BILLIGER! Samsung-Doppelpack: Galaxy S26 und Galaxy Tab A11 im attraktiven o2-Bundle

Samsung-Fans aufgepasst: o2 präsentiert aktuell ein starkes Hardware-Paket für alle, die sowohl ihr Smartphone als auch ihr Tablet auf den neuesten Stand bringen möchten. Das brandneue Galaxy S26 mit 256 GB Speicher gibt es ab sofort im Bundle mit dem Galaxy Tab A11 und dem leistungsstarken Tarif o2 Mobile L. Zur Auswahl stehen zwei attraktive Finanzierungsmodelle.

Das Samsung Galaxy S26 ist das aktuelle Flaggschiff der Koreaner und überzeugt in der 256-GB-Variante mit reichlich Platz für Fotos, Videos und Apps. Dank der neuen Galaxy AI-Funktionen und dem verbesserten Kamerasystem ist es der ideale Begleiter für den digitalen Alltag.

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Zusätzlich erhalten Käufer das Galaxy Tab A11 (WiFi, 64 GB). Das Tablet eignet sich hervorragend für entspanntes Streaming auf der Couch, zum Surfen oder als digitaler Notizblock. Abgerundet wird das Paket durch den Tarif o2 Mobile L, der mit seinem großzügigen Datenvolumen dafür sorgt, dass man auch unterwegs stets bestens vernetzt bleibt.

Die Tarifdetails und Laufzeiten im Überblick

o2 bietet das Bundle mit zwei verschiedenen Laufzeitoptionen an, sodass Kunden die monatliche Belastung flexibel an ihr Budget anpassen können:

Modell Laufzeit Monatlicher Preis Einmalige Anzahlung Anschlusspreis Klassisch 24 Monate 59,99 € 45,98 € 0,00 € Langläufer 36 Monate 44,99 € 11,99 € 0,00 €

Ein besonderes Highlight dieses Angebots ist der Wegfall des Anschlusspreises (0 € statt der üblichen 39,99 €). Auch die einmalige Anzahlung (Umfangsgebühr) ist mit lediglich 11,99 Euro extrem niedrig angesetzt, wodurch die Hürde für den Einstieg in die neue Geräteklasse minimal bleibt.

Dieses Bundle ist eine exzellente Wahl für Nutzer, die ein stimmiges Ökosystem aus Smartphone und Tablet suchen, ohne eine hohe Einmalzahlung leisten zu wollen. Wer die monatlichen Fixkosten niedrig halten möchte, fährt mit der 36-Monate-Variante für 44,99 Euro besonders gut. Das Galaxy S26 bietet zusammen mit dem Tab A11 ein rundum produktives Paket für Arbeit und Freizeit.

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