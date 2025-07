Samsung: Tizen OS für Smart TV bekommt weitere Partner

Samsung Electronics hat eine Erweiterung seines Lizenzprogramms für das Smart-TV-Betriebssystem Tizen OS angekündigt. Mit der Einbindung namhafter Original Design Hersteller (ODMs) unterstreicht das Unternehmen seine führende Rolle als Anbieter intelligenter TV-Plattformen.

Seit der Einführung von Tizen OS 8.0 gewinnt das Lizenzprogramm stark an Dynamik. Tizen OS wird künftig in TV-Geräten zahlreicher etablierter Marken verbaut – darunter EKO und QBELL (Ayonz) in Australien und Europa, RCA (Kayve Grupo) in Mexiko, RCA (Treasure Creek) in den USA und Kanada sowie Axdia in Deutschland. Weitere Partnerschaften werden für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet.

„Unsere Partnerschaft mit Samsung ermöglicht es uns, hochwertige Smart-TV-Lösungen anzubieten – effizient und marktfähig,“ betont Gerard Louis, COO bei Axdia. Auch Jonathan Vera, Marketingchef der Grupo Kayve, lobt das technische und kommunikative Know-how des Tizen-Teams.

Samsung treibt die Weiterentwicklung von Tizen OS weiter voran: mit Funktionen wie KI-basierter Content-Empfehlung, Integration von Samsung TV Plus (FAST-Channels), Cloud-Gaming über den Samsung Gaming Hub und nahtloser Gerätevernetzung via SmartThings. Lizenzpartner profitieren von maßgeschneiderten Marketingkits und regionalen Content-Strategien.

Mit erweiterten regionalen Angeboten, günstigeren Hardwarelösungen und verbessertem App-Zugang sowie gezielter F&E-Unterstützung verfolgt Samsung eine klare Strategie: Tizen OS als weltweit führende Smart-TV-Plattform zu etablieren.

„Unser Ziel ist es, durch innovative Partnerschaften den Nutzern weltweit ein intelligentes und hochwertiges Fernseherlebnis zu bieten,“ sagt Jooyoung Kim, Vice President bei Samsung Electronics.