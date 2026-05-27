Günstiger Mobilfunk zum Wochenstart: sim.de startet wieder Flatrates ab 6,99 Euro

Der Mobilfunkanbieter sim.de sorgt für einen attraktiven Start in die Woche und senkt temporär die Preise für mehrere Aktionstarife. Das Besondere an diesem Angebot: Alle Tarife beinhalten eine 5G Allnet-Flatrate mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Zudem verspricht der Anbieter dauerhafte Preissicherheit – die monatliche Grundgebühr bleibt auch nach Ablauf der ersten 24 Monate unverändert günstig.

Interessenten können flexibel wählen, ob sie sich für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheiden oder die monatlich kündbare Variante bevorzugen. Bei einer Bindung von zwei Jahren entfällt der Bereitstellungspreis komplett, während bei der flexiblen 1-Monats-Laufzeit einmalig 9,99 Euro anfallen.

Die Aktionstarife im Überblick

Die Tarife bieten durch sattes Zusatz-Datenvolumen ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und staffeln sich wie folgt:

Tarif (Datenvolumen) Monatliche Grundgebühr Bereitstellungspreis (1 Monat / 24 Monate) Verfügbarkeit / Aktionszeitraum 4 GB + 21 GB (25 GB gesamt) 6,99 € 9,99 € / 0 € Bis Freitag, 29.05. – 11:00 Uhr 10 GB + 30 GB (40 GB gesamt) 8,99 € 9,99 € / 0 € Bis Freitag, 29.05. – 11:00 Uhr 50 GB + 10 GB (60 GB gesamt) 12,99 € 9,99 € / 0 € Nur für kurze Zeit 50 GB + 30 GB (80 GB gesamt) 14,99 € 9,99 € / 0 € Nur für kurze Zeit

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Schnelligkeit zahlt sich aus

Die Aktion ist am Dienstag, den 26. Mai um 11:00 Uhr offiziell angelaufen. Während die beiden kleineren Datenpakete (25 GB und 40 GB) fest bis zum kommenden Freitag, den 29. Mai um 11:00 Uhr geschaltet sind, gibt der Anbieter für die großen Datenpakete (60 GB und 80 GB) kein festes Enddatum vor. Diese sind lediglich mit dem Hinweis „Nur für kurze Zeit“ versehen und könnten bei hoher Nachfrage kurzfristig wieder aus dem Portfolio verschwinden. Für Vielsurfer, die auf der Suche nach einem dauerhaft günstigen 5G-Tarif sind, lohnt sich ein schneller Blick auf das Angebot.