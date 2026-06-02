iPhone 18 Pro: Akku-Kapazität enthüllt – eSIM-Modelle sichern sich klaren Laufzeit-Vorteil

Im Netz sind konkrete Daten zu den Akkukapazitäten der kommenden iPhone-Generationen aufgetaucht. Besonders im Fokus steht dabei das iPhone 18 Pro. Die geleakten Spezifikationen enthüllen nicht nur die exakten Milliamperestunden (mAh) des zukünftigen Apple-Flaggschiffs, sondern zeigen auch eine überraschende technische Kluft: Je nach Verkaufsregion unterscheidet sich die Batteriegröße des exakt gleichen Modells deutlich.
Der Grund für diese Zweiklassengesellschaft im Gehäuse ist ein altbekannter Platzräuber: der physische SIM-Kartenslot. Während Apple in den USA bereits komplett auf die digitale eSIM setzt und dadurch wertvollen Bauraum im Inneren gewinnt, müssen Modelle für den chinesischen Markt aufgrund dortiger Vorgaben weiterhin mit einem physischen Dual-SIM-Einschub ausgestattet werden.
Inhaltsverzeichnis
Die nackten Zahlen: So viel Energie steckt im iPhone 18 Pro
Die neuen Daten zeigen, dass Apple die Akkukapazität im Vergleich zum ebenfalls geleakten iPhone 17 Pro (welches in der China-Version mit 3.988 mAh und in der US-Version mit 4.252 mAh gelistet wird) beim iPhone 18 Pro spürbar anhebt. Dennoch bleibt der regionale Unterschied massiv:
- iPhone 18 Pro – China-Modell (Physische SIM): 4.056 mAh Durch die mechanischen Bauteile des SIM-Lesers auf der Platine ist der Platz limitiert. Das Modell überschreitet zwar knapp die 4.000-mAh-Marke, zieht im direkten Vergleich aber den Kürzeren.
- iPhone 18 Pro – US-Modell (Reine eSIM): 4.288 mAh Weil der physische Kartenschlitten komplett wegfällt, kann Apple den freigewordenen Raum eins zu eins in eine größere Batteriezelle investieren.
Der eSIM-Bonus: Fast 6 Prozent mehr Kapazität
Der Verzicht auf die Plastikkarte bringt dem US-Modell des iPhone 18 Pro einen handfesten Vorteil im Alltag. Der Akku der eSIM-Variante ist exakt 232 mAh größer als der des physischen Gegenstücks.
Für den Nutzer bedeutet dies ein Kapazitätsplus von 5,72 Prozent. In Kombination mit den hocheffizienten A-Chips der nächsten Generation dürfte sich dieser Unterschied in einer spürbar längeren Bildschirmzeit (Screen-On-Time) bemerkbar machen.
|Modellvariante
|Technische Ausstattung
|Enthüllte Kapazität
|Vorteil im Vergleich
|iPhone 18 Pro (China)
|Physischer SIM-Slot
|4.056 mAh
|Basiswert
|iPhone 18 Pro (USA)
|Reine eSIM (kein Slot)
|4.288 mAh
|+232 mAh (+5,72 %)
Fazit: Effizienz schlägt Mechanik
Die Enthüllung der Akkudaten des iPhone 18 Pro beweist, dass Apples Strategie, sich von alten Standards wie der physischen SIM-Karte zu trennen, direkte Performance-Vorteile für den Endverbraucher bringt. Während Nutzer in Regionen mit physischem Slot den Preis für die mechanische Flexibilität mit einer kleineren Zelle bezahlen, profitieren eSIM-Nutzer von maximal ausgenutztem Gehäuseraum und mehr Ausdauer. Für europäische Kunden bleibt abzuwarten, ob Apple beim iPhone 18 Pro den SIM-Slot ebenfalls final streicht, um auch hierzulande den größeren 4.288-mAh-Akku verbauen zu können.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
Weitere Artikel rund um iPhone und Apple
- iPhone Handbuch und Anleitung
- iPhone mit Vertrag | iPhone ohne Vertrag
- Sicherheitstipps für das iPhone
- iPhone Nachrichten auf dem Sperrbildschirm ausschalten
- iPhone- Trade-In Programm
- Apple iPhone Screenshot machen und speichern
- iPhone Fehler
Die neusten Artikel rund um Apple
- Frisches Update für das iPhone: Warum iOS 26.5.1 so wichtig ist – und warum es die Gigabyte-Anzeige sprengt
- Schluss mit der Zettelwirtschaft: iOS 27 bringt wohl revolutionäre Rechnungs-Split-Funktion via Foto
- iPhone 18 Pro: Akku-Kapazität enthüllt – eSIM-Modelle sichern sich klaren Laufzeit-Vorteil
- Apple verschiebt smarte KI-Brille: Diese Funktionen und Designs plant der Tech-Riese für 2027
- KOMMENTAR: Der „Wide-Fold“-Wahn: Wenn Design den Nutzwert überholt
- Erste Einblicke in das iPhone 18 Pro: Geleakte Attrappen enthüllen neues Farb-Line-up
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.