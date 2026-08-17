Honor erprobt erstes Wide-Foldable mit 7.000-mAh-Monsterakku und 2-nm-Power

Honor bläst zum Angriff auf das Foldable-Segment. Ein umfassender Leak verrät, dass der Hersteller an seinem ersten „Wide-Foldable“ arbeitet – mit breiterem Außen-Display, neuartigem Design, Stylus-Support und extremen Hardware-Spezifikationen.
Der Markt für faltbare Smartphones verändert sich: Weg von extrem langen, schmalen Außen-Bildschirmen hin zu praxistauglicheren, breiteren Formfaktoren.Nach Herstellern wie Huawei (Pura X Max) steigt nun auch Honor in dieses Segment ein. Neuesten Informationen des renommierten Leakers Digital Chat Station zufolge befindet sich Honors erstes Wide-Foldable bereits in der aktiven Testphase.
Display & Design: Kompakt außen, riesig innen
Das Herzstück des neuen Falt-Flaggschiffs bildet das überarbeitete Display-Konzept:
- Außendisplay:Mit 5,5 Zoll fällt der Bildausschnitt deutlich breiter aus als bei bisherigen Vertretern. Dadurch lässt sich das Smartphone im geschlossenen Zustand wie ein kompaktes Standard-Smartphone bedienen.
- Innendisplay: Aufgeklappt kommt ein 7,6-Zoll-OLED-Panel zum Vorschein.
- Stylus-Support:Ähnlich wie bei Huaweis Top-Modellen erprobt Honor die Unterstützung für einen digitalen Eingabestift zum Zeichnen und Notieren.
Auch optisch geht Honor neue Wege: Statt eines riesigen runden oder quadratischen Kamera-Buckels kommt ein horizontales Visier-Design („Runway-Look“) auf der Rückseite zum Einsatz.
Performance: Erste Generation mit 2-nm-Snapdragon
Unter der Haube testet Honor den kommenden Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro von Qualcomm. Der im fortschrittlichen 2-Nanometer-Verfahren gefertigte Chip soll extreme Leistungssprünge bei der Grafikberechnung und KI-Verarbeitung bieten und dabei deutlich energieeffizienter arbeiten als vorherige Generationen.
Triple-Kamera mit 200 Megapixeln
Auf der Rückseite soll ein vielseitiges Kamera-Trio Platz finden:
- 200 MP Hauptkamerafür extrem detailreiche Aufnahmen.
- Periskop-Teleobjektiv für verlustfreien optischen Zoom.
- Ultraweitwinkel-Sensor zur Abrundung des Triple-Setups.
Akku-Durchbruch: 7.000 mAh im dünnen Faltgehäuse
Die größte Schwachstelle bisheriger Foldables war oft die Laufzeit. Honor setzt hier auf seine fortschrittliche Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie (Si-C). Damit gelingt es dem Hersteller, eine Kapazität von über 7.000 mAh im schlanken Gehäuse unterzubringen – ein neuer Spitzenwert in der Kategorie der Buch-Foldables.
Preis und Verfügbarkeit
Ersten Gerüchten zufolge könnte das Gerät in China ab etwa 9.999 Yuan (umgerechnet ca. 1.280 bis 1.350 Euro vor Steuern) an den Start gehen.Ein offizieller Termin steht noch aus, die weit fortgeschrittene Prototypen-Phase deutet jedoch auf eine Vorstellung in den kommenden Monaten hin.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.