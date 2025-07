Honor Magic V5: offizieller Startschuss in China

Am 2. Juli 2025 hat Honor in China offiziell das neue faltbare Smartphone Magic V5 vorgestellt. Leider gibt es noch keine Hinweise auf einen Start in Deutschland oder generell auf die internationalen Version der Honor Magic V5.

Die wichtigsten technischen Merkmale sind damit aber bekannt und man kann davon ausgehen, dass sie auch bei den Geräten in Deutschland später so kommen werden:

Kategorie Technische Ausstattung Hauptdisplay (innen) 7,95″ BOE OLED, LTPO-Technologie, 120 Hz, 2352 × 2172 Pixel, bis zu 5000 Nits Helligkeit Zweitdisplay (außen) 6,43″ OLED, LTPO, 120 Hz, 2376 × 1060 Pixel, bis zu 5000 Nits Helligkeit Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Taktung bis 4,47 GHz) Arbeitsspeicher 12 GB oder 16 GB LPDDR5X Speicher Bis zu 1 TB UFS 4.1 Rückkamera 50 MP (Haupt, OIS, f/1.6–f/2.5) + 50 MP Ultraweitwinkel + 64 MP Periskop-Tele (3x Zoom) Frontkameras 20 MP jeweils auf Innen- und Außendisplay Akku 6100 mAh mit Silizium-Kohlenstoff-Technologie Ladefunktionen 66 W kabelgebunden, 50 W kabellos, Reverse Charging Schutzklasse IP59 – geschützt gegen Staub und Spritzwasser Maße (offen) 156,8 × 145,9 × 4,1 mm Maße (gefaltet) 156,8 × 74,3 × 8,8 mm Gewicht 217 g (Ivory White), 222 g (Black, Dawn Gold, Reddish Brown) Betriebssystem MagicOS auf Basis von Android Besondere Merkmale Seitlicher Fingerabdrucksensor, Satellitenkommunikation, Super Steel-Scharnier

Bei der Kameraausstattung existieren abweichende Informationen – einige Quellen sprechen von einer 200 MP Periskop-Kamera, andere von 64 MP. Die Tabelle orientiert sich an den konsistentesten Daten. Zur Akkukapazität gibt es unterschiedliche Angaben (5950 mAh vs. 6100 mAh); hier wurde die häufiger genannte Variante berücksichtigt.

Honor Magic V5 soll dünnstes faltbares Smartphone auf dem Markt werden

Honor will mit dem Magic V5 die Konkurrenz wieder unter Druck setzen in dem man die Modelle nochmal dünner macht. Angeblich sollen die Smartphones im zusammengeklappten Zustand lediglich 8,8mm dick sein. Das wäre auch deutlich dünner als die neuen Fold7 von Samsung. Im Überblick:

Honor Magic V5 ca. 8.8mm

OPPO Find N5 ca. 8.93mm

Samsung Galaxy Z Fold 7 ca. 9mm

Honor Magic V3 ca. 9.3mm

Xiaomi MIX Fold4 ca. 9.47mm

Huawei Mate X6 ca. 9.85mm

Vivo X Fold 3 ca. 10.2mm

Faltbares Topmodell bereits bei Geekbench zu sehen

Das neue Honor Magic V5 ist bereits im Geekbench Leistungstest aufgetaucht und damit bestätigt sich, dass die neuen Smartphones einen Snapdragon 8 Elite Prozessor mitbringen werden. Die Leistungsdaten sind entsprechend hoch und liegen im Bereich des Samsung Galaxy S25. Dazu gibt es 16 GB RAM und Android 15 – wir gehen aber davon aus, dass ein Update auf Android 16 zeitnah zur Verfügung gestellt wird.

Zum Honor Magic V5 sind bereits einige Details durch Leaks, Gerüchte und Einträge auf Zertifizierungsplattformen wie MIIT und 3C bekannt. Hier eine Übersicht der bisherigen Informationen:

Launch-Termin : Es wird spekuliert, dass das Honor Magic V5 im Juni 2025 in China offiziell vorgestellt wird, möglicherweise in der dritten oder vierten Juniwoche.

