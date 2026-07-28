Aktuelle Drillisch-Tarifupdates: Neue Highlights bei sim.de, BIGSIM, sim24 und unlimited24

Wie gewohnt gibt es auch in dieser Woche frische Updates aus dem Drillisch-Universum. Diesmal stehen vor allem Anpassungen bei Tarif-Bezeichnungen und Anbieter-Zuordnungen im Vordergrund – die Grundstruktur der Angebote bleibt dabei gewohnt stark.
Wichtig zu wissen:
- Anschlusspreise: Bei allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis bei einer Laufzeit von 24 Monaten (0,00 €). Wer sich für die flexibel kündbare Variante (1 Monat) entscheidet, zahlt einmalig 9,99 €.
- Unlimited-on-Demand: Die günstigsten On-Demand-Tarife bieten seit Mitte Juli zu Beginn etwas weniger Basis-Datenvolumen als zuvor, während bestehende Optionen im Preis angepasst wurden. Dennoch gehören sie weiterhin zu den attraktivsten Verträgen für Vielnutzer.
Im Fokus der aktuellen Preis-Leistungs-Kracher stehen diesen Dienstag ab 11:00 Uhr die Marken BIGSIM, sim24, sim.de und unlimited24.
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Die besten Tarif-Angebote in der Übersicht
1. Für Sparfuchs & Einsteiger: 25 GB für 6,99 € / Monat
- Marke: sim.de
- Datenvolumen & Speed: 25 GB mit bis zu 50 Mbit/s
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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2. Der Preistipp: 35 GB für 7,99 € / Monat
- Marke: BIGSIM
- Datenvolumen & Speed: 35 GB mit bis zu 50 Mbit/s
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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3. Solider Allrounder: 40 GB für 8,99 € / Monat
- Marke: sim24
- Datenvolumen & Speed: 40 GB mit bis zu 50 Mbit/s
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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4. Die 50-GB-Marke unter 10 €: 50 GB für 9,99 € / Monat
- Marke: sim.de
- Datenvolumen & Speed: 50 GB mit bis zu 50 Mbit/s
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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5. Für Datensammler: 60 GB für 12,99 € / Monat
- Marke: sim24
- Datenvolumen & Speed: 60 GB mit bis zu 50 Mbit/s
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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6. Maximale Gigabyte fest: 70 GB für 14,99 € / Monat
- Marke: sim.de
- Datenvolumen & Speed: 70 GB mit bis zu 50 Mbit/s
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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Unlimited-on-Demand-Tarife (Unbegrenztes Datenvolumen)
Bei den Unlimited-on-Demand-Tarifen erhalten Nutzer ein monatliches Start-Volumen. Sobald dieses aufgebraucht ist, lässt sich kostenfrei und beliebig oft weiteres Datenvolumen in 1-GB-Schritten über die Servicewelt nachbuchen. Eine rechtzeitige Benachrichtigung per SMS/App informiert vor dem Verbrauchen des Inklusivvolumens.
7. Unlimited (on Demand) 20 für 14,99 € / Monat
- Marke: unlimited24
- Details: Startet mit 20 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s).
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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8. Unlimited (on Demand) 30 für 16,99 € / Monat
- Marke: unlimited24
- Details: Startet mit 30 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s).
- Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
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9. Unlimited (on Demand) 40 für 18,99 € / Monat
Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €
Marke: sim24
Details: Startet mit 40 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s).
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.