Smarter Hybrid-Ansatz: Samsung arbeitet laut Leaks an der „Galaxy Aero“

Samsung bereitet Berichten zufolge die Veröffentlichung einer neuen Smartwatch vor.Code-Funde in der offiziellen Galaxy Wearable-App verweisen auf ein neues Wearable mit dem Codenamen Galaxy Aero. Die technische Ausrichtung deutet auf ein interessantes Hybrid-Konzept hin: Die Uhr soll die Lücke zwischen einem schlichten Fitness-Tracker und einer vollwertigen Smartwatch schließen.

Positionierung im Portfolio

Im Produktangebot von Samsung ordnet sich die Galaxy Aero preislich wie auch funktionell direkt zwischen dem Fitness-Band Galaxy Fit 4 und der günstigen Einsteiger-Smartwatch Galaxy Watch FE ein.Damit bedient das Gerät Nutzer, die den klassischen Uhren-Formfaktor und erweiterte Gesundheitsfunktionen suchen, ohne den vollen Preis für ein High-End-Modell der Galaxy-Watch-Reihe zahlen zu müssen.

Technisches Profil & Vorteile

Die wichtigsten durchgesickerten Spezifikationen im Überblick:

Eigenes Betriebssystem (RTOS): Anstelle von Googles rechenintensivem Wear OS setzt Samsung bei der Galaxy Aero auf ein echtes Echtzeitbetriebssystem (Real-Time Operating System / RTOS).

Anstelle von Googles rechenintensivem Wear OS setzt Samsung bei der Galaxy Aero auf ein echtes Echtzeitbetriebssystem (Real-Time Operating System / RTOS). Deutlich längere Akkulaufzeit: Durch den Verzicht auf Wear OS sinkt der Energiebedarf drastisch. Während klassische Wear-OS-Uhren meist nach 1 bis 2 Tagen an die Steckdose müssen, dürften mit RTOS – ähnlich wie beim Galaxy Fit – Akkulaufzeiten von einer Woche oder mehr realistisch sein.

Durch den Verzicht auf Wear OS sinkt der Energiebedarf drastisch. Während klassische Wear-OS-Uhren meist nach 1 bis 2 Tagen an die Steckdose müssen, dürften mit RTOS – ähnlich wie beim Galaxy Fit – Akkulaufzeiten von einer Woche oder mehr realistisch sein. Essenzielle Sensorik:Für das Tracking von Fitness- und Gesundheitsdaten verbaut Samsung grundlegende Hardware, darunter ein Beschleunigungssensor (Schrittzählung/Aktivität), ein Gyroskop (Lageerkennung) sowie ein optischer Herzfrequenzsensor (Puls- und Stressmessung).

Der Kompromiss: Effizienz gegen App-Vielfalt

Der Wechsel zu RTOS bringt zwar immense Vorteile bei der Ausdauer mit sich, bedeutet jedoch Einschränkungen beim Funktionsumfang.Auf der Galaxy Aero wird kein Zugriff auf den Google Play Store oder auf komplexe Drittanbieter-Apps zur Verfügung stehen.Das System beschränkt sich auf vorinstallierte Widgets, Fitness-Tracking, Schlafanalysen und die Anzeige von Smartphone-Benachrichtigungen.

Für Anwender, die in erster Linie ein ausdauerndes Wearable für Benachrichtigungen und Sportaufzeichnungen im Uhren-Look suchen, könnte die Galaxy Aero genau die passende Alternative bieten.Ob das Modell am Ende tatsächlich unter dem Namen Galaxy Aero oder einer anderen Serienbezeichnung erscheint, bleibt bis zur offiziellen Ankündigung abzuwarten.