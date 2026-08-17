„RICE“-Teaser von Xiaomi aufgelöst: Arsenal-Star Declan Rice wirbt für E-Auto YU7

Kryptische Teaser-Poster von Xiaomi mit dem Schriftzug „RICE“ sorgten in den sozialen Netzwerken für wilde Spekulationen. Während Fans über neue Redmi-Sondereditionen oder Küchengeräte rätselten, entpuppt sich das Ganze als cleverer Marketing-Coup im Rahmen der E-Mobilitäts-Offensive des Konzerns.

Ein einfaches Poster ohne technische Daten, Kategorie oder Launch-Termin reichte aus, um die Gerüchteküche der Tech-Szene zum Brodeln zu bringen. Zahlreiche Nutzer vermuteten hinter dem Begriff „RICE“ ein neues Produkt oder eine Kooperation der Tochtermarke Redmi. Doch die Auflösung liegt im englischen Fußball und der chinesischen Linguistik.

Ein Wortspiel aus der Mandarin-Sprache

Der Schlüssel zum Rätsel ist der Firmenname selbst: Xiaomi (小米) bedeutet im Chinesischen wörtlich übersetzt „Kleine Hirse“ oder umgangssprachlich „Kleiner Reis“.

Diesen Sprachwitz nutzte die Marketing-Abteilung von Xiaomi für eine Kooperation mit dem englischen Mittelfeldstar Declan Rice.In den Werbematerialien wird die Partnerschaft humorvoll als Aufeinandertreffen von „Big Rice“ (Declan Rice) und „Small Rice“ (Xiaomi) inszeniert.

Testimonial für den Elektro-SUV Xiaomi YU7

Der Arsenal-Profi und Vize-Kapitän der englischen Nationalmannschaft agiert offiziell als „Experience Ambassador“ für den Xiaomi YU7 – den neuen, vollelektrischen Premium-SUV des chinesischen Herstellers.

Zum Auftakt der Kampagne überreichte Xiaomi dem Fußballstar unter anderem Werbegeschenke und ein signiertes Trikot, was kurz vor und während der Fußball-Weltmeisterschaft für erhebliche Aufmerksamkeit auf Plattformen wie Instagram, X und Reddit sorgte.

Zielgerichtete Vorbereitung auf den Europa-Start

Obwohl die Autos von Xiaomi derzeit vor allem auf dem chinesischen Heimatmarkt vertrieben werden, zeigt die Verpflichtung von Declan Rice eine klare Ausrichtung auf die Zukunft.

Der Technologieriese bereitet schrittweise den globalen Marktstart seiner Fahrzeugsparte vor. Ein prominentes Gesicht aus der englischen Premier League verschafft der Automarke Xiaomi schon jetzt eine hohe Wiedererkennung und Präsenz auf dem europäischen Markt.