vor allem bei den Discountern und im Prepaid Bereich kaum zu finden. Daher listen wir hier in diesem Artikel immer die neusten Aktionen zu unlimitierten Tarifen und Flatrates auf, um den Einstieg in den Bereich der Mobilfunk-Tarife ohne Drosselung möglichst einfach und günstig zu machen. Generell gilt aber: unbegrenztes Datenvolumen ist nach wie vor teurer als andere Mobilfunk-Tarife auf dem Markt.

18.06.2024 – Zum Beginn des Frühlings bietet o2 einen neuen, innovativen Tarif an: Unlimited on Demand. Für nur 59,99€ monatlich können Kunden unbegrenzt im Internet surfen. Täglich stehen ihnen 10 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung, und sie haben die Möglichkeit, jederzeit kostenlos weitere 2 GB hinzuzubuchen – jeden Tag aufs Neue.

Zum Monatspreis kommt aktuell noch eine Anschlussgebühr von 39.99 Euro dazu, die einmalig auf der ersten Handy-Rechnung steht. Zum Speed schreibt O2 im Kleingedruckten:

16.06.2024 – der Vodafone GigaMobil XL Tarif ist aktuell ohne Anschlusspreis und mit 20% Rabatt erhältlich. Damit sinkt der ohnehin schon gute Preis von 79.99 Euro pro Monat auf 63,99 Euro monatlich – das ist der beste Preis, den man derzeit für eine Unlimited-Flat mit vollem Speed bekommen kann!

O2 Mobile Unlimited Tarife ohne Anschlusspreis

o2 bietet derzeit zu den Unlimited Tarifen mit unbegrenztem monatlichem Datenvolumen eine Sonderaktion. Bei O2 bekommt man das unlimited Datenvolumen zu den Allnet Flat auch mit 5G Anbindung und durch die aktuelle Sonderaktion natürlich besonders günstig. Die Preise sind dabei nach Speed gestaffelt – wer schnell surfen will, zahlt mehr, wer mit 3 oder 15 MBit/s zufrieden ist, startet mit deutlich günstigeren Preisen.

Tarif per App: unbegrenztes Datenvolumen bei Freenet Funk für 99 Cent pro Tag

Freenet Funk bietet die Simkarte nur per App an. Man installiert die App und bucht darüber dann den Tarif und verwaltet diesen auch per App. Die Abrechnung erfolgt aber nur per Paypal und man kann unbegrenztes Datenvolumen dazu buchen. Dafür betragen die Kosten auch nur 99 Cent pro Tag, also knapp 30 Euro monatlich. Dafür bekommt man LTE max mit Speed bis 15 MBit/s im O2 Netz. 5G gibt es leider nicht.

Den kompletten Überblick über Angebot mit unlimitiertem Datenvolumen gibt es hier: Handytarife ohne Daten-Limit und mit unbegrenztem Volumen.

Wann lohnen sich unbegrenztes Datenvolumen zu den Tarifen?

Ein Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen lohnt sich in der Regel für Menschen, die viel unterwegs im Internet surfen. Dazu gehören beispielsweise:

Menschen, die viel Video-Streaming nutzen, z. B. Netflix, YouTube oder Amazon Prime Video.

Menschen, die viel Musik streamen, z. B. Spotify, Apple Music oder Deezer.

Menschen, die viel Online-Gaming betreiben.

Menschen, die viel arbeiten oder studieren und dafür viel im Internet recherchieren müssen.

Wenn Sie zu einer dieser Personengruppen gehören, können Sie mit einem Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen Geld sparen, da Sie keine Angst haben müssen, Ihr Datenvolumen zu überschreiten.

Hier sind einige Beispiele, für die sich ein Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen lohnen kann:

Sie schauen jeden Tag mehrere Stunden Videos auf Ihrem Handy.

Sie hören jeden Tag mehrere Stunden Musik auf Ihrem Handy.

Sie spielen jeden Tag mehrere Stunden Online-Spiele auf Ihrem Handy.

Sie nutzen Ihr Handy für die Arbeit oder das Studium und müssen dafür viel im Internet recherchieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sich ein Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen für Sie lohnt, können Sie Ihren aktuellen Datenverbrauch überprüfen. Dazu können Sie die Einstellungen Ihres Handys oder eine App zur Messung des Datenverbrauchs verwenden.

Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihr aktuelles Datenvolumen regelmäßig überschreiten, ist ein Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen eine gute Option für Sie.

Wer unbegrenztes Datenvolumen möglichst flexibel nutzen möchte und sich nicht sicher ist, ob das viele Freivolumen auch wirklich dauerhaft benötigt wird, sollte sich Allnet Flat und Tarife suchen, die keinen Vertrag und keine Laufzeit haben und daher monatlich kündbar sind. Leider ist die Auswahl hier nicht ganz so groß wie bei den Tarife mit längerer Vertragsbindung, aber einige Anbieter gibt es dennoch. Bei O2 lässt sich beispielsweise für alle O2 Free Unlimited Tarife auch keine Laufzeit anwählen. Dann steigt der Preis um 5 Euro im Monat an und die Aktionen fallen weg, aber man bleibt flexibel. Allerdings wurde der Speed der Flat mittlerweile reduziert. man bekommt nur noch 15 MBit/s statt LTE max.

Bei Freenet Funk (ebenfalls O2 Netz) sind die Tarife sogar täglich kündbar. Man zahlt nur per Tag und kann daher auch auf den nächsten Tag kündigen, wenn man die Unlimited Tarif nicht mehr braucht. Ansonsten kostet der Tarif 1 Euro pro Tag. Diese Form von täglichen kündbaren Tarifen gibt es sehr selten auf dem Markt – allerdings hat Freenet Funk den Speed auf nur noch 15 MBit/s reduziert. Daher ist die Flat mittlerweile vergleichsweise langsam.

Unbegrenztes Datenvolumen bei Freenet Funk

O2 bietet derzeit Allnet Flat und Handytarife mit unbegrenztem Datenvolumen sehr günstig an. Man bekommt in diesen Tarifen derzeit die billigsten Preise auf dem deutschen Markt. Allerdings arbeitet O2 dabei mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

LTE max bietet das Unternehmen nur im O2 Mobile unlimited max Tarif an. Nur dort kann man mit 300 MBit/s surfen – mit 5G sogar noch schneller. Die anderen Tarife sind deutlich langsamer. Im unlimited Basic Tarif surft man mit der Flatrate sogar nur mit 3MBit/s – das ist im Vergleich dann doch extrem langsam. Im Vergleich mit dem Festnetz liegt der Speed bei etwa DSL 3.000 – so einen Internet Anschluss würde heute wohl keiner mehr buchen. Bei O2 ist es daher wohl eher auch nur ein Einstiegsangebot und Kunden wechseln sicher schnell in die höheren Geschwindigkeitsstufen.

Etwas merkwürdig wird es beim O2 Free unlimited Smart Tarif. Dieser bietet 15Mbit/s aber auch 5G. Man surft in dem Fall auch mit 5G nur sehr langsam und hat daher von dieser neuen Technik an sich kaum etwas. Ob sich das dann wirklich lohnt, muss jeder Nutzer für sich entscheiden.

Bei den anderen beiden Netzbetreibern gibt es diese Einschränkungen nicht. Telekom und Vodafone bieten in allen Tarifen LTE max an und auch bei der 5G Nutzung gibt es kein Speedlimit über die Grenzen des Netzes hinaus.

Unbegrenzte Flat bei O2 teilweise langsam

Im o2 Netz findet man unbegrenztes Datenvolumen inzwischen auch bei Drittanbietern und anderen Marken. 1&1 bietet beispielsweise auch eine XL Flatrate, die komplett unbegrenzt ist und auch bei Freenet findet man die Green LTE Flatrates mit unbegrenztem Volumen. Dazu werden auch die O2 Tarife teilweise bei Providern separat (beispielsweise mit anderen Handy-Bundles) angeboten. Man hat im O2 Netz daher derzeit die Auswahl zwischen mehreren Angeboten mit unlimitiertem Datenvolumen – aber eben auch mit unterschiedlichen und teilweise sehr langsamen Geschwindigkeiten.

Unbegrenztes Datenvolumen bei der Telekom – mehrere Tarife im Angebot

Die Telekom hatte den ersten Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen im Angebot und setzt auch weiter auf Tarife und Flatrates ohne Datenlimit. Allerdings ist die Auswahl auch eher auf die Telekom selbst begrenzt, bei Drittanbietern findet man kaum passende Deals.

