Preissenkung bei Unlimited Mobile: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen ab 14,99 Euro

Der Mobilfunkanbieter Unlimited Mobile hat die Tarife überarbeitet und bietet ab sofort eine unbegrenzte 5G-Daten-Flatrate im Netz von Telefónica o2 für unter 15 Euro im Monat an. Neben reduzierten Grundgebühren sinken auch die einmaligen Anschlusspreise quer durch das Flex-Portfolio.

Unlimited Advanced ab 14,99 Euro dauerhaft

Im Zentrum der Preissenkung steht der Tarif Unlimited Advanced. Die monatliche Grundgebühr fällt dauerhaft von 17,99 Euro auf 14,99 Euro – sowohl in der Laufzeitvariante als auch in der flexibel nutzbaren Flex-Option. Nutzer erhalten unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Einziger Unterschied zwischen den Laufzeiten: Bei der Flex-Variante beträgt der einmalige Anschlusspreis 19,99 Euro.

Günstigere Anschlusspreise für das gesamte Flex-Portfolio

Zusätzlich wurden die einmaligen Bereitstellungskosten für die größeren Flex-Tarife Unlimited M und Unlimited L von bisher 29,99 Euro auf 19,99 Euro gesenkt. Sämtliche Flex-Varianten zeichnen sich durch eine einmonatige Laufzeit mit einer 14-tägigen Kündigungsfrist aus. Zudem kann der Vertragsbeginn bei allen Angeboten bis zu 120 Tage flexibel in die Zukunft gelegt werden.

Die Flex-Tarife im Überblick

Unlimited Advanced Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für 14,99 Euro/Monat (Anschlusspreis: 19,99 Euro).

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 50 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für (Anschlusspreis: 19,99 Euro). o2 Mobile Unlimited M Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 100 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für 24,99 Euro/Monat (Anschlusspreis: 19,99 Euro).

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 100 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für (Anschlusspreis: 19,99 Euro). o2 Mobile Unlimited L Flex: Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für 29,99 Euro/Monat (Anschlusspreis: 19,99 Euro).

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 300 Mbit/s) im o2-Netz inkl. Telefon- und SMS-Flat für (Anschlusspreis: 19,99 Euro). ZUM DEAL*

Alle Tarife verfügen über moderne Standards wie VoLTE sowie WiFi-Calling.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN