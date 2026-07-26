Ausblick auf 2028: Was bisher zum Samsung Galaxy S28 bekannt ist

Obwohl der Verkaufsstart der Samsung Galaxy S28-Reihe erst für Anfang 2028 erwartet wird, zeichnen sich in der Halbleiterindustrie und Lieferkette bereits erste handfeste Details ab. Da Samsung signifikante Hardware-Sprünge strategisch gebündelt hat, gilt die S28-Generation intern als wichtiger Meilenstein.

Die wichtigsten Gerüchte und Entwicklungen im Überblick

1. Prozessor: Exynos 2800 im 2-nm-Verfahren („Vanguard“)

Neuer Fertigungsprozess: Berichten zufolge arbeitet Samsung an dem System-on-Chip Exynos 2800 (Codenamen Vanguard). Dieser soll auf der optimierten SF2P+-Technologie (Samsungs 2-nm-Prozess der 3. Generation) gefertigt werden.

Berichten zufolge arbeitet Samsung an dem System-on-Chip (Codenamen Vanguard). Dieser soll auf der optimierten (Samsungs 2-nm-Prozess der 3. Generation) gefertigt werden. Architektur: Samsung setzt voraussichtlich auf eigene Custom-CPU-Kerne sowie eine eigenständige GPU-Architektur von System LSI.

Samsung setzt voraussichtlich auf eigene Custom-CPU-Kerne sowie eine eigenständige GPU-Architektur von System LSI. Fokus auf Effizienz: Ursprüngliche Pläne für einen 1,4-nm-Knoten wurden verschoben, um die Ausbeute (Yield) und die Energieeffizienz beim 2-nm-Verfahren zu optimieren.

2. Kühlung: Aktive Flüssigkeitskühlung gegen Drosselung

Für die Bewältigung rechenintensiver On-Device-KI-Aufgaben evaluiert Samsungs Forschungsinstitut aktive Flüssigkeitskühlsysteme mit einem geschlossenen Kühlmittelkreislauf.

mit einem geschlossenen Kühlmittelkreislauf. Damit soll eine thermische Drosselung (Thermal Throttling) vermieden werden, um dem Prozessor auch bei dauerhafter Höchstlast volle Leistung zu ermöglichen.

3. Kamera: Generationswechsel vorbereitet

Aus Zuliefererkreisen heißt es, dass größere Kamera-Innovationen – darunter fortschrittliche gestapelte CMOS-Sensoren und optimierte Periskop-Zoom-Systeme – gezielt für die S28-Generation gebündelt wurden.

Hinweis zur Einordnung: Da der Marktstart erst für Anfang 2028 erwartet wird, befinden sich viele Spezifikationen und Designentscheidungen noch in der Prototypen- und Entwicklungsphase. Anpassungen seitens Samsung sind bis zur Serienreife wahrscheinlich.