Schutz vor „Handy-Räubern“: Apple entwickelt automatische Sperre bei iPhone-Diebstahl

Wer kennt es nicht: Ein kurzer Blick aufs Smartphone beim Warten an der Bushaltestelle, und plötzlich reißt ein vorbeifliegender Rollerfahrer oder Dieb das Gerät aus der Hand. Für diesen Albtraum vieler Smartphone-Besitzer entwickelt Apple Berichten zufolge eine neue, KI-gestützte Sicherheitsfunktion. Das iPhone soll künftig erkennen, wenn es dem Nutzer gewaltsam entrissen wird, und sich sofort selbst sperren.

Bisherige Sicherheitsmechanismen wie der „Schutz für gestohlene Geräte“ (Stolen Device Protection) oder die „Wo ist?“-App greifen meist erst, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Erwischt ein Dieb das iPhone jedoch in einem entsperrten Zustand, hat er in den ersten Sekunden freien Zugriff auf Banking-Apps, private Nachrichten oder gespeicherte Passwörter. Diese kritische Sicherheitslücke will Apple nun schließen.

Intelligente Sensorik: So funktioniert die Diebstahlerkennung

Wie Entwickler bei der Analyse von aktuellem iOS-Code herausgefunden haben, befindet sich die Funktion zur Erkennung von sogenanntem „Phone Snatching“ (Handy-Entreißen) mitten in der Entwicklung. Um Fehlalarme beim Joggen oder schnellen Bewegungen zu vermeiden, kombiniert Apple ein ganzes Netzwerk an Signalen:

Der Beschleunigungssensor (Accelerometer): Er registriert die typischen, abrupten Ruck- und Schockbewegungen, die entstehen, wenn das Smartphone aus der Hand gezogen wird.

Er registriert die typischen, abrupten Ruck- und Schockbewegungen, die entstehen, wenn das Smartphone aus der Hand gezogen wird. Die Apple Watch als Anker: Das System misst die Distanz zu einer gekoppelten Apple Watch. Entfernt sich das iPhone in Millisekunden ungewöhnlich weit vom Handgelenk des Besitzers, schlägt das System Alarm.

Das System misst die Distanz zu einer gekoppelten Apple Watch. Entfernt sich das iPhone in Millisekunden ungewöhnlich weit vom Handgelenk des Besitzers, schlägt das System Alarm. Geofencing & WLAN-Netzwerke: Das iPhone prüft blitzschnell, ob es sich an einem vertrauten Ort (wie dem Zuhause oder dem Arbeitsplatz) oder in einem bekannten WLAN befindet. Passiert das Entreißen an einem fremden Ort, reagiert die Sperre sofort restriktiver.

Der Funktionsvergleich: Apple vs. Android

Konzeptuell orientiert sich Apple an einer Funktion, die Google bereits für Android-Geräte eingeführt hat. Die Ansätze unterscheiden sich jedoch in den Details:

Feature Androids „Theft Detection Lock“ Apples neue Anti-Snatch-Funktion Hauptsensor Beschleunigungssensor & KI-Bewegungsanalyse Beschleunigungssensor + Gyroskop Zusatz-Signal Erkennt typische Fluchtmuster (Fahrrad/Auto) Apple Watch Proximity (Entfernungsmessung) Ortskontext Fokus rein auf Bewegungsmuster Abgleich mit vertrauten Standorten/WLANs Folge-Aktion Bildschirm sperrt sich Bildschirm sperrt sich + erweiterte Sperren für Apple-ID-Änderungen

Schadensbegrenzung in Rekordzeit

Sollten die Sensoren einen Diebstahl bestätigen, wird nicht nur der Bildschirm gesperrt. Das iPhone riegelt in diesem Moment auch tiefere Systemeinstellungen ab. Es greifen sofort die strengen Regeln des Diebstahlschutzes, wodurch Änderungen am Apple-Konto oder an den biometrischen Daten blockiert werden. Einem Dieb bleibt damit keine Zeit, das Gerät schnell zu manipulieren oder die Ortung zu deaktivieren, bevor der rechtmäßige Eigentümer reagieren kann.

Wann genau die neue Diebstahlsperre für alle Verbraucher ausgerollt wird, hat Apple noch nicht offiziell bekannt gegeben. Da die Code-Fragmente jedoch bereits in aktuellen Software-Versionen auftauchen, gehen Branchen-Insider davon aus, dass das Sicherheits-Feature im Rahmen eines der kommenden iOS-Updates zeitnah veröffentlicht wird.