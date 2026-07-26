Ausblick auf 2028: Was bisher zum Samsung Galaxy S28 bekannt ist

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Obwohl der Verkaufsstart der Samsung Galaxy S28-Reihe erst für Anfang 2028 erwartet wird, zeichnen sich in der Halbleiterindustrie und Lieferkette bereits erste handfeste Details ab. Da Samsung signifikante Hardware-Sprünge strategisch gebündelt hat, gilt die S28-Generation intern als wichtiger Meilenstein.

Die wichtigsten Gerüchte und Entwicklungen im Überblick

1. Prozessor: Exynos 2800 im 2-nm-Verfahren („Vanguard“)

  • Neuer Fertigungsprozess: Berichten zufolge arbeitet Samsung an dem System-on-Chip Exynos 2800 (Codenamen Vanguard). Dieser soll auf der optimierten SF2P+-Technologie (Samsungs 2-nm-Prozess der 3. Generation) gefertigt werden.
  • Architektur: Samsung setzt voraussichtlich auf eigene Custom-CPU-Kerne sowie eine eigenständige GPU-Architektur von System LSI.
  • Fokus auf Effizienz: Ursprüngliche Pläne für einen 1,4-nm-Knoten wurden verschoben, um die Ausbeute (Yield) und die Energieeffizienz beim 2-nm-Verfahren zu optimieren.

2. Kühlung: Aktive Flüssigkeitskühlung gegen Drosselung

  • Für die Bewältigung rechenintensiver On-Device-KI-Aufgaben evaluiert Samsungs Forschungsinstitut aktive Flüssigkeitskühlsysteme mit einem geschlossenen Kühlmittelkreislauf.
  • Damit soll eine thermische Drosselung (Thermal Throttling) vermieden werden, um dem Prozessor auch bei dauerhafter Höchstlast volle Leistung zu ermöglichen.

3. Kamera: Generationswechsel vorbereitet

  • Aus Zuliefererkreisen heißt es, dass größere Kamera-Innovationen – darunter fortschrittliche gestapelte CMOS-Sensoren und optimierte Periskop-Zoom-Systeme – gezielt für die S28-Generation gebündelt wurden.

Hinweis zur Einordnung: Da der Marktstart erst für Anfang 2028 erwartet wird, befinden sich viele Spezifikationen und Designentscheidungen noch in der Prototypen- und Entwicklungsphase. Anpassungen seitens Samsung sind bis zur Serienreife wahrscheinlich.

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