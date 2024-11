Pixel 9 bricht die Verkaufsrekorde

Das neue Design der Pixel 9 Modelle war nicht ganz unumstritten, aber Google scheint alles richtig gemacht zu haben, denn die Modelle verkaufen sich derzeit richtig gut und deutlich besser als die Vorgänger (wobei auch bereits die Pixel 7 und 8 gute Verkaufszahlen geliefert haben).

In den USA haben die Modelle sogar einige Rekorde bei Google gebrochen:

Höchster Quartalsumsatz mit den Modellen der Pixel 9 Serie bei Google

20 Prozent Wachstum im Jahresvergleich in den USA

Pixel machen mittlerweile über 14 % des verfolgten Datenverkehrs in den USA aus

das Pixel 9 Pro XL gehört zu den Top 10 der meistverkauften Premium-Telefone in den USA

Zahlen aus anderen Ländern und Regionen fehlen bisher noch, aber man kann wohl davon ausgehen, dass die Modelle nicht nur in den USA gut laufen werden, sondern auch international auf Anklang stoßen.

Wie deutlich dieser Anstieg ist, lässt sich an den Zahlen vom StatCouter für die USA sehen. Google kann durch die Pixel 9 deutliche Marktanteile gewinnen, wobei es vor allem die Apple Kunden sind, die zu Google zu wechseln scheinen. So hoch war der Marktanteil für Google bisher auch noch nie in den USA.

Source: StatCounter Global Stats – Device Vendor Market Share