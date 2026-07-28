LIDL: Bezahlen mit WERO (online) möglich, so geht es

LIDL hat als erster großer Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland die europäische Bezahllösung Wero (von der European Payments Initiative, EPI) integriert. Mit Wero lassen sich Online-Einkäufe in Sekundenschnelle per Echtzeit-Direktüberweisung vom eigenen Girokonto begleichen.

Wo Wero bei LIDL genutzt werden kann

LIDL-Onlineshop & LIDL-App: Die Wero-Zahlung ist für den Einkauf über lidl.de sowie in der mobilen LIDL-App verfügbar.

Die Wero-Zahlung ist für den Einkauf über sowie in der mobilen LIDL-App verfügbar. LIDL-Filialen (Supermarkt vor Ort): In den physischen Märkten an der Kasse ist Wero derzeit noch nicht verfügbar. Die Anbindung für das stationäre Bezahlen an Ladentheken befindet sich branchenweit noch in der Entwicklung.

Voraussetzungen für die Nutzung

Um mit Wero bei LIDL einkaufen zu können, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

Unterstützte Bank: Es wird ein Girokonto bei einer der teilnehmenden Banken benötigt (unter anderem Sparkassen, VR-Banken, Deutsche Bank, Postbank, ING u. a.).

Es wird ein Girokonto bei einer der teilnehmenden Banken benötigt (unter anderem Sparkassen, VR-Banken, Deutsche Bank, Postbank, ING u. a.). Wero-Aktivierung: Die Wero-Funktion muss einmalig in der Banking-App der jeweiligen Bank (oder der eigenständigen Wero-App) freigeschaltet und mit dem Girokonto verknüpft sein.

Schritt-für-Schritt: Ablauf der Zahlung bei LIDL mit Wero

Artikel auswählen: Die gewünschten Artikel werden im LIDL-Onlineshop oder in der LIDL-App in den Warenkorb gelegt. Bezahlmethode wählen: An der Kasse (Checkout) wird unter den Zahlungsarten Wero ausgewählt. Zahlung freigeben: Auf dem Smartphone / in der App: Es erfolgt eine automatische Weiterleitung in die jeweilige Banking-App.

Es erfolgt eine automatische Weiterleitung in die jeweilige Banking-App. Am Computer / Desktop: Auf dem Bildschirm wird ein QR-Code angezeigt, der mit dem Smartphone über die Banking-App gescannt wird. Bestätigung: Die Transaktion wird in der geschützten Umgebung der Banking-App freigegeben (z. B. per Biometrie/Face ID oder PIN). Das Geld wird in Echtzeit vom Girokonto abgebucht und die Bestellung direkt als bezahlt markiert.

Die Vorteile der Wero-Integration auf einen Blick

Die Nutzung von Wero bietet mehrere zentrale Vorteile im Zahlungsverkehr. Durch die Ausführung als Echtzeit-Überweisung werden Beträge sekundenschnell vom Girokonto abgebucht, wodurch Verzögerungen durch klassische Banklaufzeiten entfallen. Darüber hinaus zeichnet sich das Verfahren durch eine hohe Sicherheit aus, da keine Eingabe von sensiblen Kreditkartendaten oder Passwörtern bei Drittanbietern erforderlich ist. Stattdessen erfolgt die Freigabe direkt in der gesicherten Banking-App der eigenen Hausbank. Auch bei Produktrücksendungen profitiert man von einer schnellen Retouren-Abwicklung, bei der der Erstattungsbetrag von LIDL direkt wieder auf das ursprüngliche Girokonto zurücküberwiesen wird.