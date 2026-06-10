Wieder live: Beliebter „Unlimited Deal“ für 14,99 Euro wieder verfügbar

Eine der gefragtesten Tarif-Aktionen auf dem deutschen Mobilfunkmarkt kehrt überraschend zurück. Ab sofort ist der Tarif „freenet Unlimited Advanced“ im Netz von Vodafone wieder zu einem drastisch reduzierten Monatspreis erhältlich. Das Angebot richtet sich vor allem an Intensivnutzer, die unbegrenztes Datenvolumen im modernen 5G-Netz suchen, ohne sich finanziell langfristig zu überlasten.

Der Mobilfunk-Provider freenet hat eine beliebte Rabatt-Aktion neu aufgelegt. Ab sofort schaltet das Unternehmen den Tarif freenet Unlimited Advanced im Netz von Vodafone zu stark vergünstigten Konditionen frei. Für eine monatliche Grundgebühr von gerade einmal 14,99 Euro erhalten Kunden echten unbegrenzten Datenschnitt ohne harte Drosselung. Ein besonderer Clou der aktuellen Reaktivierung: Der sonst übliche Anschlusspreis entfällt im Aktionszeitraum komplett.

Die Tarif-Konditionen im Überblick

Das Leistungspaket des Tarifs deckt alle wesentlichen Bedürfnisse moderner Smartphone-Nutzer ab und verzichtet auf versteckte Kostenfallen:

Unbegrenztes Datenvolumen: Es gibt kein monatliches Datenlimit. Nutzer können unlimitiert surfen, streamen und downloaden.

Es gibt kein monatliches Datenlimit. Nutzer können unlimitiert surfen, streamen und downloaden. 5G-Konnektivität: Der Tarif beinhaltet den Zugriff auf das schnelle 5G-Netz von Vodafone mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Diese Bandbreite ist für reibungsloses HD-Streaming, Online-Gaming und mobile Videokonferenzen absolut ausreichend.

Der Tarif beinhaltet den Zugriff auf das schnelle 5G-Netz von Vodafone mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Diese Bandbreite ist für reibungsloses HD-Streaming, Online-Gaming und mobile Videokonferenzen absolut ausreichend. Allnet-Flatrates: Eine vollständige Flatrate für Telefonie sowie der unbegrenzte SMS-Versand in alle deutschen Netze sind im Preis inbegriffen.

Eine vollständige Flatrate für Telefonie sowie der unbegrenzte SMS-Versand in alle deutschen Netze sind im Preis inbegriffen. Netzqualität: Die Abwicklung erfolgt über das zuverlässige Mobilfunknetz von Vodafone.

Die Abwicklung erfolgt über das zuverlässige Mobilfunknetz von Vodafone. Vertragslaufzeit: Der Vertrag hat eine reguläre Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Der Vertrag hat eine reguläre Mindestlaufzeit von 24 Monaten. ZUM DEAL*

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Keine Anschlussgebühr als zusätzlicher Anreiz

Ein häufiger Kritikpunkt bei Aktions-Tarifen sind die oft fälligen Bereitstellungspreise, die den effektiven Monatspreis in die Höhe treiben. Bei diesem Deal setzt freenet den Anschlusspreis jedoch auf 0,00 Euro an. Neukunden sparen sich somit die Einmalgebühr direkt zum Start des Vertrages.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Mit einem Preispunkt von unter 15 Euro für eine echte Daten-Flatrate setzt der Deal eine deutliche Marke im Konkurrenzumfeld. Er eignet sich perfekt für Anwender, die unterwegs viel datenintensive Dienste nutzen – wie Video-Streaming, Cloud-Backups oder Hotspot-Streaming für das Tablet oder Notebook – und dabei Wert auf ein stabiles Netz legen, ohne ein Vermögen für die großen Original-Netzbetreibertarife auszugeben.

Interessenten sollten jedoch beachten, dass solche Mobilfunk-Aktionen erfahrungsgemäß zeitlich stark begrenzt sind. Wer sich den unbegrenzten LTE- und 5G-Spaß im Vodafone-Netz zum dauerhaften Sparpreis sichern möchte, sollte zeitnah über das Online-Portal zuschlagen.