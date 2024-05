AKTUELLE ANGEBOTE: Kostenlose Sim und Prepaid Freikarte für Handys bestellen

AKTUELLE ANGEBOTE: Kostenlose Sim und Prepaid Freikarte für Handys – Im Prepaid-Bereich haben kostenlose Handykarten und Freikarten, die in der Regel komplett ohne Kaufpreis und Versandkosten auskommen, mittlerweile eine lange Tradition und werden von den Anbietern auch immer noch weiter entwickelt. Allerdings ist die Zahl der Tarife mittlerweile etwas geschrumpft. Wir haben hier die aktuellen gratis Simkarten zusammengestellt und kurz beschrieben, sowie die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Prepaid Freikarte aufgeführt. Der Artikel wird auch regelmäßig aktualisiert um immer den aktuellen Stand der kostenlosen Sim Karten auf dem Markt abzubilden.

Aktuelle Aktionen zu den kostenlosen Sim

07.05.2024 – O2 hat die Preise für die Prepaid Flat zur Freikarte gesenkt und bieten dazu nun eine ganze Reihe von Vorteilen:

Höheres Datenvolumen: Der O 2 Prepaid S bietet beispielsweise mit 8 Gigabyte über 33 Prozent mehr Datenvolumen als der Vorgängertarif. Der neue Tarif kostet gleichzeitig nur noch 9,99 Euro (zum Vergleich der vorherige O 2 Prepaid S Tarif: 6 Gigabyte für 12,99 Euro). 1

Der O Prepaid S bietet beispielsweise mit 8 Gigabyte über 33 Prozent mehr Datenvolumen als der Vorgängertarif. Der neue Tarif kostet gleichzeitig nur noch 9,99 Euro (zum Vergleich der vorherige O Prepaid S Tarif: 6 Gigabyte für 12,99 Euro). Dauerhaft günstigerer Preis: Kund:innen zahlen für die Tarifvarianten S, M und L künftig dauerhaft drei Euro weniger – und das alles im sehr guten, leistungsstarken 5G-Netz von O 2 . 2

Kund:innen zahlen für die Tarifvarianten S, M und L künftig dauerhaft drei Euro weniger – und das alles im sehr guten, leistungsstarken 5G-Netz von O . Weitersurfgarantie: Bei den O 2 Prepaid Tarifen ab S ist das Surfen nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 384 kbit/s möglich. Damit sind beispielsweise Audio-Streaming (z.B. Musik-Dienste wie Spotify), textbasierte Nachrichten (wie E-Mails, Messaging und WhatsApp-Chats) und Audio-Telefonie (z.B. WhatsApp-Calls) nach wie vor möglich. 3

Bei den O Prepaid Tarifen ab S ist das Surfen nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 384 kbit/s möglich. Damit sind beispielsweise Audio-Streaming (z.B. Musik-Dienste wie Spotify), textbasierte Nachrichten (wie E-Mails, Messaging und WhatsApp-Chats) und Audio-Telefonie (z.B. WhatsApp-Calls) nach wie vor möglich. App-Bonus: Alle 28 Tage können Kund:innen den App-Bonus in Höhe von 1 Gigabyte in der „Mein O 2 “-App kostenlos dazubuchen. 4

Alle 28 Tage können Kund:innen den App-Bonus in Höhe von 1 Gigabyte in der „Mein O “-App kostenlos dazubuchen. Lastschrift-Bonus: Kund:innen, die bei Zahlung der neuen Prepaid-Tarife das Lastschriftverfahren nutzen, bekommen alle vier Wochen automatisch 1 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen geschenkt (statt bisher 500 MB).

Kund:innen, die bei Zahlung der neuen Prepaid-Tarife das Lastschriftverfahren nutzen, bekommen alle vier Wochen automatisch 1 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen geschenkt (statt bisher 500 MB). direkt zu den O2 Freikarten mit Allnet Flat und Optionen*

03.04.2024 – CallYa Jahrestarif Deal:

Jahrestarif mit 100 GB Datenvolumen für 100 Euro:

Wenn Kunden sich für CallYa Jahrestarif entscheiden, erhalten sie satte 50 GB zusätzliches Datenvolumen.

