Sommer-Aktion bei Blau: iPhone 17 trifft auf 60 GB Allnet-Power

Technik-Fans und Sparfüchse aufgepasst: Der Mobilfunkanbieter Blau startet heute eine attraktive Sonderaktion, die den Sommer technisch noch ein Stück aufregender macht. Im Rahmen eines zeitlich befristeten „Flash Sales“ bietet Blau das aktuelle Apple iPhone 17 im attraktiven Paket mit dem passenden Tarif an.

Das Aktions-Bundle im Überblick

Aktuell können sich Kunden ein starkes Gesamtpaket sichern, das Leistung und Konnektivität vereint:

Smartphone: Apple iPhone 17 (aktuelle Generation)

Apple iPhone 17 (aktuelle Generation) Tarif: Allnet Flat L mit großzügigen 50 GB Datenvolumen

Allnet Flat L mit großzügigen Monatlicher Preis: Nur 34,99 € statt regulär 47,99 €

Nur statt regulär 47,99 € Einmalige Zuzahlung: Günstige 1,00 €

Günstige Anschlusspreis: Entfällt vollständig (0,00 €)

Entfällt vollständig (0,00 €) Laufzeit: 36 Monate

36 Monate ZUM DEAL*

Warum dieses Angebot überzeugt

Mit dem iPhone 17 sichern sich Nutzer ein Smartphone der aktuellen Apple-Generation, das mit seiner leistungsstarken Kamera und dem ausgereiften Betriebssystem iOS 26 punktet. In Kombination mit dem Allnet Flat L-Tarif bietet Blau zudem eine solide Grundlage für intensives mobiles Surfen, Streaming und Gaming – und das mit einer Ersparnis von monatlich 3 € sowie dem Wegfall der Anschlussgebühr.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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