: Es wird spekuliert, dass das Honor Magic V5 im Juni 2025 in China offiziell vorgestellt wird, möglicherweise in der dritten oder vierten Juniwoche. Name : Honor überspringt vermutlich den Namen „Magic V4“ aufgrund der in China als Unglück bringend angesehenen Zahl 4 und bringt das Gerät direkt als Magic V5 auf den Markt, ähnlich wie Oppo mit dem Find N5.

: Honor überspringt vermutlich den Namen „Magic V4“ aufgrund der in China als Unglück bringend angesehenen Zahl 4 und bringt das Gerät direkt als Magic V5 auf den Markt, ähnlich wie Oppo mit dem Find N5. Design : Das Magic V5 soll erneut ein extrem dünnes Foldable-Design bieten, möglicherweise dünner als das Oppo Find N5 und das Vorgängermodell Magic V3 (9,3 mm). Honor zielt darauf ab, neue Maßstäbe in puncto schlankem und leichtem Design zu setzen.

: Das Magic V5 soll erneut ein extrem dünnes Foldable-Design bieten, möglicherweise dünner als das Oppo Find N5 und das Vorgängermodell Magic V3 (9,3 mm). Honor zielt darauf ab, neue Maßstäbe in puncto schlankem und leichtem Design zu setzen. Prozessor : Es wird erwartet, dass das Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite ausgestattet ist, einem leistungsstarken 3-Nanometer-Chip mit hoher Performance (bis zu 4,47 GHz) und Energieeffizienz dank der zweiten Generation der Oryon-CPU.

: Es wird erwartet, dass das Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite ausgestattet ist, einem leistungsstarken 3-Nanometer-Chip mit hoher Performance (bis zu 4,47 GHz) und Energieeffizienz dank der zweiten Generation der Oryon-CPU. Display : Internes Display : Ein etwa 7,95 Zoll großes 2K-LTPO-OLED-Display mit dynamischer Bildwiederholrate. Externes Display : Ein 6,45 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate.

: Akku : Ein signifikanter Fortschritt wird beim Akku erwartet, mit einer Nennkapazität von 5.950 mAh (bestehend aus zwei Zellen: 2.070 mAh und 3.880 mAh), die als typische Kapazität von etwa 6.000 mAh oder mehr beworben werden könnte. Es wird 66-Watt-Schnellladen unterstützt. Einige Leaks deuten sogar auf eine Kapazität von 6.100 mAh hin.

: Ein signifikanter Fortschritt wird beim Akku erwartet, mit einer Nennkapazität von 5.950 mAh (bestehend aus zwei Zellen: 2.070 mAh und 3.880 mAh), die als typische Kapazität von etwa 6.000 mAh oder mehr beworben werden könnte. Es wird 66-Watt-Schnellladen unterstützt. Einige Leaks deuten sogar auf eine Kapazität von 6.100 mAh hin. Kamera : Eine 50-MP-Hauptkamera mit einem 1/1,5-Zoll-Sensor. Eine verbesserte Periskopkamera mit 200 MP und 3-fach optischem Zoom. Möglicherweise eine 40-MP-Ultraweitwinkelkamera, die jedoch keine großen Verbesserungen gegenüber dem Magic V3 erhalten soll.

: Weitere Features : Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor. Satellitenkommunikation (Beidou Satellite SMS). Wasserbeständigkeit nach IPX8-Standard. Unterstützung für kabelloses Laden. Vier Farboptionen: Velvet Black, Warm White, Dawn Gold, Silk Road.

: Betriebssystem: Das Magic V5 wird vermutlich mit MagicOS 9 auf Basis von Android 15 ausgeliefert, mit möglichen langfristigen Updates (analog zu Samsung und Google).