Aktionszeitraum: 03.04.24 – 15.04.24

Aktion: + 50 Gb on top

Für Neukund:innen

Code: keine Codeeingabe nötig

ZUM DEAL*

01.04.2024 – Netzclub bietet die Freikarte mittlerweile auch mit richtig viel Datenvolumen an und bietet bis zu 12 Gigabyte monatliches Volumen. Die 200MB kostenloses Datenvolumen im Grundtarife gibt es weiterhin: zum Netzclub Tarif*

O2 Freikarte mit Aktionen

Wann lohnt sich eine Prepaid Freikarte?

Ob sich eine Prepaid-Freikarte lohnt, hängt von deinen individuellen Bedürfnissen und deinem Nutzungsverhalten ab. Hier einige Punkte, die du bei deiner Entscheidung berücksichtigen solltest:

Vorteile von Prepaid-Freikarten:

Keine Grundgebühr: Du bezahlst nur, wenn du telefonierst, simst oder Datenvolumen nutzt.

Du bezahlst nur, wenn du telefonierst, simst oder Datenvolumen nutzt. Flexibilität: Du kannst deine Prepaid-Karte jederzeit kündigen oder wechseln.

Du kannst deine Prepaid-Karte jederzeit kündigen oder wechseln. Kostenkontrolle: Du behältst die volle Kontrolle über deine Ausgaben.

Du behältst die volle Kontrolle über deine Ausgaben. Ideal für Wenigtelefonierer und Gelegenheitssurfer: Prepaid-Tarife sind ideal, wenn du nur gelegentlich telefonierst und simst und wenig Datenvolumen benötigst.

Prepaid-Tarife sind ideal, wenn du nur gelegentlich telefonierst und simst und wenig Datenvolumen benötigst. Günstig für Zweitnutzer: Prepaid-Karten eignen sich gut als Zweitkarte für z. B. das Ausland oder für Datenanwendungen.

Nachteile von Prepaid-Freikarten:

Verfall von Guthaben: Bei einigen Prepaid-Tarifen verfällt Guthaben nach einer bestimmten Zeit.

Bei einigen Prepaid-Tarifen verfällt Guthaben nach einer bestimmten Zeit. Weniger Inklusivleistungen: Prepaid-Tarife bieten oft weniger Inklusivleistungen (z. B. Freiminuten, SMS) als Vertragstarife.

Eine kostenlose Prepaid Freikarte kann sich für verschiedene Zielgruppen lohnen:

1. Preisbewusste Nutzer:

Die Karte ist ideal für Nutzer, die nur gelegentlich telefonieren, SMS schreiben oder surfen und keine monatlichen Gebühren zahlen möchten.

Mit einer Freikarte können Sie die Kosten für Mobilfunk komplett umgehen oder zumindest deutlich senken.

2. Zweithandy-Nutzer:

Eine Prepaid Freikarte eignet sich perfekt als Zweithandy für den Notfall oder für Reisen ins Ausland.

So können Sie Ihr Haupt-Handy ausschalten und trotzdem erreichbar bleiben, ohne hohe Roaming-Gebühren zu bezahlen.

3. Kinder und Jugendliche:

Mit einer Prepaid Freikarte können Sie Ihren Kindern ein Handy geben, ohne sich Sorgen über hohe Rechnungen machen zu müssen.

Sie können das Guthaben auf der Karte begrenzen, um die Kontrolle über die Ausgaben zu behalten.

4. Nutzer, die ihre Telefonkosten kontrollieren möchten:

Prepaid Freikarten bieten eine gute Möglichkeit, die Telefonkosten zu kontrollieren, da Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen.

So können Sie Budgetüberschreitungen vermeiden.

5. Personen, die keine Schufa-Auskunft benötigen:

Im Gegensatz zu Mobilfunkverträgen mit Laufzeit, erfordern Prepaid Freikarten in der Regel keine Schufa-Auskunft.

So können Sie auch mit schlechter Bonität ein Handy nutzen.

Prepaid-Freikarten lohnen sich für alle, die Wert auf Flexibilität und Kostenkontrolle legen. Sie sind ideal für Wenigtelefonierer, Gelegenheitssurfer und Zweitnutzer. Wenn du jedoch viele Minuten und SMS benötigst oder ein großes Datenvolumen wünschst, ist ein Vertragstarif möglicherweise die bessere Wahl.

