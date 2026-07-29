Telekom-Vorvermarktung gestartet: Bis zu 500 Euro Ankaufsbonus für das Samsung Galaxy Z Flip8, Fold8 & Fold8 Ultra

Technik-Fans und Foldable-Liebhaber aufgepasst: Die Telekom hat im Rahmen der Vorvermarktung der neuen Samsung Galaxy Z-Serie eine lukrative Trade-In-Aktion gestartet. Wer sich im Aktionszeitraum vom 22. Juli bis zum 6. August 2026 für eines der brandneuen Klapp- oder Falt-Smartphones entscheidet und sein Altgerät in Zahlung gibt, kann sich neben dem regulären Restwert einen massiven Extra-Ankaufsbonus sichern.
Die Ankaufsboni im Überblick
Je nachdem, für welches Modell der neuen Generation Sie sich entscheiden, fällt der Bonus gestaffelt aus:
- 250 € Ankaufsbonus: beim Kauf des Samsung Galaxy Z Flip8
- 500 € Ankaufsbonus: beim Kauf des Samsung Galaxy Z Fold8
- 500 € Ankaufsbonus: beim Kauf des Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Der Bonus wird zusätzlich zum ermittelten Ankausfwert Ihres eingesendeten Altgeräts gewährt, was den effektiven Kaufpreis des neuen Flaggschiffs deutlich nach unten drückt.
Die wichtigsten Fristen und Termine
Um von den maximalen Ersparnissen zu profitieren, sollten Sie die folgenden Zeiträume im Blick behalten:
- Aktionszeitraum (Bestellung): 22. Juli 2026 – 06. August 2026
- Versandzeitraum: 22. Juli 2026 – 27. August 2026
Fazit
Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, auf die neueste Generation von Samsungs Foldables umzusteigen und noch ein altes Smartphone zu Hause liegen hat, bekommt durch den Telekom-Ankaufsbonus einen sehr starken Anreiz. Besonders die Topseller Fold8 und Fold8 Ultra punkten in der Vorvermarktung mit einem satten Extra-Rabatt von einem halben Tausend Euro.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.