Hinweise auf bevorstehenden Testlauf: Samsung bereitet One UI 9 Beta für weitere Galaxy-Modelle vor

Samsung steht offenbar kurz davor, das Betaprogramm für die nächste Software-Generation One UI 9 (auf Basis von Android 17) deutlich auszuweiten.In den offiziellen Samsung Community Forums – unter anderem in Indien – sind kurzzeitig eigenständige Betatest-Kategorien für mehrere Flaggschiff-Geräte aufgetaucht.

Gesichtete Foren-Kategorien im Überblick:

Galaxy S25-Reihe: Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra

Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra Fan-Edition: Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE Falt-Smartphones:Galaxy Z Fold7 und Galaxy Z Flip7

Unmittelbare Freigabe erwartet

Das kurzzeitige Auftauchen und anschließende Ausblenden solcher Foren-Sektionen gilt bei Samsung als verlässlicher Indikator dafür, dass die internen Staging-Tests abgeschlossen sind und der öffentliche Testlauf unmittelbar bevorsteht. Branchenbeobachter rechnen mit dem offiziellen Start des Betaprogramms für die genannten Modellreihen bereits in den kommenden Tagen.

Schrittweise Bereitstellung vor dem finalen Rollout

Während neuere Generationen bereits mit Testversionen versorgt wurden oder zum Verkaufsstart direkt auf der neuen Software aufsetzen, bereitet Samsung mit den gesichteten Unterforen die schrittweise Aktualisierung der bestehenden Oberklasse vor. Der Betatest ermöglicht es registrierten Nutzern in ausgewählten Regionen (darunter traditionell Südkorea, die USA, Indien und Deutschland), die neuen Funktionen und Anpassungen von One UI 9 vor dem finalen Rollout der stabilen Version zu erproben.