Preissenkung bei Unlimited Mobile: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen ab 14,99 Euro

Der Mobilfunkanbieter Unlimited Mobile hat die Tarife überarbeitet und bietet ab sofort eine unbegrenzte 5G-Daten-Flatrate im Netz von Telefónica o2 für unter 15 Euro im Monat an. Neben reduzierten Grundgebühren sinken auch die einmaligen Anschlusspreise quer durch das Flex-Portfolio.
Unlimited Advanced ab 14,99 Euro dauerhaft
Im Zentrum der Preissenkung steht der Tarif Unlimited Advanced. Die monatliche Grundgebühr fällt dauerhaft von 17,99 Euro auf 14,99 Euro – sowohl in der Laufzeitvariante als auch in der flexibel nutzbaren Flex-Option. Nutzer erhalten unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Einziger Unterschied zwischen den Laufzeiten: Bei der Flex-Variante beträgt der einmalige Anschlusspreis 19,99 Euro.
Günstigere Anschlusspreise für das gesamte Flex-Portfolio
Zusätzlich wurden die einmaligen Bereitstellungskosten für die größeren Flex-Tarife Unlimited M und Unlimited L von bisher 29,99 Euro auf 19,99 Euro gesenkt. Sämtliche Flex-Varianten zeichnen sich durch eine einmonatige Laufzeit mit einer 14-tägigen Kündigungsfrist aus. Zudem kann der Vertragsbeginn bei allen Angeboten bis zu 120 Tage flexibel in die Zukunft gelegt werden.
Die Flex-Tarife im Überblick
- Unlimited Advanced Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für 14,99 Euro/Monat (Anschlusspreis: 19,99 Euro).
- o2 Mobile Unlimited M Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 100 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für 24,99 Euro/Monat (Anschlusspreis: 19,99 Euro).
- o2 Mobile Unlimited L Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für 29,99 Euro/Monat (Anschlusspreis: 19,99 Euro).
- ZUM DEAL*
Alle Tarife verfügen über moderne Standards wie VoLTE sowie WiFi-Calling.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.