500 Millionen Verkäufe weltweit: Xiaomis Redmi Note-Serie feiert historischen Rekord

Xiaomi erreicht einen beeindruckenden Meilenstein in der Smartphone-Geschichte: Die extrem populäre Redmi Note-Reihe hat sich weltweit mehr als 500 Millionen Mal verkauft. Das Erfolgsrezept bleibt seit über einem Jahrzehnt unverändert – Top-Ausstattung zum Mittelklasse-Preis.

Was im Jahr 2014 als mutiges Experiment begann, um High-End-Features für ein breites Publikum bezahlbar zu machen, hat sich zu einer der erfolgreichsten Produktlinien der Tech-Branche entwickelt. Wie Xiaomi bekannt gab, hat die Redmi Note-Serie im Mai 2026 offiziell die Marke von 500 Millionen verkauften Einheiten überschritten.

Ein beispielloser Siegeszug: Die Meilensteine im Überblick

Das Wachstum der Modellreihe hat sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt. Die Verkaufshistorie unterstreicht die anhaltende globale Nachfrage:

2021 (200 Millionen): Sieben Jahre nach dem Debüt knackte die Reihe erstmals die 200-Millionen-Marke – getrieben vor allem von den Modellen Redmi Note 9 und Note 10.

Sieben Jahre nach dem Debüt knackte die Reihe erstmals die 200-Millionen-Marke – getrieben vor allem von den Modellen Redmi Note 9 und Note 10. 2022/2023 (300 Millionen): Nur rund zwei Jahre später legte Xiaomi um weitere 100 Millionen Geräte zu.

Nur rund zwei Jahre später legte Xiaomi um weitere 100 Millionen Geräte zu. 2025 (420 Millionen): Mit starkem Fokus auf 108-MP- bzw. 200-MP-Kameras, AMOLED-Displays und extrem schnelles Laden setzte sich das Wachstum unvermindert fort.

Mit starkem Fokus auf 108-MP- bzw. 200-MP-Kameras, AMOLED-Displays und extrem schnelles Laden setzte sich das Wachstum unvermindert fort. Mai 2026 (500 Millionen): Innerhalb weniger Monate stieg die Gesamtzahl um weitere 80 Millionen Einheiten an und überschritt die magische Halbe-Milliarde-Grenze.

Warum die Redmi Note-Reihe den Markt dominiert

Der Schlüssel zum dauerhaften Erfolg liegt im konsequenten „Preis-Leistungs-Versprechen“. Xiaomi gelang es über die Jahre hinweg immer wieder, Features, die sonst nur in teuren Flaggschiff-Smartphones zu finden waren, in die Preiskategorie zwischen 200 und 400 Euro zu bringen:

Pionier bei Ladezeiten & Akku: Schon früh boten die Pro-Modelle Ladeleistungen von 67 W bis 120 W.

Schon früh boten die Pro-Modelle Ladeleistungen von 67 W bis 120 W. Kamera-Demokratisierung: Hohe Sensorauflösungen mit bis zu 200 Megapixeln und optischer Bildstabilisierung (OIS) wurden zum Standard in der Mittelklasse.

Hohe Sensorauflösungen mit bis zu 200 Megapixeln und optischer Bildstabilisierung (OIS) wurden zum Standard in der Mittelklasse. Display-Qualität: Der Wechsel von LCD auf hochauflösende OLED-Panels mit 120 Hz Bildwiederholrate setzte die Konkurrenz früh unter Zugzwang.

Ausblick: Das Rückgrat des Xiaomi-Konzerns

Die Redmi Note-Reihe bleibt das wirtschaftliche Fundament von Xiaomi – insbesondere in Schlüsselmärkten wie Indien, Südostasien, Lateinamerika und Europa. Während sich der Smartphone-Markt insgesamt in den letzten Jahren immer stärker konsolidierte, beweist das Erreichen der 500-Millionen-Marke, dass das Prinzip „Flaggschiff-Technologie für alle“ nach wie vor einen Nerv bei den Verbrauchern trifft.