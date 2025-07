Xiaomi Q200: Second-Screen Smartphone in Vorbereitung

Xiaomi zieht erneut alle Register, um sich im globalen Tech-Wettstreit zu behaupten. Neben der mit Spannung erwarteten Xiaomi-16-Serie kündigt sich ein weiteres Gerät an, das derzeit unter dem Projektnamen „Q200“ mit dem Codenamen „Pandora“ firmiert – und für mehr als nur neugierige Blicke sorgt.

Anders als gewöhnliche Modellreleases deutet alles darauf hin, dass das Q200 mehr als nur ein weiteres Smartphone ist. Mit der Modellnummer 25098PN5AC könnte Xiaomi eine neue Geräteklasse definieren – und setzt dabei auf ein Dual-Screen-Design, das an den Xiaomi 11 Ultra erinnert, jedoch in deutlich erweiterter Form. Aktuelle Leaks zeigen: Die Integration ins neue Betriebssystem HyperOS 3 ist bereits in vollem Gange. Ein Fingerzeig darauf, wie ernst es Xiaomi mit produktiver Nutzung und Multitasking meint.

Wie schon bei früheren Premieren ist zunächst ein China-exklusiver Marktstart für September 2025 vorgesehen. Damit folgt Xiaomi seiner üblichen Strategie: Erst testen, dann global skalieren. Beobachter vermuten einen Launch parallel zur Xiaomi-16-Serie – und möglicherweise eine Verschiebung innerhalb der Modellreihen. So wird gemunkelt, das bisher unter dem Code P1S gehandelte Gerät könnte nicht das Xiaomi 16 Pro Max sein, sondern unter dem Namen 16 Ultra Satellite erscheinen. Das Q200 hingegen könnte genau dieses „Pro Max“-Modell verkörpern.

Merkmal Details Modellnummer 25098PN5AC Codename Pandora Release-Zeitraum September 2025 Displaykonzept Dual-Screen OS-Integration HyperOS 3 & Mi Code Launchregion Zunächst China

Mit dem Q200 schlägt Xiaomi einen neuen technologischen Weg ein und es wird spannend zu sehen, für welche Zielgruppe genau die neuen Modell gedacht sind. Sollte das Gerät halten, was die Leaks versprechen, könnte es nicht nur für Early Adopters spannend werden, sondern auch neue Maßstäbe in der mobilen Arbeitswelt setzen.

Quelle – BILD Xiaomi 11 Ultra