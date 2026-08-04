Neues Update für das Samsung Galaxy A36: Juli-Patch startet international – Wie ist der Stand in Deutschland?

Samsung setzt die schrittweise Verteilung seiner Sicherheitsupdates fort. Das Galaxy A36 erhält in den ersten Regionen ab sofort den aktuellsten Juli-Patch, der wichtige Sicherheitslücken schließt.

Das Juli-Sicherheitsupdate für das Samsung Galaxy A36 hat den internationalen Markt erreicht. Der Rollout startete in Indien, wo die neue Firmware unter den Build-Nummern A366EXXSBCZG2, A366EODMBCZG2 und A366EXXSBCZG1 an die ersten Nutzer ausgeliefert wird.

Das Hauptaugenmerk der Aktualisierung liegt auf der Optimierung der Systemsicherheit. Das Paket schließt Dutzende Schwachstellen im Android-Betriebssystem sowie in der herstellereigenen One-UI-Oberfläche, um das Smartphone vor potenziellen Sicherheitsrisiken zu schützen.

Aktueller Status in Deutschland

Für Besitzer des Galaxy A36 in Deutschland lässt der Patch derzeit noch auf sich warten. Die schrittweise Veröffentlichung ist bei Samsung jedoch gängige Praxis:

Wellenweiser Rollout: Nach dem initialen Marktstart in Asien vergehen in der Regel nur wenige Tage bis Wochen, bis der europäische Raum abgedeckt wird.

Nach dem initialen Marktstart in Asien vergehen in der Regel nur wenige Tage bis Wochen, bis der europäische Raum abgedeckt wird. Abweichende Kennung: Sobald die Firmware in Deutschland freigegeben wird, erfolgt die Bereitstellung üblicherweise unter einer leicht angepassten europäischen Build-Bezeichnung (gekennzeichnet durch ein BXX anstelle des asiatischen EXX ).

Manuelle Prüfung auf dem Gerät

Sobald das Update für deutsche Geräte freigeschaltet wird, erscheint automatisch eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone. Die Verfügbarkeit lässt sich zudem jederzeit manuell in den Geräteeinstellungen unter Software-Update > Herunterladen und installieren überprüfen.