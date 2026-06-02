iPhone 18 Pro: Akku-Kapazität enthüllt – eSIM-Modelle sichern sich klaren Laufzeit-Vorteil

Im Netz sind konkrete Daten zu den Akkukapazitäten der kommenden iPhone-Generationen aufgetaucht. Besonders im Fokus steht dabei das iPhone 18 Pro. Die geleakten Spezifikationen enthüllen nicht nur die exakten Milliamperestunden (mAh) des zukünftigen Apple-Flaggschiffs, sondern zeigen auch eine überraschende technische Kluft: Je nach Verkaufsregion unterscheidet sich die Batteriegröße des exakt gleichen Modells deutlich.

Der Grund für diese Zweiklassengesellschaft im Gehäuse ist ein altbekannter Platzräuber: der physische SIM-Kartenslot. Während Apple in den USA bereits komplett auf die digitale eSIM setzt und dadurch wertvollen Bauraum im Inneren gewinnt, müssen Modelle für den chinesischen Markt aufgrund dortiger Vorgaben weiterhin mit einem physischen Dual-SIM-Einschub ausgestattet werden.

Die nackten Zahlen: So viel Energie steckt im iPhone 18 Pro

Die neuen Daten zeigen, dass Apple die Akkukapazität im Vergleich zum ebenfalls geleakten iPhone 17 Pro (welches in der China-Version mit 3.988 mAh und in der US-Version mit 4.252 mAh gelistet wird) beim iPhone 18 Pro spürbar anhebt. Dennoch bleibt der regionale Unterschied massiv:

iPhone 18 Pro – China-Modell (Physische SIM): 4.056 mAh Durch die mechanischen Bauteile des SIM-Lesers auf der Platine ist der Platz limitiert. Das Modell überschreitet zwar knapp die 4.000-mAh-Marke, zieht im direkten Vergleich aber den Kürzeren.

Durch die mechanischen Bauteile des SIM-Lesers auf der Platine ist der Platz limitiert. Das Modell überschreitet zwar knapp die 4.000-mAh-Marke, zieht im direkten Vergleich aber den Kürzeren. iPhone 18 Pro – US-Modell (Reine eSIM): 4.288 mAh Weil der physische Kartenschlitten komplett wegfällt, kann Apple den freigewordenen Raum eins zu eins in eine größere Batteriezelle investieren.

Der eSIM-Bonus: Fast 6 Prozent mehr Kapazität

Der Verzicht auf die Plastikkarte bringt dem US-Modell des iPhone 18 Pro einen handfesten Vorteil im Alltag. Der Akku der eSIM-Variante ist exakt 232 mAh größer als der des physischen Gegenstücks.

Für den Nutzer bedeutet dies ein Kapazitätsplus von 5,72 Prozent. In Kombination mit den hocheffizienten A-Chips der nächsten Generation dürfte sich dieser Unterschied in einer spürbar längeren Bildschirmzeit (Screen-On-Time) bemerkbar machen.

Modellvariante Technische Ausstattung Enthüllte Kapazität Vorteil im Vergleich iPhone 18 Pro (China) Physischer SIM-Slot 4.056 mAh Basiswert iPhone 18 Pro (USA) Reine eSIM (kein Slot) 4.288 mAh +232 mAh (+5,72 %)

Fazit: Effizienz schlägt Mechanik

Die Enthüllung der Akkudaten des iPhone 18 Pro beweist, dass Apples Strategie, sich von alten Standards wie der physischen SIM-Karte zu trennen, direkte Performance-Vorteile für den Endverbraucher bringt. Während Nutzer in Regionen mit physischem Slot den Preis für die mechanische Flexibilität mit einer kleineren Zelle bezahlen, profitieren eSIM-Nutzer von maximal ausgenutztem Gehäuseraum und mehr Ausdauer. Für europäische Kunden bleibt abzuwarten, ob Apple beim iPhone 18 Pro den SIM-Slot ebenfalls final streicht, um auch hierzulande den größeren 4.288-mAh-Akku verbauen zu können.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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