Tipp: Vergleiche verschiedene Prepaid-Tarife, bevor du dich für einen entscheidest. Achte dabei auf die Inklusivleistungen, den Preis und die Konditionen.

Die kostenlose Callya Freikarte von Vodafone

Vodafone bietet unter dem Namen Callya schon seit mehreren Jahren die eigenen Prepaid Tarife an. Mittlerweile gibt es die Karten nur noch als Freikarten, die keinen Kaufpreis haben, aber auch ohne Startguthaben auskommen. In den letzten beiden Jahren wurde die gratis Simkarte weiter entwickelt und mit mehreren Smartphone Tarifen (unter dem Namen Callya Smartphone Special) ergänzt. Dazu gibt es inzwischen auch Allnet Flat auf Prepaid Basis für alle Nutzer, die etwas mehr Leistung benötigen. In den Tests schneidet die Callya Freikarte von Vodafone vor allem durch den hohen Speed gut ab.

Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Prepaid Flat zur Callya Freikarte

Die Callya Karten sind vor allem interessant, weil sie derzeit offiziell LTE max anbieten (bis zu einer Geschwindigkeit von 500Mbit/s). Das ist unter den Prepaidkarten nach wie vor eher die Ausnahme. Dazu bietet das Unternehmen mit diesen hohen Geschwindigkeiten die derzeit schnellsten Prepaid Tarife auf dem deutschen Markt – schnellere Prepaidkarten gibt es derzeit nicht. Allerdings sind die Datenvolumen natürlich vergleichsweise streng gedrosselt und bietet recht wenig Inklusivvolumen. Ansonsten gibt es bei den kostenlose Prepaidkarten von Vodafone einen reinen 9 Cent Tarif ohne Grundgebühr und Vertragslaufzeit. Vodafone bietet auf Postpaid Basis mittlerweile auch einen Handytarif ohne Drosselung und Limitierung beim Datenvolumen. Diese Option steht im Prepaid Bereich aber leider noch nicht zur Verfügung – unbegrenztes Datenvolumen bietet die Prepaid Freikarte also derzeit nicht. Dafür hat das Unternehmen aber testweise eine Tagesflatrate gestartet, bei der es für 5 Euro am Tag unbegrenzt Datenvolumen gibt.

UPDATE: Seit September 2020 bietet Vodafone für die Freikarten auch direkt 5G an. Man muss es allerdings kostenpflichtig dazu buchen, dennoch ist Vodafone damit derzeit der einzigen Anbieter von Prepaid Freikarten mit 5G. Die Prepaid Allnet Flat des Unternehmens wurden aber mittlerweile sogar für kostenloses 5G freigeschaltet. Mehr dazu: 5G Prepaid Tarife

Seit August 2019 bietet Vodafone noch einen weiteren Callya Tarif. Unter dem Namen Callya Digital findet man eine Allnet Flat mit satten 10GB monatlichem Datenvolumen. Das ist im Prepaid Bereich eine Ausnahme, denn 10GB Flat gibt es eher selten. Dazu kostet dieser Tarif auch nur 20 Euro pro 4 Wochen und ist damit auch richtig günstig. Auch der Callya Digital ist als kostenlose Sim verfügbar, es gibt also auch bei dieser Prepaid Allnetflat keinen Kaufpreis und keine Versandkosten.

Neben der normalen Freikarte bietet Vodafone auch die Websession – die Prepaid Datentarife – als Freikarte an. Diese bietet keine Gespräche und SMS und ist vor allem für die mobile Datenübertragung geeignet. Alle Callya Freikarten Tarifen gibt es direkt auf der Webseite von Vodafone*

Video: Das können die Tarife zur Prepaid Freikarte von Vodafone

Vodafone Freikarte - das kann die kostenlose Sim Karte

Dieses Video auf YouTube ansehen

O2: die Prepaid Simkarte als kostenlose Handykarte

Die Freikarte von O2 bietet ebenfalls mittlerweile LTE Zugang und nutzt auch einen reinen 9 Cent Tarif ohne monatliche Grundgebühr und Vertragslaufzeit. Für die Nutzung von Internet und Smartphones stehen verschiedene Flatrates und Tarifoptionen zur Verfügung, die auf Wunsch mit zur Simkarte gebucht werden können. Allerdings ist die Geschwindigkeit dieser Handykarte mit nur 225Mbit/s deutlich geringer als bei der Vodafone Callya Karte. Damit hat man zwar vergleichbare Kosten und Konditionen für den Einsatz der Karte – die Geschwindigkeit und auch der Netzausbau spricht aber eigentlich sehr deutlich gegen die O2 Freikarte. Dafür gibt es aber einige besonders günstige Tarifoptionen zur Freikarte von O2. Diese findet man auch bei anderen Anbietern, aber in der Regel deutlich teurer.

