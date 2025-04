iPhone 17 Air soll doch kein anschlussloses Gerät werden [UPDATE Bildmaterial & Render]

Es gab in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte, die besagten, dass Apple beim iPhone 17 fair möglicherweise den USB Anschluss weg lässt und die Geräte damit komplett ohne Anschluss auf den Markt bringt.Das würde die Modelle nochmal von den normalen Geräten unterscheiden.

Am Wochenende gab es aber einen Bericht, nachdem Apple sich gegen die Lösung entschieden hat. Es gab Bedenken im Unternehmen, dass so ein Smartphone gegen die Richtlinie für Ladegeräte in der EU verstoßen würde. Diese schreibt einen einheitlichen USB C Anschluss vor. Die EU hat dies mittlerweile auch nochmal bestätigt. Die Richtlinie schreibt nur vor, dass Geräte, die eine Ladeanschluss haben, diesen per USB-C anbieten müssen. Sie sagt nicht, dass immer auch so ein Anschluss vorhanden sein muss.

UPDATE Es gibt neues Bildmaterial zu den Modellen, das zeigt, dass der Unterschiede bei der Dicke der Geräte doch deutlich ist. Man wird in der Hand auf jeden Fall spüren, dass man ein iPhone 17 Air hält. Es handelt sich dabei natürlich um Dummys und keine echten Geräte.

UPDATE II Dazu gibt es neue Render, die bereits das Design weiter zeigen. Leider sind es weiter nur Konzepte und noch keine offiziellen Grafiken zum iPhone 17 air.

Gleiche Abmessungen wie das iPhone 17 pro max

Das iPhone 17 Air wird dünn aber groß. Geleakte Abmessungen zeigen, dass die neuen Modelle wohl genau so groß werden wie iPhone 16 pro umax.nd iPhone 17 pro max. Mit 5,5 Millimeter fällte das iPhone 17 Air zwar deutlich dünner aus, aber dennoch sind die Modelle keine kompakten Geräte.

Es bleibt abzuwarten, wie Apple bei der geringen Dicke die Stabilität des Gehäuses sicher stellen wird. Das dürfte durchaus eine Herausforderung werden und ein neues Bend-Gate will Apple sicher nicht risikieren.

Horizontaler Kamera-Bereich bestätigt

Es gibt neue Hinweise zum Design der iPhone 17 Air. Ein Leaker bestätigt anhand des aktuellen Prototypen, dass die Modelle eine veränderte Kamera bekommen werden und das Kamera-Modul einen horizontalen Aufbau bekommt. Die Geräte werden sich also bei der Hauptkamera deutlich von den normalen iPhone 17 unterscheiden. Das neue Design dürfte sicher auch wieder einige Diskussionen auslösen und wohl nicht jedem Nutzer gefallen.

Zu wenig Platz für eine Simkarte?

Das neue iPhone 17 Air könnte so dünn werden, dass Apple Platzprobleme bekommt und bei den neuen iPhone auf eine normale Simkarte komplett verzichten wird. Damit werden die neuen iPhone 17 Air wohl nur mit eSIM ausgeliefert – wie es bei den iPhone Modellen in den USA bereits jetzt möglich ist. In der EU und auch in China sind aber nach wie vor Plastik-Sim führend, so dass ein Wechsel auf eSIM-Only bedeuten könnte, dass sich die Modelle nicht zu gut verkaufen wie gedacht oder auf den jeweiligen Märkten gar nicht angeboten werden.

iPhone 17 Air: Nur eine Hauptkamera

Beim Branchenportal TheElec hat man neue Details zur Kamera der iPhone 17 Air veröffentlicht und wenn diese Informationen stimmen, wird das neue iPhone doch nur eine Kmaera auf der Rückseite bekommen. Der geringe Platz durch das dünnere Design macht es offensichtlich nicht möglich, ein größeres Kamera-Modul mit mehr Objektiven zum Einsatz zu bringen. Daher bleibt es bei einem Objektiv und daher wohl auch eingeschränkten Kamera-Funktionen im Vergleich zum normalen iPhone 17 und natürlich auch zum iPhone 17 pro.

Kommen die Modelle als iPhone 17 Air auf dem Markt?