Zu Auswahl stehen:

Auf Rechnung gibt es im D1 Netz der Telekom derzeit nur ein Angebot: die MagentaMovil XL Flat direkt bei der Telekom. Das Unternehmen bietet 5G und unbegrenztes Datenvolumen. Dazu gibt es auch Handyangebote aber immer mit langer Laufzeit. Tarife ohne Laufzeit und unbegrenztes Datenvolumen gibt es auf Rechnung bisher nicht: Telekom MagentaMobil XL *

* Im Prepaid Bereich gibt es mit der MagentaMobil Prepaid Max Flatrate auch einen Prepaidtarif mit unbegrenztem Datenvolumen. Man zahlt derzeit 94.95 Euro monatlich für die Flatrate und hat ebenfalls 5G. Im Vergleich zur normalen Version mit Rechnung läuft die Prepaid Flat immer nur 28 Tage und ist daher auch kurzfristig buchbar, wenn man nur einen Monat lang das viele Datenvolumen benötigt.

Mit EDEKA Smart und der Kombi Max Flat gibt es auch einen Drittanbieter im Telekom Netz, der eine Flat und unbegrenztes Datenvolumen bietet. Man bekommt faktisch die Telekom Prepaid Max Flat auch bei EDEKA, allerdings ohne 5G (also nur im 4G/LTE Netz der Telekom) und mit 99.95 Euro auch etwas teurer als direkt bei der Telekom. Wir empfehlen daher eher direkt zum Telekom Tarif zu greifen.

CallYa Black ist ein Prepaid-Tarif von Vodafone, der unbegrenztes Datenvolumen im 5G- und 4G/LTE-Netz bietet. Der Preis für den CallYa Black Tarif beträgt 79,99 € pro 4 Wochen (28 Tage). Es gibt keine Vertragslaufzeit und Sie können den Tarif jederzeit kündigen.

Neben den Monatsflatrates bietet die Telekom auch eine Tagesflat mit unbegrenztem Datenvolumen an. Für 4.95 Euro kann man sowohl die Prepaid Tarife als auch die Laufzeit-Angebot für einen Tag auf unbegrenztes Datenvolumen aufrüsten. Diese Buchung ist auch mehrfach pro Monat möglich.

FAQ rund um unbegrenztes Datenvolumen

Wo gibt es unbegrenztes Datenvolumen? Unbegrenztes Datenvolumen gibt es mittlerweile in allen Netzen, aber vor allem die großen Netzbetreiber bieten Tarife dieser Art an. Bei Drittanbieter sind Angebote ohne Datenlimit eher selten. Was kostet unbegrenztes Datenvolumen? Die Preise hängen sehr stark davon ab, welches Netz man nutzt und welchen Speed die Flat anbietet. Unbegrenztes Datenvolumen im o2 Netz mit nur 2 MBit/s Speed ist teilweise bereits ab unter 20 Euro. Die 5G Flat im Telekom- und Vodafone Netz kosten dagegen meistens 80 bis 90 Euro monatlich. Gibt es Prepaid Datenvolumen, das unbegrenzt ist? Vodafone und die Telekom bieten zu den Prepaid Tarifen auch unbegrenztes Datenvolumen an – allerdings meistens zu höheren Preisen als auch Rechnung. Ist unbegrenztes Datenvolumen wirklich unbegrenzt? Ja, unbegrenztes Datenvolumen darf kein Limit haben. Das ist mittlerweile auch gerichtlich so bestätigt und Kunden können sich daher darauf berufen. Gibt es 5G bei unbegrenztem Datenvolumen? Die großen Netzbetreiber bieten ihre unlimited Tarife in der Regel mit kostenlosem 5G an. 5G und unbegrenztes Datenvolumen ist daher kein Problem. Gibt es unbegrenztes Datenvolumen auch nur für einen Tag? Ja, die meisten Anbieter haben auch DayFlats, mit denen man für 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen freischalten kann, wenn man es benötigt. Allerdings zahlt man dafür dann natürlich einen Aufpreis.

Zuletzt aktualisiert: 18. Juni 2024