Alle Tarife der O2 Prepaid Freikarte gibt es direkt auf der Webseite von O2*.

O2 Freikarte mit Aktionen

Die älteren O2 Prepaid Freikarte konnten noch das sogenannte Prepaid-Überraschung Programm nutzen. Mittlerweile hat O2 dies geändert und bietet nun eine neue Form der Belohnung an. O2 schreibt zur Funktionsweise dieses Bonus-Systems:

Die Prepaid Überraschung wurde von Telefonica Germany GmbH & Co. OHG zum 24.05.2018 eingestellt. Vorteile entgehen Ihnen dadurch nicht. Im Gegenteil: Alle O 2 Prepaid Kunden können jetzt Mehr O 2 nutzen und eine Welt voller Extras mit Geschenken, Treue-Angeboten und Gewinnen erleben. Sie erhalten den Bronze-Status und können sich monatlich Vorteile sichern, wie z. B. den O 2 Kinotag: 1 Ticket kaufen, das zweite schenkt O 2 . Außerdem jeden Monat gratis 1 Song downloaden oder 1 Film-Highlight Ihrer Wahl streamen. Um Mehr O 2 zu nutzen, einfach die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Das dauert nur wenige Klicks und gilt, solange Sie es möchten. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Alle Tarife der O2 Prepaid Freikarte gibt es direkt auf der Webseite von O2*.

Ab Juni 2018 bietet das Unternehmen die Freikarten auch mit drei verschiedenen Versionen einer Allnet Flat an, bei der die günstigste Variante immerhin nur 9.99 Euro monatlich kostet und dafür neben den kostenfreien Gesprächen und SMS auch eine Internet Flat mit LTE und 3,5GB Datenvolumen bietet. Damit wird die Freikarte auch zu einer interessanten Alternative zu den vielen anderen Allnetflat auf dem deutschen Markt. Auch die Allnet Flat und die anderen Optionen sind als Freikarte ohne Kaufpreis und Versandkosten zu haben. Man kann die Flatrates aber (hier greift das Prepaid Prinzip) natürlich erst nutzen, wenn genug Guthaben auf den O2 Simkarten ist.

Video-Klassiker: Die O2 Prepaid Freikarte in der Werbung

O2 Freikarte (alte TV Werbung)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Kostenlose Simkarten im D1-Netz der Telekom

UPDATE: Lange Zeit war Lebeara die einzige Prepaid Freikarte im Telekom Netz. Inzwischen bietet das Unternehmen aber auch für Deutschland interessante Tarife im O2 Netz an und darunter ist auch eine Prepaid Freikarte mit 3 Euro Startguthaben. Die Telekom Sim gibt es nucht mehr. Dennoch: Kostenloses Guthaben zur kostenlosen Sim ist eher selten, daher sollte man sich diese O2 Netz Handykarte auf jeden Fall anschauen: direkt zur Lebara Freikarte*

Früher gab es noch eine interessante Alternative der Telekom im Datenbereich: Die Data Comfort Free Karte. Diese bot 2x5GB Datenvolumen und war komplett kostenfrei. Nach 6 Monaten wurde sie allerdings automatisch wieder deaktiviert. Innerhalb dieser Zeit konnte allerdings sogar LTE (besonders interessant für Samsung Kunden) genutzt werden und das mit bis zu 300MBit/s. Die Telekom hatte diese Karte speziell für den Netztest angeboten und mittlerweile wurde sie aber leider wieder aus dem Programm genommen. Man bekommt also der keine Freikarte mehr bei der Telekom und auch im gesamten D1 Netzbereich bietet derzeit kein Discounter Freikarten an. Es gab es in den letzten Jahren auch keine entsprechenden Sonderaktionen mehr – die Telekom und auch die anderen Drittanbieter im Telekom Netz scheinen also kaum noch auf die Freikarten und kostenlosen Prepaid Handykarten zu setzen.

