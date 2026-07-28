Was ist zum Xiaomi 19 bekannt? Gerüchte, Zeitplan und Namensspekulationen

Wer derzeit im Netz nach dem „Xiaomi 19“ sucht, stößt auf spekulative Datenblätter, Gerüchte über Namensänderungen und Namenssprünge. Da der chinesische Hersteller derzeit Vorbereitungen für die Präsentation der Xiaomi-18-Serie trifft, liegt ein Xiaomi 19 noch in fernerer Zukunft. Ein Blick auf die Gerüchtelage und Xiaomis Strategie zeigt, was realistisch ist.

Namenssprung möglich: Wird die „19“ überhaupt erscheinen?

Ein zentraler Diskussionspunkt in der Leaker-Szene betrifft die Modellnummerierung. Xiaomi zeigt sich bei den Namen seiner Flaggschiff-Serien flexibel: So übersprang das Unternehmen nach dem Xiaomi 15 die Ziffer 16 und wählte direkt die Bezeichnung Xiaomi 17.

Sollte Apple bei künftigen Generationen einen größeren Namenssprung vollziehen, halten es Branchen-Insider für möglich, dass auch Xiaomi die Ziffer 19 überspringt, um zahlenmäßig auf Augenhöhe mit den Marketing-Bezeichnungen der Hauptkonkurrenten zu bleiben. Bislang handelt es sich dabei jedoch rein um Spekulationen.

Vorsicht vor fiktiven Datenblättern

In verschiedenen Datenbanken und auf Inhalts-Aggregatoren tauchen bereits detaillierte Hardware-Tabellen für ein vermeintliches „Xiaomi 19“ auf (z. B. Angaben zu Akkus oder Prozessoren). Diese Auflistungen stammen nicht aus Leaks oder Herstellermeldungen, sondern sind typischerweise Platzhalter und Hochrechnungen automatisierter Preisvergleichsseiten.

Welcher Fahrplan ist realistisch?

Orientiert man sich an Xiaomis Veröffentlichungszyklus der vergangenen Jahre, ergibt sich folgender zeitlicher Rahmen:

Herbst 2026: Erwartete Vorstellung der Xiaomi 18 -Serie in China (globaler Marktstart Anfang 2027).

Erwartete Vorstellung der -Serie in China (globaler Marktstart Anfang 2027). Herbst 2027: Frühestmöglicher Termin für die Präsentation der übernächsten Flaggschiff-Generation (Xiaomi 19 bzw. eines äquivalent benannten Nachfolgers).

Sollte Xiaomi der gewohnten Produktstrategie treubleiben, würden in dieser Generation Qualcomm-Prozessoren der übernächsten Generation, weiterentwickelte Leica-Kamerasysteme sowie künftige Iterationen der eigenen Software-Oberfläche HyperOS zum Einsatz kommen. Belastbare technische Details oder offizielle Bestätigungen seitens des Herstellers gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht.

BILD: Xiaomi 17