Mittlerweile scheint recht sicher bestätigt, dass Apple für 2025 an einer dünneren Version des iPhone arbeitet. Das iPhone plus wird durch dieses neue Modell ersetzt. Es handelt sich dabei also nicht um ein Topmodell, dass im Ultra-Bereich angesiedelt ist und die iPhone 17 pro technisch toppt, sondern um eine dünnere Version des iPhone 17. Auch technisch sind die neuen Geräte wohl eher beim iPhone 17 als beim iPhone 17 pro.

Bisher gibt es aber noch keinen offiziellen Namen für die neuen Modelle und weder Apple setzt noch die Markeneintragungen haben Hinweise gegeben, wie die neuen Smartphones heißen könnten. Einige Experten haben daher die Bezeichnung „Air“ in den Ring geworfen, denn immerhin nutzt Apple diesen Namenszusatz auch bereits bei den iPad und daher wäre es nur logisch, wenn man diese Namensgebung auch bei den iPhone anwenden würde.

Andererseits würde dann natürlich etwas der Reiz des neuen verloren gehen. Ein iPhone 17 air wirkt weniger spektakulär als eine Slim-Version, die es bisher noch nicht gab. Daher wird meistens auch diese Bezeichnung als (vorläufiger) Name für die Modelle verwendet.

Bis 2026 wird aber noch einige Zeit vergehen und daher kann es durchaus sein, dass Apple selbst noch nicht genau weiß, mit welcher Bezeichnung die neuen Modelle auf den Markt kommen werden und dies erst im Laufe des kommenden Jahres finalisiert werden wird.

Details zum dünnen iPhone + technische Daten

Zur ultra-dünnen iPhone 17 Slim Version halten sich die Leaks und Details bisher noch in Grenzen, aber Analyst Ming-Chi Kuo hat einige weitere Hinweise zur neuen Version zusammengestellt und bestätigt damit auch nochmal, dass es diese dünne Version der iPhone 17 Serie geben wird. Konkret nennt der Experten zwei Punkte zu den Slim-Modellen:

Die iPhone 17 Slim sollen im 3. Quartal 2025 auf den Markt kommen und damit werden sie wohl zusammen mit den anderen iPhone 17 Geräten vorgestellt. Der Termin zeigt, dass es kein separates Event für die neue Modell-Variante geben wird.

Apple wird beim iPhone 17 Slim auf ein hauseigenes 5G Modem setzen und nicht mehr die Qualcomm 5G Chipsätze verbauen. Das Unternehmen entwickelt bereits seit einiger Zeit an dieser Lösung und 2025 scheint man endlich ein fertiges 5G Modem zu haben, das verbaut werden kann.

Welche Unterschiede das neue Modem dann mit sich bringt, ist bisher noch nicht bekannt, aber eventuell ist es kleiner als die Qualcomm Modelle und daher für die Slim-Version einfach besser geeignet.

UPDATE Es gibt auch Hinweise auf die technischen Daten der neuen Version, aber diese sollte man aufgrund der langen Zeitspanne bis zum Start eher mit Vorsicht nutzen:

6.6” Display | 120Hz Refresh Rate

2740 X 1260 Resolution

Dynamic Island

Ultra-Slim Design

Titanium-Aluminum Frame

A19 chip

Apple-Designed 5G Chip

Single Rear Camera (Wide) | 24MP Front Camera

iPhone 17: Slim-Version statt Plus-Variante

Apple scheint für 2025 einige Neuerung zu planen, denn nach Informationen eines neuen Berichtes will man die Modellpalette deutlich überarbeiten:

ein neues dünneres Slim-Modell soll im Pro-Bereich mit neuem Design die Verkäufe ankurbeln. Dieses Geräte könnte die Vorstufe für ein komplett neues Design für die iPhone Serie sein und soll ein 6,5 Zoll Display haben, dazu eine kleiner Aussparung beim Dynamic Island und eine zentrale Haupt-Kamera. Dazu soll es wohl das teuerste Modell der Serie werden, auch wenn das iPhone 17 pro max noch etwas größer ist.

Das iPhone 17 plus wird dabei dann wohl nicht mehr angeboten und stattdessen setzt Apple nur noch auf die neue iPhone 17 slim Variante

Das neue iPhone SE 4 soll die Palette preislich nach untern abrunden.

Apple wird also im kommenden Jahr 5 iPhone Modelle vorstellen: das iPhone SE 4 und 4 Modelle der iPhone 17 Serie.

