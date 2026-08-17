Tarif-Aktion verlängert: Kein Anschlusspreis bei Blau

Wer aktuell über einen Wechsel des Mobilfunkanbieters nachdenkt, kann sich bei Blau ein attraktives Schnäppchen sichern. Der Discounter verlängert seine Rabattaktion und streicht für Neukunden bei fast allen Tarifen die einmalige Anschlussgebühr von üblicherweise 29,99 Euro. Dies gilt sowohl für Verträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit als auch für die flexiblen Flex-Optionen. Wichtig für Prepaid-Interessierte: Bei den Prepaid-Karten bleibt der Kaufpreis bestehen, sie werden weiterhin nicht als kostenlose Freikarten angeboten.

Flexible Laufzeit oder dauerhaft sparen?

Verbraucher können im Rahmen der Aktion zwischen zwei Vertragsmodellen wählen:

24 Monate Vertragslaufzeit: Ideal für alle, die sich länger binden und dafür von der günstigsten monatlichen Grundgebühr profitieren möchten.

Ideal für alle, die sich länger binden und dafür von der günstigsten monatlichen Grundgebühr profitieren möchten. Monatlich kündbare Flex-Tarife: Perfekt für maximale Flexibilität ohne lange Bindung – der monatliche Grundpreis fällt hier lediglich einen Euro höher aus.

Sämtliche Tarife nutzen das Mobilfunknetz von Telefónica (o2), beinhalten Zugang zum 5G-Netz und bieten eine Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s im Download.

Laufzeittarife (24 Monate Bindung)

Tarif Datenvolumen Monatliche Kosten Allnet S 20 GB 6,99 € Allnet M 40 GB 9,99 € Allnet L 60 GB 12,99 € Allnet XL 80 GB 14,99 €

Monatlich kündbare Tarife (Blau Flex)

Tarif Datenvolumen Monatliche Kosten Allnet S Flex 20 GB 7,99 € Allnet M Flex 40 GB 10,99 € Allnet L Flex 60 GB 13,99 € Allnet XL Flex 80 GB 15,99 €

Die wichtigsten Tarif-Details im Überblick

Kein Anschlusspreis: Die Ersparnis von 29,99 Euro gilt bei Online-Buchung oder Bestellung über die Kunden-Hotline.

Die Ersparnis von 29,99 Euro gilt bei Online-Buchung oder Bestellung über die Kunden-Hotline. Netz & Geschwindigkeit: Gesurft wird im LTE- und 5G-Netz von o2 mit bis zu 50 Mbit/s.

Gesurft wird im LTE- und 5G-Netz von o2 mit bis zu 50 Mbit/s. Bundle-Angebote: Der Entfall der Anschlussgebühr gilt meist nicht nur für reine SIM-Only-Tarife, sondern auch bei Kombinationen aus Tarif und neuem Smartphone.

Da die Aktion zeitlich begrenzt ist, sollten Wechselwillige bei Interesse direkt auf der Website von Blau vorbeischauen.

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