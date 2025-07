Keine Galaxy AI Kosten-Hinweise mehr bei Galaxy Z Flip7 und Fold7

Samsung setzt bei den neuen Z Fold 7 und Z Flip 7 wieder auf viele AI Funktionen und diese sind erfreulicherweise generell auch kostenlos. Der Zugriff auf Galaxy AI mit Google Gemini als Grundlage ist also kostenfrei. Das war beispielsweise auch bereits beim Samsung Galaxy S25 so gewesen, aber dort gab es im Kleingedruckten Hinweise, dass die Funktionen eventuell doch kostenpflichtig werden.

Das hat natürlich viele Verbraucher verunsichert und für Frage gesorgt, denn es gab immer die Bedenken, dass man früher oder später für wichtige Funktionen der Galaxy S25 Serie doch bezahlen muss.

Bei den Samsung Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7 hat Samsung diese Bedenken nun ausgeräumt. Es gibt keine Hinweise mehr auf eine eventuell spätere Kostenpflicht für die AI Funktionen und auch im Kleingedruckten fehlen die Hinweise, die es beim Galaxy S25 noch gab. Samsung bietet also Galaxy AI bei Z Fold 7 und Z Flip 7 generell und dauerhaft kostenlos an (was auch sinnvoll ist, da man die AI nicht komplett abschalten kann). Wer die Modelle nutzt, muss daher keine Mehrkosten befürchten.

Es bleibt allerdings auch bei Z Fold 7 und Z Flip 7 dabei, dass für Jugendliche der Dienst nicht zur Verfügung steht. Galaxy AI ist an einen Google Account oder einen Samsung Account gekoppelt und man kann den Dienst erst ab 16 Jahren nutzen. Das war bereits beim Galaxy S25 so und wird auch bei Z Fold 7 und Z Flip 7 so fortgesetzt.