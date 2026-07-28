Samsung Galaxy Z Flip8: Lohnt sich der Wechsel vom Z Flip7?

Samsung hat seine neueste Klapphandy-Generation vorgestellt: Das Galaxy Z Flip8 bringt punktuelle Verbesserungen bei Performance, Abmessungen und Displays Software. Doch rechtfertigen die Neuerungen einen Umstieg vom Vorgängermodell Z Flip7? Wir haben die wichtigsten Unterschiede im Detail analysiert.
Inhaltsverzeichnis
Die Neuerungen des Galaxy Z Flip8 im Überblick
Das Galaxy Z Flip8 baut auf dem Fundament des erfolgreichen Z Flip7 auf und setzt vor allem auf Feinschliff und Ergonomie:
- Schlankeres & leichteres Design: Mit nur 6,1 mm Tiefe im aufgeklappten Zustand (13,1 mm zugeklappter Zustand) und einem Gewicht von 180 Gramm ist es das bisher dünnste und leichteste Modell der Reihe.
- Neuer Prozessor: Anstelle des Exynos 2500 arbeitet nun der Exynos 2600 im Inneren, der für effizienteres Multitasking und stärkere KI-Verarbeitung sorgt.
- Optimierte Displays: Das 4,1-Zoll-Frontdisplay bietet eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und eine hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits.
- Flex Window & Software: Erweiterte Funktionalität auf dem Außendisplay mit bis zu sechs konfigurierbaren Widgets und Android 17 / One UI 9.
Was bleibt unverändert?
In einigen Kernbereichen bleibt Samsung der Ausstattung des Vorgängers treu:
- Akkukapazität & Ladeleistung: Wie beim Z Flip7 ist ein 4.300-mAh-Akku verbaut, der kabelgebunden weiterhin mit maximal 25 Watt geladen wird.
- Kamerasystem: Die Hardware bleibt weitgehend identisch – eine 50-MP-Hauptkamera gepaart mit einem 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv.
- Update-Garantie: Beide Generationen profitieren von Samsungs Update-Versprechen über einen Zeitraum von sieben Jahren.
Vergleich: Galaxy Z Flip8 vs. Galaxy Z Flip7
|Feature
|Galaxy Z Flip8
|Galaxy Z Flip7
|Prozessor
|Exynos 2600
|Exynos 2500
|Gewicht
|180 g
|187 g
|Dicke (geöffnet)
|6,1 mm
|6,9 mm
|Außendisplay
|4,1″ Super-AMOLED (120 Hz)
|3,4″ Super-AMOLED (60 Hz)
|Akku & Laden
|4.300 mAh (25W)
|4.300 mAh (25W)
|Betriebssystem
|Android 17 / One UI 9
|Android 16 / One UI 8
Fazit: Für wen lohnt sich der Umstieg?
- Besitzer eines Galaxy Z Flip7: Ein Wechsel lohnt sich in der Regel nicht. Die Verbesserungen bei Chip-Effizienz, Gehäusedicke und Außendisplay sind zwar spürbar, rechtfertigen jedoch kaum den Aufpreis für den Generationenwechsel – zumal Kamera und Akkuleistung nahezu identisch bleiben.
- Nutzer älterer Modelle (Z Flip5 oder älter): Wer von einem Z Flip5 oder noch älteren Geräten umsteigt, gewinnt mit dem Z Flip8 ein deutlich moderneres Klapperlebnis mit erheblich größerem Außendisplay, besserer Akkulaufzeit und Spitzenleistung.
- Preisbewusste Käufer: Das Galaxy Z Flip7 bleibt durch sinkende Straßenpreise eine äußerst attraktive Alternative mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für neue Käufer ist das Z Flip8 in der Regel die bessere Wahl. Das wird aber auch davon abhängen, wie sich die Preise des Vorgängers in den kommenden Monaten entwickelt. Gibt es deutliche Rabatte, kann es sich preislich durchaus lohnen, zum Flip7 zu greifen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.