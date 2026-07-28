Aktuelle Drillisch-Tarifupdates: Neue Highlights bei sim.de, BIGSIM, sim24 und unlimited24

Wie gewohnt gibt es auch in dieser Woche frische Updates aus dem Drillisch-Universum. Diesmal stehen vor allem Anpassungen bei Tarif-Bezeichnungen und Anbieter-Zuordnungen im Vordergrund – die Grundstruktur der Angebote bleibt dabei gewohnt stark.

Wichtig zu wissen:

Anschlusspreise: Bei allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis bei einer Laufzeit von 24 Monaten ( 0,00 € ). Wer sich für die flexibel kündbare Variante (1 Monat) entscheidet, zahlt einmalig 9,99 € .

Bei allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis bei einer Laufzeit von 24 Monaten ( ). Wer sich für die flexibel kündbare Variante (1 Monat) entscheidet, zahlt einmalig . Unlimited-on-Demand: Die günstigsten On-Demand-Tarife bieten seit Mitte Juli zu Beginn etwas weniger Basis-Datenvolumen als zuvor, während bestehende Optionen im Preis angepasst wurden. Dennoch gehören sie weiterhin zu den attraktivsten Verträgen für Vielnutzer.

Im Fokus der aktuellen Preis-Leistungs-Kracher stehen diesen Dienstag ab 11:00 Uhr die Marken BIGSIM, sim24, sim.de und unlimited24.

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Die besten Tarif-Angebote in der Übersicht

1. Für Sparfuchs & Einsteiger: 25 GB für 6,99 € / Monat

Marke: sim.de

sim.de Datenvolumen & Speed: 25 GB mit bis zu 50 Mbit/s

25 GB mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

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2. Der Preistipp: 35 GB für 7,99 € / Monat

Marke: BIGSIM

BIGSIM Datenvolumen & Speed: 35 GB mit bis zu 50 Mbit/s

35 GB mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

3. Solider Allrounder: 40 GB für 8,99 € / Monat

Marke: sim24

sim24 Datenvolumen & Speed: 40 GB mit bis zu 50 Mbit/s

40 GB mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

4. Die 50-GB-Marke unter 10 €: 50 GB für 9,99 € / Monat

Marke: sim.de

sim.de Datenvolumen & Speed: 50 GB mit bis zu 50 Mbit/s

50 GB mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

5. Für Datensammler: 60 GB für 12,99 € / Monat

Marke: sim24

sim24 Datenvolumen & Speed: 60 GB mit bis zu 50 Mbit/s

60 GB mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

6. Maximale Gigabyte fest: 70 GB für 14,99 € / Monat

Marke: sim.de

sim.de Datenvolumen & Speed: 70 GB mit bis zu 50 Mbit/s

70 GB mit bis zu 50 Mbit/s Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

Unlimited-on-Demand-Tarife (Unbegrenztes Datenvolumen)

Bei den Unlimited-on-Demand-Tarifen erhalten Nutzer ein monatliches Start-Volumen. Sobald dieses aufgebraucht ist, lässt sich kostenfrei und beliebig oft weiteres Datenvolumen in 1-GB-Schritten über die Servicewelt nachbuchen. Eine rechtzeitige Benachrichtigung per SMS/App informiert vor dem Verbrauchen des Inklusivvolumens.

7. Unlimited (on Demand) 20 für 14,99 € / Monat

Marke: unlimited24

unlimited24 Details: Startet mit 20 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s).

Startet mit 20 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s). Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

8. Unlimited (on Demand) 30 für 16,99 € / Monat

Marke: unlimited24

unlimited24 Details: Startet mit 30 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s).

Startet mit 30 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s). Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

24M: 0,00 € | 1M: 9,99 € Links: Zum 24-Monate-Tarif | Zum 1-Monat-Tarif

9. Unlimited (on Demand) 40 für 18,99 € / Monat

Anschlusspreis: 24M: 0,00 € | 1M: 9,99 €

Marke: sim24

Details: Startet mit 40 GB/Monat, danach unbegrenzt 1-GB-Schritte nachbuchbar (50 Mbit/s).

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