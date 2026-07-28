Was ist zum Xiaomi 19 bekannt? Gerüchte, Zeitplan und Namensspekulationen

Wer derzeit im Netz nach dem „Xiaomi 19“ sucht, stößt auf spekulative Datenblätter, Gerüchte über Namensänderungen und Namenssprünge. Da der chinesische Hersteller derzeit Vorbereitungen für die Präsentation der Xiaomi-18-Serie trifft, liegt ein Xiaomi 19 noch in fernerer Zukunft. Ein Blick auf die Gerüchtelage und Xiaomis Strategie zeigt, was realistisch ist.
Namenssprung möglich: Wird die „19“ überhaupt erscheinen?
Ein zentraler Diskussionspunkt in der Leaker-Szene betrifft die Modellnummerierung. Xiaomi zeigt sich bei den Namen seiner Flaggschiff-Serien flexibel: So übersprang das Unternehmen nach dem Xiaomi 15 die Ziffer 16 und wählte direkt die Bezeichnung Xiaomi 17.
Sollte Apple bei künftigen Generationen einen größeren Namenssprung vollziehen, halten es Branchen-Insider für möglich, dass auch Xiaomi die Ziffer 19 überspringt, um zahlenmäßig auf Augenhöhe mit den Marketing-Bezeichnungen der Hauptkonkurrenten zu bleiben. Bislang handelt es sich dabei jedoch rein um Spekulationen.
Vorsicht vor fiktiven Datenblättern
In verschiedenen Datenbanken und auf Inhalts-Aggregatoren tauchen bereits detaillierte Hardware-Tabellen für ein vermeintliches „Xiaomi 19“ auf (z. B. Angaben zu Akkus oder Prozessoren). Diese Auflistungen stammen nicht aus Leaks oder Herstellermeldungen, sondern sind typischerweise Platzhalter und Hochrechnungen automatisierter Preisvergleichsseiten.
Welcher Fahrplan ist realistisch?
Orientiert man sich an Xiaomis Veröffentlichungszyklus der vergangenen Jahre, ergibt sich folgender zeitlicher Rahmen:
- Herbst 2026: Erwartete Vorstellung der Xiaomi 18-Serie in China (globaler Marktstart Anfang 2027).
- Herbst 2027: Frühestmöglicher Termin für die Präsentation der übernächsten Flaggschiff-Generation (Xiaomi 19 bzw. eines äquivalent benannten Nachfolgers).
Sollte Xiaomi der gewohnten Produktstrategie treubleiben, würden in dieser Generation Qualcomm-Prozessoren der übernächsten Generation, weiterentwickelte Leica-Kamerasysteme sowie künftige Iterationen der eigenen Software-Oberfläche HyperOS zum Einsatz kommen. Belastbare technische Details oder offizielle Bestätigungen seitens des Herstellers gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht.
BILD: Xiaomi 17
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.