Was ist das beste Netz für die Prepaid Freikarten?

Das beste Handynetz für Prepaid Freikarten ist das D1-Netz der Deutschen Telekom. Das D1-Netz hat die beste Netzabdeckung in Deutschland, auch in ländlichen Gebieten. Außerdem bietet das D1-Netz die schnellsten Datenraten. Allerdings gibt es in diesem Netz keine Freikarten, daher scheidet dieses Netz bei der Wahl leider aus.

Die anderen beiden großen deutschen Mobilfunknetze, das D2-Netz von Vodafone und das O2-Netz von Telefónica, haben ebenfalls eine gute Netzabdeckung. Allerdings ist die Netzabdeckung des D2-Netzes in der Regel etwas besser.

Wenn Sie also die beste Netzqualität suchen, ist das D2-Netz von Vodafone die beste Wahl. Hier ist eine Tabelle mit einer Übersicht der wichtigsten Merkmale der drei großen deutschen Mobilfunknetze:

Feature D1-Netz D2-Netz O2-Netz Netzabdeckung sehr gut gut gut Datenraten schnell schnell mittel Tarife mittelpreisig mittelpreisig günstig

Natürlich hängt die Wahl des besten Handynetzes auch von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie beispielsweise viel telefonieren und SMS schreiben, sollten Sie ein Netz mit einer guten Sprachqualität wählen. Wenn Sie hingegen viel im Internet surfen, sollten Sie ein Netz mit schnellen Datenraten wählen.

Ausweis auch bei Prepaid Freikarten notwendig

Freikarten verbinden einigen Verbraucher mit der Hoffnung, dass man für diese Tarife keine Ausweisdaten und keine Legitimation braucht. Das ist aber leider nicht der Fall. Der gesetzliche Zwang, die Ausweisdaten der Kunden zu erfassen, betrifft leider alle Prepaidkarten und dabei ist es unerheblich, ob diese eine Kaufpreis haben oder nicht. Anonyme Sim Karten gibt es daher neu nicht mehr und die Kosten spielen also keine Rolle bei der Legitimation. Daher haben sowohl Vodafone, O2 als auch die anderen Anbieter für ihre kostenlosen Handykarten mittlerweile Systeme eingebaut, mit denen man den Ausweis direkt bei der Bestellung mit erfassen kann. Das funktioniert in der Regel über VideoIdent und man braucht dazu eine passende Kamera oder aber offline über die Post mit dem PostIdent-System. Die Identifikation ist dabei nur bei neuen Freikarten notwendig. Alle bestehenden Tarife können weiter genutzt werden – ein Ausweis muss nicht nachträglich hinterlegt werden.

FAQ rund um kostenlose Sim und die Prepaid Freikarte

Sind kostenlose Sim wirklich kostenlos? Man zahlt bei kostenlose Sim wirklich für die Simkarte selbst nichts. Es gibt keine Versandkosten, keine Aktivierungsgebühr und auch keinen Kaufpreis. Erst wenn man die Sim nutzt oder einen Option oder Flat dazu bucht, entstehen Kosten. Gbt es eine Prepaid Freikarte mit 5G? Die Callya Freikarte unterstützt bereits 5G, in den Allnet Flat sogar kostenfrei. Andere kostenlose Sim haben diese Technik aber bisher nicht. Bekommt man ein Handy zur kostenlosen Sim? Nein, Handybundles zur den Prepaid Freikarten gibt es nicht. Gibt es die Prepaid Freikarte auch als eSIM? Ja, die Callya Freikarte von Vodafone steht auch als eSIM zur Verfügung. Bei den anderen Angeboten gibt es aber weiter nur Plastik Sim. Gibt es kostenlose Sim im Telekom Netz? Im Telekom Netz gibt es keine Prepaid Freikarten mehr. Kann man Prepaid Allnet Flat zur Freikarte buchen? Die meisten Anbieter haben mittlerweile auch die Möglichkeit, Allnet Flat zu den kostenlosen Sim zu buchen. Dann entstehen aber Kosten.

Zuletzt aktualisiert: 7. Mai 2024