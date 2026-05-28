50 GB 5G für effektive 6,99 €: simyo startet aggressive Cashback-Aktion

Der Mobilfunkdiscounter simyo bläst zum Angriff im Telefónica-Netz. Ab sofort steht der Tarif „simyo L“ mit satten 50 GB Datenvolumen für rechnerisch unschlagbare 6,99 € im Monat bereit. Ein cleveres monatliches Cashback-Modell macht den Tiefpreis möglich.

Wer auf der Suche nach viel Datenvolumen zum kleinen Preis ist, sollte einen Blick auf das aktuelle Angebot von simyo werfen. Regulär bucht der Anbieter für den Tarif „simyo L“ monatlich eine Grundgebühr von 9,99 € ab. Durch eine integrierte Rabattaktion des Vermittlers mobilezone GmbH sinkt der Preis jedoch drastisch.

Das monatliche Cashback-Prinzip im Detail

Der Clou bei dieser Aktion: Kunden erhalten das Cashback nicht als Einmalzahlung nach mehreren Monaten, sondern als verlässliche, monatliche Gutschrift.

Reguläre Grundgebühr: 9,99 € pro Monat

9,99 € pro Monat Monatliches Cashback: 3,00 € (wird jeweils zum Monatsende direkt auf das Bankkonto überwiesen)

3,00 € (wird jeweils zum Monatsende direkt auf das Bankkonto überwiesen) Effektive Fixkosten: 6,99 € im Monat

Direkt zum simyo L Angebot mit 50 GB

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Wichtiger Hinweis zur Laufzeit: Die monatliche Gutschrift von 3,00 € (insgesamt 72,00 € über die Vertragslaufzeit) wird exakt für die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten gezahlt. Ab dem 25. Monat entfällt der Cashback-Vorteil, sodass der Tarif ab diesem Zeitpunkt die regulären 9,99 € im Monat kostet. Wer die effektiven 6,99 € optimal ausnutzen möchte, sollte daher an eine rechtzeitige Kündigung vor Ablauf der ersten zwei Jahre denken.

Der Tarif „simyo L“ im Überblick

Tarif-Feature Inhalt / Konditionen Datenvolumen 50 GB LTE/5G Internet-Flat Geschwindigkeit Bis zu 50 Mbit/s im Download (32 Mbit/s im Upload) Netz Telefónica (o2-Netz) Telefonie & SMS Flatrate in alle deutschen Netze Zusatzfunktionen VoLTE & WiFi-Calling fähig Anschlusspreis 0,00 € (komplett gespart) SIM-Karte Klassische SIM oder optional als eSIM verfügbar Vertragslaufzeit 24 Monate (Kündigungsfrist: 1 Monat)

Flexibilität und Netzqualität

Der Tarif funkt im gut ausgebauten 5G-Netz von Telefónica. Mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s bietet das Paket mehr als genug Leistungsreserven für ruckelfreies Musik- und Videostreaming in HD, mobiles Arbeiten und soziale Medien. Ein großer Pluspunkt bei diesem Angebot ist zudem der komplett gestrichene Anschlusspreis von sonst üblichen 19,99 € bei flexiblen Tarifen – der Start ist somit völlig kostenlos. Auch moderne Features wie Voice over LTE (VoLTE) und Telefonate über das WLAN (WiFi-Calling) gehören zum Standard.

Aktionsende beachten

Schnelligkeit ist hier gefragt: Die stark rabattierte Cashback-Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft voraussichtlich am 02.06.2026 aus.

Interessierte Verbraucher können sich das Angebot direkt über den folgenden Link sichern und den Rabatt aktivieren:

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