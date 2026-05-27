Nach Nutzer-Revolte: Google kündigt Notfall-Roadmap für die neue Fitbit-App an

Als Google die Fitbit-Nutzer auf die grundlegend neu gestaltete Plattform zwang, war mit einem gewissen Widerstand zu rechnen. Doch das Ausmaß der Kritik hat die Verantwortlichen im kalifornischen Mountain View offenbar kalt erwischt: Der Übergang verlief alles andere als reibungslos. Nach einer regelrechten Revolte der Nutzergemeinschaft sieht sich der Tech-Gigant nun zu umfassendem Erneuerungen an der Software gezwungen.

Die Kritikpunkte der Anwender wiegen schwer. Unmittelbar nach dem Update beschwerten sich langjährige Fitbit-Kunden über eine völlig überladene Benutzeroberfläche, in der die intuitive Bedienung verloren gegangen sei. Besonders schwer wog jedoch der Verlust geschätzter Kernfunktionen („Legacy Tools“), die ohne Vorwarnung gestrichen wurden. Zudem stieß der neu integrierte, als übermäßig aggressiv und penetrant empfundene KI-Coach auf breite Ablehnung bei den Sportlern.

Google geht in den Schadensbegrenzungs-Modus

Um die Wogen zu glätten und die abwanderungswillige Community zu beruhigen, hat Google nun reagiert. In einem offiziell im Google Health Community-Forum veröffentlichten Fahrplan (Roadmap) legt der Konzern detailliert offen, wie die Risse in der neuen Fitness-Plattform schnellstmöglich gekittet werden sollen.

Die angekündigte Roadmap konzentriert sich vor allem auf drei Kernbereiche:

Rückkehr vermisster Funktionen: Google hat eingeräumt, dass die Entfernung bestimmter Tracking-Werkzeuge ein Fehler war. Einige der beliebtesten klassischen Funktionen sollen in den kommenden Updates schrittweise wieder eingeführt werden.

Google hat eingeräumt, dass die Entfernung bestimmter Tracking-Werkzeuge ein Fehler war. Einige der beliebtesten klassischen Funktionen sollen in den kommenden Updates schrittweise wieder eingeführt werden. Optimierung der Benutzeroberfläche: Die Menüführung soll entschlackt werden, um die vom Nutzer geforderte Übersichtlichkeit und schnelle Navigation bei der Analyse von Gesundheitsdaten wiederherzustellen.

Die Menüführung soll entschlackt werden, um die vom Nutzer geforderte Übersichtlichkeit und schnelle Navigation bei der Analyse von Gesundheitsdaten wiederherzustellen. Zähmung des KI-Coaches: Die Algorithmen des digitalen Trainers werden angepasst. Die Interaktionen sollen künftig weniger aufdringlich gestaltet und besser auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers abstimmbar sein.

Für Google steht bei diesem Nachbesserungsprozess viel auf dem Spiel. Seit der Milliardenübernahme von Fitbit versucht der Konzern, die Hardware-Expertise der Marke mit der eigenen Software-Infrastruktur zu verschmelzen. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, die Community mit den versprochenen Updates schnell zu besänftigen, droht dem Fitness-Pionier ein nachhaltiger Vertrauens- und Nutzerverlust an die Konkurrenz.