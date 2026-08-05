Manipulierte Beiträge und Erpressung: Pavel Durov erklärt kurzzeitigen Telegram-Rauswurf aus dem App Store

Apple hat die Messenger-App Telegram kurzzeitig aus dem App Store entfernt. Grund dafür war illegales pornografisches Material, das von einem Angreifer in einem öffentlichen Chat platziert worden war. Telegram-Gründer Pavel Durov wandte sich daraufhin an die Öffentlichkeit, um den Vorfall zu erläutern und vor den sich wandelnden Taktiken krimineller Erpresser zu warnen.

Technischer Trick umgeht Moderationssysteme

Nach Angaben von Durov greifen Erpresser inzwischen zu raffinierten Methoden, da Telegrams automatische Moderationstools illegale Inhalte in öffentlichen Gruppen in der Regel rasch entfernen. Im aktuellen Fall nutzte der Angreifer KI-generiertes Material und fügte es nachträglich ein, indem er eine ältere Nachricht in einem aktiven Chat editierte.

Durch diese Rückdatierung blieb der Inhalt für die regulären Gruppenmitglieder unsichtbar. Die Nutzer konnten das Material somit weder sehen noch über die Plattform melden.

Gezielte Erpressung von Gruppenbetreibern

Hinter der Aktion steckt laut Durov eine Erpressermethode: Kriminelle nutzen automatisierte Accounts, um illegale Inhalte in öffentlichen Communities zu platzieren. Weigern sich die Betreiber der Gruppen, ein gefordertes Lösegeld zu zahlen, melden die Angreifer das Material direkt an Apple, um die Löschung oder Sperrung der betroffenen Communities zu provozieren.

Der Telegram-Chef betont, dass illegales Material kein systemisches Problem der Plattform sei. Die Moderation funktioniere effektiv, weshalb Angreifer überhaupt erst auf solche technischen Manipulationen ausweichen müssten.

Kritik an Apples Vorgehen und Warnung an Entwickler

Aus dem Vorfall leitet Durov zwei zentrale Warnungen für die Tech-Branche ab:

Risiko für App-Entwickler: Apple habe Telegram ohne vorherige Kontaktaufnahme oder Warnung aus dem App Store entfernt. Dies zeige, wie leicht die Prüfmechanismen des Konzerns von Erpressern manipuliert werden können. Wenn eine Anwendung mit über einer Milliarde Nutzern schlagartig entfernt werde, stelle dies ein potenzielles Risiko für jede App mit nutzergenerierten Inhalten dar.

Apple habe Telegram ohne vorherige Kontaktaufnahme oder Warnung aus dem App Store entfernt. Dies zeige, wie leicht die Prüfmechanismen des Konzerns von Erpressern manipuliert werden können. Wenn eine Anwendung mit über einer Milliarde Nutzern schlagartig entfernt werde, stelle dies ein potenzielles Risiko für jede App mit nutzergenerierten Inhalten dar. Gefahr für Online-Communities: Die Taktiken von Meldebanden entwickeln sich kontinuierlich weiter. Während Telegram über Erfahrung im Erkennen solcher Muster verfüge, seien andere soziale Plattformen und Communities auf diese neuen Formen digitaler Erpressung womöglich unzureichend vorbereitet.

Telegram konnte die Probleme innerhalb weniger Stunden beheben und ist wieder regulär im App Store verfügbar.