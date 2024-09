iPhone 16 pro: Lieferzeiten bereits bei über einem Monat

Die Vorbestellungen für die iPhone 16 Serie sind offiziell gestartet und bei Apple sind die Lieferzeiten bereits deutlich nach oben gegangen. Im Online-Shop des Unternehmens wird die Lieferzeit für iPhone16 pro und pro max mit 9. bis 16. Oktober angeben. Wer heute noch bestellt, bekommt diese Modelle also auf jeden Fall nicht am 20. September (zum offiziellen Handelsstart), sondern wohl erst in einem Monat.

Im letzten Jahr lagen die Lieferzeiten beim iPhone 15 pro bei ca. 6-8 Wochen 24 Stunden nach dem Start der Vorbestellungen. In diesem Jahr geht es also etwas schneller. Das könnte darauf hindeuten, dass Apple mehr von den Pro-Modellen vorproduziert hat oder aber die Nachfrage aktuell etwas geringer ist als im letzten Jahr.

Besser sieht es im Übrigen bei den normalen iPhone 16 Modellen aus. Diese gibt es derzeit auch dann bereits zum Marktstart am 20. September, wenn man die jetzt noch vorbestellt. Bei den einfachen iPhone 16 Modellen sind die Lieferzeiten also aktuell noch kaum angestiegen, sondern man scheint sie ohne Verzögerung bekommen können.

Zuletzt aktualisiert: 14. September 2024