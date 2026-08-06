Sommer-Aktion bei Blau: iPhone 17 trifft auf 60 GB Allnet-Power

von

Technik-Fans und Sparfüchse aufgepasst: Der Mobilfunkanbieter Blau startet heute eine attraktive Sonderaktion, die den Sommer technisch noch ein Stück aufregender macht. Im Rahmen eines zeitlich befristeten „Flash Sales“ bietet Blau das aktuelle Apple iPhone 17 im attraktiven Paket mit dem passenden Tarif an.

Das Aktions-Bundle im Überblick

Aktuell können sich Kunden ein starkes Gesamtpaket sichern, das Leistung und Konnektivität vereint:

  • Smartphone: Apple iPhone 17 (aktuelle Generation)
  • Tarif: Allnet Flat L mit großzügigen 50 GB Datenvolumen
  • Monatlicher Preis: Nur 34,99 € statt regulär 47,99 €
  • Einmalige Zuzahlung: Günstige 1,00 €
  • Anschlusspreis: Entfällt vollständig (0,00 €)
  • Laufzeit: 36 Monate
  • ZUM DEAL*

Warum dieses Angebot überzeugt

Mit dem iPhone 17 sichern sich Nutzer ein Smartphone der aktuellen Apple-Generation, das mit seiner leistungsstarken Kamera und dem ausgereiften Betriebssystem iOS 26 punktet. In Kombination mit dem Allnet Flat L-Tarif bietet Blau zudem eine solide Grundlage für intensives mobiles Surfen, Streaming und Gaming – und das mit einer Ersparnis von monatlich 3 € sowie dem Wegfall der Anschlussgebühr.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple


Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!


Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.

Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel

Schreibe einen Kommentar