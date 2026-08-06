Sommer-Aktion bei Blau: iPhone 17 trifft auf 60 GB Allnet-Power

Technik-Fans und Sparfüchse aufgepasst: Der Mobilfunkanbieter Blau startet heute eine attraktive Sonderaktion, die den Sommer technisch noch ein Stück aufregender macht. Im Rahmen eines zeitlich befristeten „Flash Sales“ bietet Blau das aktuelle Apple iPhone 17 im attraktiven Paket mit dem passenden Tarif an.
Inhaltsverzeichnis
Das Aktions-Bundle im Überblick
Aktuell können sich Kunden ein starkes Gesamtpaket sichern, das Leistung und Konnektivität vereint:
- Smartphone: Apple iPhone 17 (aktuelle Generation)
- Tarif: Allnet Flat L mit großzügigen 50 GB Datenvolumen
- Monatlicher Preis: Nur 34,99 € statt regulär 47,99 €
- Einmalige Zuzahlung: Günstige 1,00 €
- Anschlusspreis: Entfällt vollständig (0,00 €)
- Laufzeit: 36 Monate
- ZUM DEAL*
Warum dieses Angebot überzeugt
Mit dem iPhone 17 sichern sich Nutzer ein Smartphone der aktuellen Apple-Generation, das mit seiner leistungsstarken Kamera und dem ausgereiften Betriebssystem iOS 26 punktet. In Kombination mit dem Allnet Flat L-Tarif bietet Blau zudem eine solide Grundlage für intensives mobiles Surfen, Streaming und Gaming – und das mit einer Ersparnis von monatlich 3 € sowie dem Wegfall der Anschlussgebühr.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
- iPhone 17 Serie – Handbuch für alle Modelle* (2025)
- Stiftung Warentest erklärt iPhone und iPad* (2024)
- iPhone für Senioren und Späteinsteiger (2023) *
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.